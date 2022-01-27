神河是個為玩家周知的世界。許多廣受喜愛的生物類別正發源於此，其傳奇如今也仍在影響戰局走向。現在逆神之戰亂局早已遠去，神河正迎接光明燦爛的未來。如果各位想知道一個滿是戰士與精靈、充滿詩情與戰意的世界會如何，神河霓朝紀正是這般光景的真實寫照。現在一起來看看有什麼全新的異能和遊戲機制在等著我們。

重配

你來到了都和市，正站在街頭四下張望。總感覺自己能在這裡看到各種新奇裝備。你的感覺沒錯。重配是見於武具牌上的全新異能。好吧，是神器生物武具牌。來看看猿猴擲械。

如之前的文案所述，具重配異能的牌既是神器生物也是武具。這類牌會以未貼附的狀態進戰場。由於猿猴擲械是神器生物，因此它也能進行攻擊、阻擋，這些與一般生物無異。接下來讓我們瞧瞧重配。

重配代表兩個起動式異能，並附特別說明。首先，於巫術時機下，你可以支付重配費用來將武具貼附在由你操控的生物上。你可以在武具未貼附時如此作，也可以如此來將武具於由你操控的生物之間移動。重配異能這部分的運作方式與佩帶一樣。前面說到的「特別說明」則是這樣一條規則：如果具重配異能的武具貼附到了某個生物上，則該武具本身就不再是生物。

慢著！還沒完！重配所代表的另一個起動式異能讓你能夠卸裝該武具，令其重新變成神器生物。這第二個起動式異能的費用與前一個相同，且也只能於巫術時機起動。

雖然能夠卸裝武具這點看似簡單，但其後蘊藏的各式靈活戰術也許就能夠改變局勢。別忘了橫置某生物時（例如以它進行攻擊），並不會連著貼附其上的武具一起橫置。這就是說，如果你在戰鬥之後再卸裝武具，就會得到一個未橫置的神器生物，能夠用來阻擋對方攻勢（不過該武具本身就得是未橫置的才行）。

跟往常一樣，戰鬥後卸裝或移動武具時千萬要當心。如果佩帶武具的生物此前已受過傷害，且該武具會增加該生物的防禦力，則當你卸裝或移動武具時，就有可能令該生物已受到的傷害變成致命傷害。你應該不會想讓你的生物意外死去。

飾裝

你可能覺得設法加成生物本身就是獲得回報的一小步，但神河霓朝紀中的某些牌能讓你的回報再進一大步。這類牌會提及「由你操控且有飾裝的生物」。這指的是由你操控的生物中：(1)佩帶武具者；(2)受由你操控的靈氣貼附者；(3)其上有指示物者。為了更清楚說明，請看護燼惡鬼。

這些牌與由你操控且有飾裝的生物互動方式不盡相同。雖然護燼惡鬼的效應是在每當這類生物死去時生效，但其他的效應可能會是計算這類生物的數量，或是希望他們健康存活、無憂無慮、攻擊對手之類的。

有個細節需要請各位注意：由其他玩家操控的靈氣不會讓由你操控的生物變成「有飾裝」。因此你大可放心施放和平主義這類靈氣，不用擔心在無意間令對手的生物變強。若生物因其上之指示物而成為有飾裝，則它不在乎它的指示物是因何而得，也不在乎其上是何種指示物。在飾裝的效果上，+1/+1指示物和-1/-1指示物沒有差別。

傳紀

過往故事傳揚神河全境。無論是河邊靜謐祭祠，還是高聳霓虹大廈，你都能在其間找到蹤跡。神河歷史上部分廣為人知的故事如今化作傳紀牌來到我們面前。

傳紀是復出的結界副類別。每個傳紀進戰場時上面有一個學問指示物。這會觸發第一個章節異能。在你的每個戰鬥前行動階段開始時，你在其上加一個學問指示物並觸發下一個章節異能。對於先前的傳紀來說，你在結算完其最後一個章節異能後就要將之犧牲，但本次的傳紀有些許與眾不同。既然我們在說傳紀，就請繼續讀下去…

本系列中的傳紀都是轉化式雙面牌，但它們不會於在戰場期間轉化。而是都有一個效應類似的第三章節異能：將之放逐，並在你的操控下以已轉化的樣子回到戰場。它們背面都是眾人耳熟能詳的結界生物。每個此類神器生物都是源自神河過往的知名傳奇。

翻面

翻面

翻面

讓我們談談新牌框。雖然繁星牌框最初出現在塞洛斯的尼茲神域，但我們覺得此般點綴適用於多重宇宙任何一處的結界生物。從今而後，所有結界生物都將以此類牌框印製。

此類傳紀牌上還會出現兩種新圖示。神河世界中有一類稱為「現世史家」的敘事藝人，利用舞蹈與音樂承續傳統。本系列中也有幾位現世史家登場。他們在表演時通常會用到扇子作道具，因此我們覺得這正是描繪此類傳紀的最佳選擇。在這類牌張的正面，你會見到合扇圖示。翻到背面後，扇子已然張開，代表故事正經高潮緩緩落幕。如果一切順利的話，這也代表你對手的故事亦正緩緩落幕。

忍術

最先出現在原本神河三部曲中的忍術異能為戰鬥帶來了些許未知元素。每個未受阻擋的生物都可能是忍者偽裝！忍術是見於少數生物上的起動式異能，例如毒血幫伏影者便具有此異能。

忍術異能能讓忍者以已橫置且正進行攻擊的狀態，從你手上潛入戰場。起動忍術異能的流程如下：從你手上展示該具忍術異能的牌，並支付其忍術費用。然後，選擇一個由你操控、進行攻擊且未受阻擋的生物，並將它移回其擁有者手上。切記，只有在宣告完阻擋者之後，進行攻擊的生物才有可能會是「未受阻擋」。如果某個進行攻擊的生物已受阻擋，但在造成戰鬥傷害之前，其所有阻擋者都已被去除，則該進行攻擊的生物仍已受阻擋，因此你不能移回該生物來起動忍術異能。

該忍者將以已橫置且正進行攻擊的狀態進戰場，且正向所移回生物原本攻擊的玩家或鵬洛客進行攻擊。由於此時本次戰鬥所有阻擋者都已宣告完畢，因此忍者前路便暢通無阻，能夠直擊敵人造成戰鬥傷害。雖然從技術上來說，你也能在戰鬥階段中造成戰鬥傷害之後再起動忍術異能；這事情很少發生，但如果你的攻擊生物具有先攻，這裡面就有些許玄機了。

魂力

下一個復出機制是魂力。你能在本系列裡的多種永久物上找到魂力異能。雖然永久物很不錯，但有時你會希望效應能夠更立竿見影一些。每個魂力異能都能讓你從手上棄掉具該異能的牌，以產生某效應。每張牌能產生的效應各不相同，下面我們就以其中一張為例，巨貉。

雖然巨大的6/5踐踏狗在遊戲後期能讓你如虎添翼，但如果你只有三個地的話，這時候抽到它就比較尷尬了。在遊戲早中段，巨貉能幫助你穩定擴張魔法力基礎，而你如果是在終盤階段才抽到它，則它會很樂意幫你收拾殘局。

歡迎回到未來

回憶和想像在神河霓朝紀中碰撞，這個系列裡還有更多精彩內容需要你親自探索。精巧的致敬、創新的設計還有大量強力角色～這些等著各位來慢慢發掘。祝遊戲愉快！