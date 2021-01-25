（編者按：本文章已經於2021年1月25日更新，來說明凱德海姆系列補充包中能夠開出的秘稀牌之最大數量，以及套裝中的生命計數器與售前組合中的生命計數器有所不同。）

歡迎大家來到凱德海姆的產品介紹。跟往常一樣，我將會帶著大家來看這個系列的不同產品。威世智的大家都很興奮魔法風雲會第一次涉入受維京所啟發的時空，也希望你們會跟我們一樣喜歡！ 趕快看下去一起成為被認證的凱德海姆大師吧。

同時我要給你們的特別的禮物：上週我就和往常一樣在翻世界構築的垃圾桶，卻被我看到了一張上面寫著「凱德海姆不採用的領域（僅供內部使用）」的文件。顯然那應該是要向世界公開的，而我也會在這篇文章中談到一些我最喜歡的部份—我實在不知道為什麼它們沒有留到最後！

系列補充包

首先是系列補充包。從贊迪卡再起回歸以來，系列補充包設計給那些只想享受打開補充包的樂趣時使用。從頭看到尾能帶來許多樂趣，且保證有一張閃卡，一至四張的稀有牌或是至多一張稀有牌外加三張秘稀牌。（編者按：我們在此澄清了單包系列補充包中能夠開出的秘稀牌之最大數量）你能在裡面開到下面這些東西：

1 張雪境地（基本地或雙色地，可能會是閃卡）

1 張稀有或秘稀牌（可能會是特色牌框或無邊框牌）

1 張雪境普通或非普通牌、特色牌框的非普通牌，或是特別版的稀有牌（如下所述）

1 張任意稀有度的閃卡（可能是特色牌框或無邊框牌）

1 張任意稀有度的不閃牌（可能是特色牌框或無邊框牌）

7 張普通和非普通牌

1 張插畫卡（有 1/20 的機率會有閃的印章）

1 張廣告卡或來自精選列表的牌。

這是第一次，凱德海姆裡有 20 張牌（5 張稀有牌跟 15 張非普通牌）將只能在系列補充包和主題補充包裡開到（你也可以在聚珍補充包裡開到這些稀有牌，且一部分的非普通也有放進指揮官套牌裡）。這些牌很適合休閒對局，也完全可以在標準賽中使用。

系列補充包可以單包購買，或是一次購買一盒 30 包。一次購買一盒補充包將有機會獲得其中一張很棒的「買一盒」贈卡（細節請向店家詢問）！

境域行者在補充包中也可以開到，但這個插圖將只用於這張特卡。

不採用的領域 #1＊

獵犬費

在這個領域裡，勇士會騎著大狗進行戰鬥。每隻狗都十分可愛且是你在多重宇宙中最好的朋友。這個概念不被採用的原因是來自於愛貓人士的抗議。

輪抽補充包

一如往常，凱德海姆也會有輪抽補充包。顯然它們是進行任何限制賽賽制最好的方式。這是經典的魔法風雲會補充包，內容也十分直觀：

1 張稀有或秘稀牌

3 張非普通牌

10 張普通牌

1 張雪境地（基本地或雙色地）

1 張衍生物或廣告卡

每 3 包裡會有一張普通牌被替換為任意稀有度的閃卡

這裡面的牌也可能被替換為凱德海姆 中令人興奮的不同版本特色牌框或無邊框牌。

翻面

輪抽補充包可以單包購買，或是一次購買一盒 36 包。和系列補充包一樣，你的整盒補充包將可能可以獲得其中一張閃的「買一盒」贈卡，問你的店家吧！

不採用的領域 #2:

梅塔嘉

在這個領域裡，任何歧異不會以衝突的方式解決，而是透過一個叫魔法風雲會的集換式紙牌遊戲，那個遊戲的最新系列是關於維京文化的。不採用的理由我想很明顯了。

聚珍補充包

聚珍補充包是能獲得大量凱德海姆裡令人興奮牌張的好方法。讓我們直接來看內容：

Turn Over Turn Over

聚珍補充包的內容

閃的特色牌框、閃的無邊框牌或閃的寬圖稀有或秘稀牌 1 不閃的特色牌框或無邊框的稀有或秘稀牌 1 閃的稀有或秘稀牌 1 不閃的寬圖稀有或秘稀牌 1 不閃的稀有傳紀、指揮官套牌的稀有或秘稀牌，或是系列/主題補充包的稀有牌 1 閃的特色牌框非普通牌 1 不閃的特色牌框非普通牌 1 閃的雪境基本地 1 閃的非普通牌 2 閃的普通或雪境雙色地 5 閃的雙面衍生物 1 總計和 保證有的稀有和/或秘稀牌 5 保證有的閃卡 11 保證有的特殊牌框 5

維京人的寶藏怎麼樣？聚珍補充包可以單包購買，或是一次購買一盒 12 包，並可能可以獲得一張閃的「買一盒」贈卡。

不採用的領域 #3:

拔德海姆

這個領域裡所有人都沒有頭髮。這個概念被否決是因為它觸到了一些創意人員的痛處。

指揮官套牌

和贊迪卡再起和指揮官傳奇一樣，凱德海姆上市時會同時推出兩副相關的指揮官套牌。每副套牌都有共 100 張牌（1 張閃的指揮官跟 99 張不閃的牌—其中包含了 8 張新牌，這比 ZNR 和 CMR 都多！），10 張雙面衍生物和一個生命計數器。這些套牌是很好加入指揮官賽制的方式，或著你只是想嘗試一些新東西。讓我們簡單來看一下這些套牌並認識指揮官們：

妖精帝国

靜待你的指示！與拉席莉搭擋帶領妖精大軍獲得絕對的勝利。只要你的軍隊夠大，最強的宿敵都只能被你踩在腳底下。

幽魅兆候

預言實現了！召喚拉納爾及一個精靈部族來完成你的要求。驅趕戰場另一邊所有的牌（從手上使用利用新的預示機制），並看著你的幽魂中隊隨著所放逐的每張牌日益變強。

不採用的領域 #4:

瑟特兰（第一個版本）

瑟特兰一開始的提案包括了讓這個領域搖搖欲墜地平衡在巨人臉部的中央，不採用的原因是那感覺太像是在鼻子上了。

套裝

下一個是套裝！套裝最適合那些想要一些牌以及其他周邊的玩家。它們也是最好在生活中可以給其他魔法風雲會玩家的禮物。套裝包含了以下東西：

10 包輪抽補充包

20 張閃的基本地（不是雪境地）

20 張不閃的基本地（不是雪境地）

1 張套裝專屬的異畫贈卡

1 個套裝專屬的大號生命計數器

1 個收藏牌的盒子

讓我們近一點來看生命計數器，那有可能是我們所做過最酷的生命計數器：

我知道從現在開始我將會乖乖地紀錄我的 生命值 . . .

不採用的領域 #5:

凱德韻姆

這個領域裡每個人講會都會用押韻的方式。這是個很棒的想法，但不被採用的原因是因為那看似很難寫出來，且作家往往都很懶惰。作家實在是太懶惰了 [等等再繼續]。

售前組合

最後，我們來到了售前組合。雖然看似你可能沒辦法參加店內的售前現開賽，很多店依然有販售這款產品並提供在家的售前現開賽。內含一定數量的補充包讓你能構組出一副限制賽套牌，且還有一些其他的周邊：

6 包輪抽補充包

1 張閃的印有日期的稀有或秘稀牌

1 個生命計數器

1 個帶有隔板可重複使用的盒子

（編者按：我們已經更新了生命計數器的相關資訊，來說明售前組合中生命計數器與套裝中生命計數器有所不同。）

如果你跟一些朋友決定要購買這個產品，我們強力建議你們可以試著用網路攝影機進行一些對局。Spelltable.com 讓使用網路攝影機的魔法風雲會對局變得超級簡單，而你甚至不需要有網路攝影機—只要使用你的手機就行了。

不採用的領域 #6:

假日海姆

這個和平的領域—位於世界樹最遠的枝幹上—是伊莫庫需要伸展觸角及放鬆時所去的地方。那裡有美麗的海灘以及多重宇宙度假網站上一面倒的高分評價。很遺憾地，不被採用的原因是邁泰實在不夠絢麗。

終章

這就是今天關於凱德海姆的內容！我很驚訝這些領域沒有被使用，但我猜很多創意過程在於了解如何放棄你喜歡的東西。

這些是提供給大家的凱德海姆，而我們知道你將會喜歡你所選擇的任何產品。到 Twitter 跟我們分享你最喜歡的東西—我們想知道你得到了什麼！我們下個系列見！