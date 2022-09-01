多明納里亞受注目的程度已來到高點， 魔法風雲會史上最偉大的傳奇們齊聚在此，將把整個多重宇宙搞得天翻地覆。讓我們一起來看看多明納里亞：眾志成城裡有哪些角色，不管是回歸或是首次登場，時空的命運都掌握在他們手裡！

賓納里亞之災雅隆

雅隆卡帕軒是賓納里亞最受尊敬家族的領袖，也是英雄傑拉爾德卡帕軒的遠親—直到他被非瑞克西亞人抓走為止。爾泰親自監督了他的改造，試圖讓會走會說話的他持續提醒眾人，新非瑞克西亞必然的勝利。

利刃之主阿斯托

阿斯托是古代的多明納里亞英雄和凱爾頓軍閥，參與了之前非瑞克西亞人入侵的戰役。阿斯托在入侵期間因他的勇敢和天賦贏得了無數的頭銜，是歷史上最受稱讚的勇士之一。有傳聞說他的墳墓是空的，因為他從未死過—關於他死亡的謠言也確實被誇大了。幾個世紀以來，阿斯托一直呈現夢境狀態生活在黃金阿格西號上，身體仍然保持在他20歲中期登上這艘船時的樣子。在完全恢復知覺之後，阿斯托已準備好再次與他的宿敵戰鬥。令他更驚訝的是，他發現他的孫女現在統治著統一的凱爾頓王國。

阿基夫募兵官貝爾德

貝爾德是新阿基夫的官員，負責監視國家的威脅。他是第一批呼籲調查非瑞克西亞人威脅可能性的人。現在，在家鄉最黑暗的時刻裡，貝爾德向聯盟宣誓效忠。

戰巫師隊長巴爾莫

巴爾莫是阿基夫的侍衛隊長，也是被稱為火焰羽毛的艾文戰巫團的領袖。在來到阿基夫之前，巴爾莫在多明納里亞的陶拉里亞大學院學習。作為一名優秀的士兵和天才的戰術家，巴爾莫願意採取大膽而聰明的策略來保衛他稱之為家的城市。

亞龍召使巴魯

巴魯是來自克洛薩森林的德魯伊，追隨傳奇野蠻人英雄卡馬爾的腳步。當克洛薩被多明納里亞的一次啟示錄摧毀後，巴魯和他的德魯伊同伴們勤奮地工作，重建了該地區並讓森林恢覆了昔日的榮光。他們的勞動成果已經開始到來—最近的形式是強大的亞龍，重回此地在克洛薩多蔭的樹枝下狩獵。

不亡暴君鋒翼

許多年前，巨龍鋒翼洛里茲在追求榮譽時而被殺害導致徒勞無功。通過一種被遺忘已久的手法復活，不死的洛里茲已經威嚇了歐塔利亞的天空數個世紀。他的後代維黎茲和克羅茲哀悼他可憐的存在，並準備為了世人除掉他們的祖先。

響骨杖博圖克

響骨杖博圖克是多明納里亞最後的巨魔之一。作為一名天賦異稟的死靈術士，他尋求一條真正的復活之路—不只是為自己，而是為他幾乎滅絕的物種。為了達到這個目的，他毫不猶豫地利用沼澤裡的屍體作為僕人和守護者。

覺醒夢魘布蕾德

幾個世紀前，布蕾德是柯幫一名強力的法師，直到一次瀕死體驗讓她被困在懼象空間裡。那困住她的地方一次又一次被她的夢魘撕裂，直到一個絕望的柯幫召喚者實施了一個儀式把她拖回多明納里亞（不幸的是在過程中炸掉了所有人的頭）。現在，她打算帶領她的追隨者進入一個新的黃金時代，如果這能讓他們稍微輕鬆一點的話。

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燃魂矮人卡卓克

卡卓克是一名矮人的回聲法師，他會用魔法製造生物的複製品來與他並肩作戰。卡卓克從小就被好奇心所吸引，一生都在探索卡普路桑山脈深處一個神秘頻率的來源。他相信多明納里亞的第一首歌深埋在地下，通過稀有的魔法礦脈向地表共振。

賓納里亞之望達妮莎

達妮莎—卡帕軒家族的繼承人—是一名勇敢卻魯莽的騎士，你總是可以在大混戰中見到她的身影。達妮莎從小就接受外交和劍術方面的訓練，也接管了曾經效忠於她墮落父親的騎士們—現在她不僅為賓納里亞而戰，更為多明納里亞而戰。

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縛志師迪哈達

蓋雅朵妮迪哈達是一個極為古老的惡魔鵬洛客。她的陰謀跨越千年，對權力和統治的欲望永無止境。在過去，她試圖通過墮落的代理人如索坎納或烏鋒達肯來控制她造訪的世界。迪哈達在鵬洛客戰爭結束時離開了多明納里亞，那比非瑞克西亞人的第一次入侵還早了幾年。儘管在大融合後身體已經大不如前，有些人相信她還活著；也有人說即使是現在，她依然在背後操控著多明納里亞納些最強大的政治勢力。

虐之華寇族黜人依拉絲

寇族黜人依拉絲被她的人民所拋棄，當她在探索一個古老的瑞斯遺跡時，在一個地下墓穴深處發現了一個甕，裡面裝滿閃閃發光的黑油。她一碰到便被非瑞克西亞魔判官希歐蕊的幻象所襲擊。隨著新主人的耳語在耳邊環繞，腐敗的油的在體內翻攪，依拉絲找到了希歐蕊，並發誓永遠忠誠。

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人魚王米哈爾二世

人魚王米哈爾二世是伏特里亞現任的君主，年輕時曾在軍隊服役並統治著斯托沃爾德一族。米哈爾是人魚中強大的領袖，他一方面渴望糾正世界的弊病，另一方面又害怕把一個已經在獨裁統治邊緣搖搖欲搖的王國推向分崩離析，這讓他左右為難。非瑞克西亞人的入侵讓米哈爾的核心圈更強烈地呼籲要不惜一切代價去控制局勢。

復生的爾泰

狂妄自大的巫師爾泰曾經是最初晴空號的船員，幾千年前被非瑞克西亞化且死去。這個巫師被魔判官希歐蕊的黑魔法所重組。現在，除了為新非瑞克西亞的軍團服務，爾泰還準備報復那些他曾經視為朋友的人。在陶拉里亞大學院接受魔法的訓練後，復生的爾泰更加強了他所掌握的奧術天賦。

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凱爾頓血拳加娜

一個來自凱爾頓冰凍西部的邪惡軍閥，加娜為心懷不滿的凱爾頓人提供了對大軍閥拉妲更國際化的統治方式不滿的另一種願景：暴力，血腥，及輾壓所有擋在他們前面的人們。在非瑞克西亞人入侵之後，加娜同意暫時放下她與拉妲的爭執，一起抵抗這個橫跨時空的威脅。

瑪洛術士綠袖

綠袖曾經是整片領土的高級巫師，也是犧牲了自己的火花來治癒大地的鵬洛客，在她的時間裡很好地服侍著多明納里亞。在感覺到整個時空最大的敵人要回來之後，綠袖重生為低語森林的瑪洛術士，擁有純粹的元素力量。這位前大德魯伊發誓不僅要保護多明納里亞的人民，還要保護這片土地。

歡笑竊咒客艾薇

多年來，艾薇一直是陶拉里亞政府的眼中釘。作為一個調皮的精靈，艾薇自稱的人生目標是「讓人們保持謙遜」。許多過度自信的一年級新生都會發現自己的咒語從半空中被奪走，只剩下令人惱火的咯咯笑聲。

賈瑞卡薩隆

卡薩隆是多明納里亞上最古老的家族之一；他們的祖先可以追溯到傳承時代，當時他們的孤兒祖先被烏鋒達肯稱為「卡薩恩隆」。賈瑞漫長的一生中與許多敵人戰鬥，最著名的戰役是與邪惡的鵬洛客拉維德。到了冒險的晚期，他發現了自己潛在的鵬洛客火花並接著消失了幾個世紀。現在，在多明納里亞需要的時候，他作為新聯盟的代理人歸來，打算保護他的家鄉免受過去與現在的威脅。

隱逸德魯伊延森卡薩隆

延森卡薩隆是賈瑞卡薩隆和最新一代長老德魯伊的青少年後代。作為一個小男孩，延森被迪哈達的邪惡勢力攻擊，接著被一位薩拉天使救了出來，並將這種感激之情融入了他傳統的德魯伊崇拜中。亞維瑪亞森林因為非瑞克西亞人的回歸而變得天翻地覆，延森正在盡他所能來讓它平靜下來。

長生發明家尤依菈

作為最初克撒在陶拉里亞大學院的學生，尤依菈結識了未來的鵬洛客卡恩和泰菲力，意外地成為了不朽，並幫助打造了晴空號。在重建了飛船後，尤依菈把船長的位置交給了莎娜，並回到了魔力鑽探機的工作室。當非瑞克西亞人入侵的消息傳到她的耳中時，尤依菈將她令人敬畏的智慧和經驗帶進了聯盟，並成為其中一位領袖。

諸界一統裘達

超過4000歲的裘達是一名大法師，擁有驚人的天賦和永駐的青春。在他出生的時代，祖先的戰爭摧毀了泰瑞西亞，使得裘達一生都在選擇傳播和平。與他的畢生摯友雅亞巴拉德一起，他們連同了交戰中的奇亞多和博都維一同對抗死靈術士林杜，也導致了阿基夫這個國家的形成。隨著非瑞克西亞人威脅的回歸，裘達利用他作為多明納里亞最偉大的英雄之一的聲譽，將盟友團結到聯盟的旗下。

國王達利安四十八世

國王達利安四十八世是阿基夫衝突的領主。隨著非瑞克西亞人潛藏密探的出現，達利安想要退出這個世界，建起城墻直到入侵結束。他忠誠的顧問貝爾德說服了他，現在他將鼓起勇氣直接面這個威脅。

痛惡之手拉戈莫斯

在從懼象空間深處召喚布蕾德之前，一切看似都準備就定位，終於要將拉戈莫斯拉到他應有掌管柯幫的位置。在那些該死的鵬洛客殺死他之前，他成功地在貝贊洛的統治下生存下來，且憑一己之力（用他自己的話說）阻止了這個組織在惡魔不在的時候徹底崩潰。現在他聽從絕對恐懼的瘋狂組構體的命令，某種程度上這甚至比柯幫之前的領導層更糟糕。雖然現在的他可能會卑躬屈膝，但這只是暫時的—當拉戈莫斯的計劃實現時，柯幫將最終掌握在他的手中！

古物學者梅黎婭

梅黎婭是亞維瑪亞妖精的領袖，也是多明納里亞歷史的狂熱學生。與大多數亞維馬雅的妖精不同，梅黎婭對索藍留下的古老技術著迷，毫不猶豫地將它用在亞維馬雅的防禦之上。雖然以妖精的標準來看，梅黎婭還很年輕，但她的聰明、創造力和對世界的好奇心一次又一次地證明了能拯救她的族人。

烏爾博格纏魂莫伊拉

莫伊拉生前是一名強大的死靈術士，她在烏爾博格沼澤中工作，將靈魂與她的意志綁定，迫使他們為她服務。一次的法術反噬摧毀了她的凡人形體，莫伊拉發現自己和她的許多隨從處於同樣的位置，並意識到自己的方式是錯誤的。現在，莫伊拉仁慈地使用她的死靈術，幫助剛剛死去的人適應他們的來世。她堅信任何靈魂都不應該被別人的意志所奴役，這讓她經常與巫妖拉塔札比產生分歧。

佐雅飛獸乘員妮爾

妮爾總是對所有事情充滿疑問，她的好奇心無法被亞維馬雅的邊界所限制，一成年馬上就動身去看看這個世界。在她的旅行中，她注意到一群奇怪的生物漂浮在空中。經過幾次失敗的實驗後，妮爾發現自己翺翔在雲層之上—那是很少有人有機會欣賞到的多明納里亞景色。

追風魔納賈爾

從遠古時代起，納賈爾就聲稱自己是她的家園拉比亞無限寬闊空間中速度最快的魔神。當部落的另一位向她挑戰時，納賈爾被推到了極限—突然她被沙漠包圍，發現自己迷失在提萬沙漠中。納賈爾不是鵬洛客，也不確定自己是否能重現這一壯舉，但速度快到跨越了次元障礙，就算一次也讓她有足夠的東西可以炫耀了。

太古守護靈奈瑪塔

奈瑪塔是一棵巨大的馬尼古斯樹妖，超過3000英尺高，幾千年來一直擔任龍麗絲的看守者。麗絲突然逃跑讓奈瑪塔非常憤怒，他已經開始喚醒他的樹妖同夥來準備把龍抓回來。

羅達科的阿勒奈女王

多虧了他們的長壽，許多妖精仍然記得上次非瑞克西亞人入侵多明納里亞時的事。羅堰精靈家族羅達科的半精靈女王阿勒奈就是其中之一。當她的母親幾百年前被跨時空入侵者殺害時，年輕的女王阿勒奈便發誓她總有一天會報仇。現在非瑞克西亞人回來了，她的機會也來了。

聯盟軍閥拉妲

凱爾頓的大軍閥，半精靈拉妲拋開了過去的積怨和領土紛爭，幫助領導新的聯盟對抗希歐蕊的非瑞克西亞人。隨著古老敵人的回歸，多明納里亞的人民從來沒有如此迫切地需要凱爾頓的力量。

晴空號忠賢拉夫

儘管出身貴族，但拉夫的內心一直渴望冒險，他在晴空號船上擔任法師時發現了這一點。自從希歐蕊入侵多明納里亞成為眾所周知的事情後，拉夫就幫助他的船員在非瑞克西亞控制的領土上走私有價值的情報和物資。拉夫是一個天賦異稟的幻術師，曾在陶拉里亞大學院學習，且在加入船員的兩年時間裡就已經成長為船上的法師。這些年的經驗讓他褪去了年輕時的自吹自擂，但沒有失去他的幽默感。

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烏爾博格的拉塔札比

卓爾努、妮維亞洛、霍蘇維斯—全都是強大的巫妖，全都死了，真死了。偉大的拉塔札比比他們都活得久。拉塔札比曾在他位於烏爾博格沼澤的搖搖欲墜的城堡裡目睹過末日啟示錄的到來；他從可能成為英雄的人、非瑞克西亞人的入侵和時間本身的崩潰中存活下來。多明納里亞已經沒有拉塔札比這種級別的死靈術士了—也許除了多管閒事的靈魂溝通者莫伊拉，她似乎決心讓烏爾博格的眾多幽靈和食屍鬼橫行，而不是為他們合法的主人服務。如果拉塔札比成功的話，他將成為烏爾博格最後的強權。

解縛古龍麗絲

麗絲是派蒂墨司的女兒，在龍長老戰爭戰爭之後曾統治過多明納里亞的五隻遠古巨龍之一。她和她的親人在之前的非瑞克西亞人的入侵中醒來，但隨著達里迦的死亡，他們再次被封印。達里迦不久前再次轉世，與妹妹心靈上的聯繫讓麗絲從沈睡中驚醒。她從囚禁中解脫出來後，立即前往西瓦與達里迦團聚。目前尚不清楚龍的意圖，但是如果五隻遠古巨龍再次甦醒，多明納里亞可能會陷入嚴重的麻煩。

龍爪利瓦茲

利瓦茲是勇敢且忠誠的凡爾西諾，生活在傑姆拉的龍群之中。幾個世紀前，凡爾西諾齊里蘭與龍群簽訂了一項條約，調停了部族之間的和平，並建立了一項神聖的軍事協定。利瓦茲是一脈龍爪中最新的一個，準備領導一支龍的軍隊來對抗任何膽敢威脅多明納里亞的人。

希歐蕊信徒羅娜

魔法師羅娜並不滿足於她在陶拉里亞大學院所受的訓練，擅自尋找禁忌的知識，最終成為古代非瑞克西亞惡魔基克斯的信徒。作為基克斯的追隨者，羅娜帶領了一隊偷偷摸摸的挖掘人員，深入喀洛斯洞窟尋找被埋葬的非瑞克西亞人技術—發現了被燒焦但仍然活著的非瑞克西亞魔判官希歐蕊的形態。幾個月來，羅娜作為希歐蕊孜孜不倦的僕人，為再次入侵多明納里亞做準備。

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羅噶克傳人羅煞娜

羅煞娜來自於一脈歷史悠久且自豪的鬼崽，渴望在喀爾山脊的山脈上燒殺擄掠。從自己的母親手中奪回喀爾寨後，羅煞娜開始尋思要去做一些沒有其他鬼崽做過的事情（甚至包括她的傳奇祖先羅噶克）：殺死龍的偽神普羅許，將她的人民從他饑餓的統治中解放出來。

繁殖地酋長盧麗芒氏

盧麗芒氏是帕沙力克將軍芒氏的後代，在希歐蕊入侵之前，許多多明納里亞的偉大領袖並不知道他是誰。當盧麗芒氏帶著一支由九個不同鬼怪部族落組成的戰團從溫德汶山脈出現，且全員宣誓效忠於聯盟時，不敢說他們很驚訝—但肯定十分很感激。

潛探災禍夏義德

當大多數人都看到的安靜的村莊、寧靜的鄉鎮或偏遠的農場時，新任的阿基夫騎士大使夏義德只看到被偽裝起來的威脅。斯特恩派夏義德去博都維草原揭露非瑞克西亞潛藏密探的蹤跡，但夏義德可能比他的上司加偏執及殘忍，只留下了被燒毀村莊的痕跡。一次說錯話或誤傳的謠言就會被以維護社區安全的名義帶來殺身之禍，這讓一些人開始覺得，到底是希歐蕊的滲透者，還是夏義德和他的士兵，才是真正在草原上出沒的怪物。

滌淨之刃莎娜

莎娜是晴空號西賽船長的後代，也是名出色的英雄。當尤依菈放棄對這艘船的控制後，莎娜就接下了船長的任務，並帶領船員們進行了無數次的冒險。她和其他在晴空號上的人現在駛進了希歐蕊軍隊控制的區域，走私出了寶貴的信息和補給品。

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啟示天災希歐蕊

一開始在統治新非瑞克西亞蔓非沼的鋼鐵邑主當中，希歐蕊被派到多明納里亞只有一個目的：無所不用其極地使用各種手段來弱化這個時空，並摧毀所有對新非瑞克西亞統治的威脅。她已經將她的密探安插在能影響這個時空的有利位置上—現在希歐蕊正在狩獵任何可能阻止她徹底勝利的東西，卡恩和他的同兆則在這個名單上名列前茅。

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敗壞魔索坎納

索坎納是寇朗多遠古的惡魔之王。他曾經是一個善良的自然精靈，卻被陰險的鵬洛客蓋雅朵妮迪哈達所腐化。數千年的黑魔法讓他變得扭曲至極，以至他不再希望回到原來的型態。他和迪哈達一起消除了卡薩隆血脈的最後痕跡，現在坐在他們寇朗多祖先的王座上。

風華之魂

風華領主是一名強大的鵬洛客，也是克撒為對抗非瑞克西亞而集結的九名泰坦之一。在經過幾次衝突之後，風華犧牲了自己的生命，把他的家鄉烏爾博格從致命的時間裂隙中救了回來。在他消失後，他施咒將自己的靈魂與這片土地融合，以便永遠守護這片土地。隨著非瑞克西亞人的回歸，風華的魔法也開始蠢蠢欲動，準備再次保護烏爾博格。

偽王斯奎

斯奎曾經是晴空號上的一名服務生，一次與邪神有關的災難讓他獲得了永生。不會死於刀劍、年齡，或任何他的敵人曾嘗試過的各種方法。斯奎已經經歷過了足夠的冒險，現在以「退休」狀態作為歐塔利亞山脈高處一個鬼怪部落的戰酋長。最近，他總覺得有什麽東西不對勁，於是他把自己幾個世紀的智慧都用在了弄清楚到底發生了什麽事情上。

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偏執信徒斯特恩

斯特恩是久負盛名的阿基夫貴族家族的繼承人，他被達利安國王親自選中執行一項神聖的任務：用上一切必要手段鏟除新阿基夫境的非瑞克西亞間諜。斯特恩以無情的效率和全心的奉獻追捕求他的獵物，不惜一切代價去完成主子的命令。

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浪潮監管人塔托娃

塔托娃是一個訓練有素的德魯伊，對多明納里亞的潮汐和沿岸海森林都瞭若指掌。在完成了與亞維瑪亞妖精的訓練後，她回到了伏特里亞海底帝國的家。她在降低皇帝米哈伊爾二世更多的軍事衝動上功不可沒，並努力打造一個可以作為自然世界捍衛者的人魚社會。

奔風電

克撒的機械士兵已經休眠了無數個年頭。然而，提供動力的索藍技術是十分堅實，有時只需要一隻山羊踏錯一步就能重啟千年歷史的戰爭機器。尤依菈奔風電在鄉間跺著腳對野生動物大喊道：「不要驚慌！」時發現了它。透過一些神器師的伎倆，她招募了一個堅定的新盟友。

鴉人

一個總是預示著烏鴉到來的神秘人物，鴉人從小就困擾著莉蓮娜維斯。他會在整個多元宇宙的各個時空上出現在她面前，雖然其他人可以看到他身邊的鴉群，莉蓮娜仍然是唯一一個可以看到他肉體的人。目前還不知道他是敵是友，但莉蓮娜想要發現這個神秘人物背後，一名泰瑞西亞遠古時代強大死靈術士的真相。

怒火騎士托莉阿維農

托莉出生時就患有一種變異性的疾病，這對於阿維農家族的皇室成員來說很罕見，但並非聞所未聞。在她十幾歲的時候，她的腿已經完全無法使用。雖然這讓她的騎兵訓練有些複雜，但她卻沒有因此放棄。現在，托莉騎著經過特殊訓練的戰馬和使用訂製的馬鞍，帶領著阿維農怒火騎士參戰。她在戰鬥中無所畏懼，敵人的長矛前從不退縮。

空騎士圖拉肯呂德

圖拉肯呂德是一個有著悠長血統阿基夫空騎士的後裔。族譜可以一直追溯到多明納里亞冰河時期的奇亞多—當時他們培育了一個能在溫暖氣候下茁壯成長的艾斯鷹系。當她成年後，圖拉被賦予了能自己騎乘及訓練的艾斯鷹—阿娜肯呂德曾騎乘過座騎的後裔。現在，他們是致命的雙人組，能不透過言語交流並完美地同步作戰。圖拉是第一批加入新聯盟的人之一，渴望證明自己不僅僅是某個傳奇家族的中最小的孩子。

托咕後裔嗚咕

當與柯幫的人魚大使結合的強大的蛙獸托咕死去時，他留下了一窩蛋。在柯幫打算用這窩蛋來創造更多笨重的坑道戰士時，其中一隻蝌蚪逃脫了他們的控制。現在嗚咕—一個與托咕一樣強力的蛙獸—正自由地遊蕩在奧塔利亞的土地上，想吃誰就吃誰。

擰曲辛格氏威拉克

雖然辛格氏男爵已經幾千年沒有踏上多明納里亞，他邪惡的後代仍然存在。威拉克是在男爵之後的許多代的後人，因此他不只扭曲還十分駭人。通常情況下威拉克是基於本能與饑餓的存在，但偶爾也會有一些清醒的時候。在那些時刻，他可以為自己的行為贖罪—但他往往利用這種清醒來計劃下一次殺戮。

伏特里亞瀆聖人伏赫

伏赫想篡奪伏特里亞，試圖從米哈爾二世手中奪取帝國的控制權，並領導人魚們對抗地面世界展開一場流血和榮耀的戰役。當他的叛國陰謀被發現時，伏赫被流放到多明納里亞海洋的深淵。在流放中，他在海底遇到了一個被希歐蕊的入侵喚醒的古老的非瑞克西亞人。在那之後，伏赫仍然尋求摧毀米哈爾以獲得新非瑞克西亞的榮耀。

依法瓦傳人札婭歐亞奈

依法瓦曾經是傑姆拉安沙漠中的一片翠綠的綠洲，如今已不復存在—僅因過去一場無名的災難。然而，曾經居住在這片土地上的獅族人尚未滅絕。雖然有些人已經分散到多明納里亞的遙遠角落，嚇人的傭兵傑迪歐亞奈的後代札婭歐亞奈，現在正帶領著依法瓦人的商隊穿越傑姆拉。札婭全心致力於引導和保護她的人民，她和她的祖先一樣是一名有能力的戰士，與任何威脅她商隊的人交手都毫不畏懼。

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金風澤黎嵐

當賽費爾被鵬洛客泰菲力從時間流中躍離時，大部分狩獵草原天空的獅鷲也隨之而去。澤黎嵐是傳奇獅鷲祖貝里的後代，該物種僅存的少數之一。澤黎嵐自豪且高傲，它會放過通過領地的旅行者，但是偷採獅鷲毛皮的盜獵者的生命很快就會終結。

永世陰謀家祖爾

結界大師祖爾在過去的12個世紀裡做著自己想做的事情。在從塵世的責任中解脫出來後，這位不朽的魔法師在時空間旅行，尋找著生命的意義。最近他又出現在裘達面前想找點事做。他現在是陶拉里亞大學院的一名教授，他發誓自己只是想「在年輕人的頭腦中培養知識」且「絕對沒有什麽企圖」，但裘達一直留意著他。

鵬洛客

潛藏密探阿耶尼

阿耶尼是一個獅族戰士，他希望保護弱者，對抗那些想要壓制他人的人。年輕的時候，阿耶尼因為白化病的外表而受到排擠和自尊心的歧視。只有他的哥哥賈佐接納了他，保護他，對他保持著善良及尊重。自從賈佐被謀殺後，阿耶尼開始以哥哥為榜樣生活。在賈佐的影響下，阿耶尼成長為有名的英雄、睿智的導師和富同情心的朋友。他的治癒力量和魔法強化能力使他成為最好的盟友之一。

作為一名非瑞克西亞人，阿耶尼的固有信仰和目標已經被扭曲，轉向與他的新主人一致。在他們的影響下，阿耶尼覺得自己再次重拾了自信，受到了這個重視他的團體的歡迎和接納。非瑞克西亞讓他認識到「差異」可能造成的危險。他現在意識到，團隊合作就是把不同的視角整合成單一一個。通過消除差異，每個人都可以作為非瑞克西亞人驕傲的一部分。在非瑞克西亞每個人都是同一個團體且平等的—事實上，在成為非瑞克西亞的一員之前，他從來沒有意識到他是如此重視與其他人的價值觀一致。現在他更渴望幫助他的朋友把他們帶進這個圈子裡。

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烈火來使雅亞

雅亞巴拉德是多元宇宙中最古老的鵬洛客之一。1500多年前她出生在多明納里亞，是一個頭腦發熱且愛諷刺人的英雄，在消失了幾個世紀前在時空早期歷史中扮演了重要角色。最近幾年，她以年長睿智的導師的身份重新出現在人們面前，指導那些初出茅廬的烈焰術士，包括她最有前途的學生茜卓納拉。

雅亞秘密跟蹤莉蓮娜到多明納里亞，並引導卡婭找到她的位置。在那之後，沒有人知道她的行蹤。

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活遺產卡恩

卡恩是一個有知覺的銀色魔像，幾乎了解所有神器的操作。他只需輕輕碰觸就能理解大多數的技術設備，並在不需要組件或材料的情況下快速製作出神器或自動機。

卡恩正在努力擊退非瑞克西亞人對多明納里亞的入侵，但是他的努力被希歐蕊的潛藏密探所暗中破壞了。

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面紗的莉蓮娜

莉蓮娜維斯是一名大師級的死靈術士，她可以對死者發號施令並操縱生者來達到自己的目的。野心勃勃、狡猾又極度自信的她，正玩著忠誠轉移的危險遊戲，將自己與任何能提供最可靠途徑來滿足她欲望的人站在一起。

莉蓮娜回到了家鄉多明納里亞追尋鴉人，這個神秘的人物從過去引導她走上了死靈術的道路。然而，她的調查卻讓她發現時空上有非瑞克西亞人的存在，她必須決定是否參與這場對抗入侵的戰鬥中。

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9月9日多明納里亞：眾志成城的舞台已經拉開序幕！透過本地店家和Amazon線上預購補充包、套裝及售前現開賽套組！