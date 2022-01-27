這是神河美好的一天，你騎著霓虹輪摩托車穿過市中心。即使在白天，眾多閃爍的霓虹燈也會散發出奇幻的氛圍，你還看到一個由麵條製成的生物走進一家咖啡店。你微笑著剎車，讓一群樹海史家過馬路，然後將摩托車駛進長滿日本楓樹的公園。紅葉飄浮在空中，當你提起野餐籃並從掛包裡拿出毯子時，一片紅葉落在籃子上。你在河岸上坐下，並將靴子脫掉，把腳趾伸進水裡。當你這樣做時，水開始上升並成形。原來是河神，你們剛好可以一起吃午飯。

神河霓朝紀充滿了色彩、神明和一點點混亂。讓我們來看看你可以在這個系列中找到什麼，以及哪些產品最適合你構組個人化的套牌以投入戰鬥。無論你想創造一副武士套牌、將具忍術異能的牌加到牌庫中，還是想使用柔光的神明套牌，神河都有適合你的選擇。

系列補充包

系列補充包是豐富你的牌張收藏的精彩方式。與輪抽補充包相比，你更有可能在系列補充包中開出多張稀有牌。神河霓朝紀系列補充包總是內含一張忍者或武士設計的牌、一張傳統閃卡，以及一張插畫牌。在閃卡和非閃卡之間，45%的系列補充包內含至少一個浮世繪地。神河的普通牌和非普通牌訴說了有關神河的小故事，而且你總是有機會開出選自精選列表的牌。

從依尼翠：黯夜獵蹤開始，我們在系列補充包中加入了更多指揮官內容。除了神河霓朝紀指揮官套牌中的四張傳奇生物「門面」牌外，你還可以找到另外八張全新的魔法風雲會揮官牌，它們無法在指揮官套牌中找到。

神河霓朝紀系列補充包內含：

至少1張稀有或秘稀牌（約27%的系列補充包內含2張稀有或秘稀牌、3%內含3張，以及少於1%內含4張。）

1張任意稀有度的傳統閃卡，包括補充包添趣牌張

1張忍者或武士設計的普通或非普通牌

1張地或閃地，包括浮世繪地

1張插畫牌或閃戳記插畫牌

1張雙面普通或非普通牌

3張主題相關連的普通牌

2張主題相關連的非普通牌

2張任意稀有度的萬用牌，包括雙面牌、浮世繪地，以及補充包添趣牌

1張衍生物牌、廣告牌或輔助用牌，或1張選自精選列表的牌

系列補充包可單獨發售，或以每盒30包的形式發售。如果你購買展示盒，便可能有資格獲得由Yoji Shinkawa繪畫的特殊「買一盒」閃贈卡，請向你的當地店家查詢！

輪抽補充包

輪抽補充包是享受經典的魔法風雲會輪抽或現開體驗的完美之選。這種補充包最為適合輪抽，因此它們不包括系列補充包中的十二張指揮官牌，但它們內含你可以在系列補充包中開出的所有補充包添趣版本的牌張，包括閃卡版。

神河霓朝紀輪抽補充包內含：

1張稀有或秘稀牌

1張雙面普通或非普通牌

3張非普通牌

9張普通牌（在33%的神河霓朝紀補充包內，會有一張任意稀有度的傳統閃卡取代普通牌）

1張地牌，且33%的輪抽補充包內含一張浮世繪地

1張衍生物、廣告牌或輔助用牌

你可以以單獨或每盒36包的形式購買輪抽補充包。正如系列補充包一般，你購買展示盒可能有資格獲得「買一盒」閃贈卡，請向你的當地店家查詢！

聚珍補充包

聚珍補充包是收集神河霓朝紀中最炙手可熱的牌張的最佳方式。每包均內含五張稀有或秘稀牌，以及大量補充包添趣牌和傳統閃卡。神河霓朝紀聚珍補充包的專屬內容包括蝕刻閃牌、擴圖牌，以及具有特殊新設計的螢光墨牌。如欲進一步了解這些特殊設計，請閱讀《收集神河霓朝紀》文章。

每包神河霓朝紀聚珍補充包盒內含：

1張補充包添趣稀有或秘稀閃卡。這張牌通常是無邊框、忍者、武士、非瑞克西亞、柔光或擴圖設計的傳統閃卡，但偶爾也會開出蝕刻閃稀有或秘稀牌，甚至是螢光墨閃卡。

1張非閃的無邊框、忍者、武士、非瑞克西亞或柔光稀有或秘稀牌

1張非閃的擴圖或無邊框稀有或秘稀牌。唯一會在此位置出現的無邊框牌為無邊框鵬洛客；如果你在此位置開出傳奇地或龍，它將是擴圖版。

1張非閃的擴圖神河霓朝紀指揮官稀有或秘稀牌

1張傳統閃稀有或秘稀牌

1張傳統閃浮世繪地

1張傳統閃忍者普通或非普通牌

1張非閃忍者普通或非普通牌

1張傳統閃武士普通或非普通牌

1張非閃武士普通或非普通牌

1張傳統閃雙面普通或非普通牌

2張傳統閃非普通牌

2張傳統閃普通牌{

1張傳統閃雙面衍生物

指揮官套牌

載具和有飾裝的生物是兩副神河霓朝紀指揮官套牌的主角。扣緊護帶由奇馭科托莉指揮，該副白藍雙色的套牌充滿了載具，正在快車道上全速邁向勝利。強化猛攻由碎劍治郎統領，該副紅綠雙色的套牌充滿了急於被強化的生物，以便在戰場上發揮所長。兩副套牌各包含15張出自神河霓朝紀的全新魔法風雲會指揮官牌，以及一張蝕刻閃展示指揮官。

套裝

套裝是開始收集神河霓朝紀牌張的絕佳途徑。作為我們減少包裝塑料的努力的一部分，我們用一個蓋盒和包裝兩端的安全封條代替了收縮包裝。

每盒套裝內含8包系列補充包和一個用於存放它們的精美盒子，以及更多好物：

1張傳統閃新插畫召現絕望

20張傳統閃基本地

20張非閃基本地

1枚專屬的大型d20 Spindown骰子

售前組合

售前賽是率先暢玩神河霓朝紀的機會。在售前賽中，你將會獲得售前組合，並利用其中的牌張來構組套牌！

每個售前組合內含：

6包神河霓朝紀輪抽補充包

1張出自神河霓朝紀並帶有閃年份戳記之傳統閃稀有或秘稀牌

1枚Spindown d20骰子

1個附隔板且可重複使用的套牌盒

1張《魔風競技場》兌換碼卡片

主題補充包

主題補充包是為你的套牌加入新張牌的絕佳方式。你可能選購充滿你首選顏色（或充滿忍者）的牌張之神河霓朝紀主題補充包，這是了解此系列的絕佳方式。每包主題補充包內含一至兩張稀有和／或秘稀牌，以及33-34張普通和非普通牌。

歡迎補充包

北美的魔法風雲會新玩家可以前往其當地WPN店家以獲得歡迎補充包。

請務必查看Max的《收集神河霓朝紀》文章，了解超特殊的螢光墨設計及其他內容，以及藉由透過系列中的傳紀牌分享神河過去的故事閱讀神明的傳說。

立即為你的武器充電、信奉一位神明（不信奉也可），並準備好在神河中佔一席位！