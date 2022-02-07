(2022年2月18日編註：本文最初於神河霓朝紀指揮官套牌中列入浮世繪地，而現已更新內文以澄清其中僅包含基本地。）

神河霓朝紀即將於2月18日在全球店家上市。在此同時，我們將會推出兩副全新的指揮官套牌，其中包含精彩重印與強力新牌，不容錯過。

你可以在神河霓朝紀指揮官牌張圖集中看到於指揮官套牌中登場之新增與回歸牌張圖像，同時可以在神河霓朝紀特殊牌圖集合中找到會在聚珍補充包中出現之神河霓朝紀指揮官牌張的寬圖版本～包括未在套牌中出現、僅在神河霓朝紀系列與聚珍補充包中才能得到的特有牌張！

（編者按：下文的牌表係於頁面載入時從風雲集自動擷取每張牌最近一次付印的圖像，未必是該牌在本產品中出現的樣子。此處的套牌列表並非產品內牌張個別展示，僅為互動查詢套牌中包含各牌張的功能之用。此外，於神河霓朝紀指揮官中登場之新牌的牌張圖像，會在稍後時間才在套牌列表中出現。）

扣緊護帶

Title: 扣緊護帶

Format: 指揮官

Commander: 奇馭科托莉

1 築念師傑斯

1 創械勝利魁

1 翔空勘機

1 擂鼓靈

1 鐵魂執法者

1 生體絕滅

1 褪入記憶

1 迅速重配

1 拒絕接觸

1 賽能醒眠體

1 代形機體

1 馭炮河童

1 靈機賀津間佐

1 研究竊賊

1 全域監視

1 皇室搜救機

1 靈動機體

1 逸才原型機

1 駭流機體

1 空行統帥

1 全副武裝

1 災變巨械

1 粉碎禁品

1 迅速了結

1 慷慨贈禮

1 無畏大天使

1 秘耳工匠

1 幻日二號

1 資深建築師斯勒姆

1 化劍為犁

1 聖祖靈門徒鐵夏

1 深湖潛妖艾莉

1 乙金塑師

1 乙金大師

1 實界變化

1 謎題工匠

1 撲翼大師塞埃

1 振翼機情報網

1 格物致知

1 維多肯工程師

1 旋翼浪客

1 奧術師的貓頭鷹

1 全宅起舞

1 領航員哈娜

1 飛船法師拉夫卡帕軒

1 秘法印記

1 俄佐立印記

1 巨犁

1 培育師篷車

1 戰野之石

1 鑄造廠監工

1 金秘耳

1 幻影魔鏡

1 護寧巨像

1 劫掠者卡筏

1 爍光秘耳

1 銀秘耳

1 執政官旗艦雲威號

1 走私直升機

1 陽光戒

1 黯色幻影

1 晴空號

1 指揮塔

1 異國果園

1 港鎮

1 沃原溪流

1 天雲曠野

1 工業尖塔

1 啟蒙殿堂

15 平原

15 海島

強化猛攻

（編者按：「強化猛攻」指揮官套牌因作業疏失之故包含了兩張苔炎山谷，而非一張額外的基本地。玩家若希望利用此套牌進行指揮官對戰，則應將多出來的那張苔炎山谷換成基本地或其他任意地後再行遊戲。）

Title: 強化猛攻

Format: 指揮官

Commander: 碎劍治郎

1 阿戈納司境蠻牛

1 碎寧怪磨

1 惡鬼戰鬥小隊

1 兩界相疊

1 慶典神

1 貊犬戰甲

1 幽魂相助

1 難熄暴怒

1 入聖侍僧

1 人神和睦

1 悔罪軍頭恆征

1 心神合一

1 叢生復碧獸

1 纏絲護身

1 移生貉

1 護融蛇人

1 活力溫泉

1 都和市嚮導器

1 自走摩天械

1 煽動蟻

1 連鎖反應

1 混沌歪曲

1 精研元素

1 焚劫鬼怪

1 錫街頭目克崙可

1 幻變陰影

1 流星暴

1 牛身虐殺獸

1 酸液黏菌

1 熊本影

1 體內野獸

1 羊屯鬥士

1 沃壤靈

1 遺世先人

1 創生多頭龍

1 獵人眼光

1 木靈展勢

1 忠誠守衛

1 倪勒婭的試煉

1 太古守護靈

1 徒長

1 皮默亂匠李什克

1 李什克的專才

1 櫻宗長老

1 祭師啟示

1 狡蛇本影

1 靈魂威嚴

1 破矛貝西摩斯

1 廣林翻騰

1 鞭舌多頭龍

1 摧殘

1 慷慨的咕加力

1 屠法刃

1 荒野韻律

1 仇恨種子巫勒許

1 秘法印記

1 重鑄烏鋒

1 聚骨裝

1 鳴火杖

1 陽光戒

1 疾行靴

1 復仇劍

1 燼火林地

1 指揮塔

1 異國果園

1 狩獵小徑

1 古魯地盤

2 苔炎山谷

1 清輝宮殿

1 廣林歐蘭黎

1 奔騰深谷

1 離棄殿堂

12 山脈

14 樹林