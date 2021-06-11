下面你會看到近代新篇 2裡新加入魔法風雲會那些新傳奇的一段小故事。一起來認識新朋友，也別忘了看看昨天那些回歸魔法風雲會的傳奇們！

流漿先祖艾夫

一開始什麼都沒有，只是原始的泡狀混雜物 . . . 直到被閃電擊中—那巨大的能量正是推動艾夫—這個時空上第一個生命體—存在所需要的。有些人甚至相信時空上所有的生命體一開始都是來這樣流漿的型態。

第一道閃電過去已經有數十億年，生命也已經以各式各樣的方式開花結果—艾夫也依然存在，毫無變化且不可意義的古老。

松鼠將軍聒牙

本影樹林的松鼠們一直都很享受平穩且安靜的生活，直到鄰近隆背山的龍獸們入侵以尋找食物並威脅要吞噬他們。聒牙在兩個夏天前參與了Orcfire 那場知名的戰役，這次打算重整松鼠大軍把龍獸全部趕回去，並給他們一段刻骨難忘的經驗。他憑一己之力便擊倒了一打龍獸，並把他們的翅膀穿在身上當作勝利的象徵—並警告所有其他想要入侵的人。

暴風之吼撒塔

撒塔居住在一個風暴永不停歇的時空。在那些風暴最激烈的夜晚裡，他會找到離他最近的高點，以讓自己被閃電打中。閃電並未消散，實際上，它注入了撒塔的外皮為它的身體充滿了能量。只有一次撒塔的能量太過飽滿，以致需要尋找其他的成員，在那次挑戰他們的過程中破壞了樹林並晃動了大地。他的野心是有一天要帶著所有的成員，登上整個樹林掠奪者的頂點。

豐收之手敘提絲

敘提絲一開始是由卡拉美特拉創造來保護豐收及穀物的脫殼，但隨著時間，拉美特拉對她日加寵愛，敘提絲成了豐收神的顧問及夥伴。

卡拉美特拉神授給少女更多她自身的能力，比起任何過往的代理人都還要多，也常稱敘提絲為「女兒」。作為卡拉美特拉在塞洛斯上最強力的代理人，敘提絲現在雲遊四海，像整個世界佈達神的意志。

命運烈焰亞司利

亞司利總會很快地主張自己不好也不壞，即使許多人會把他歸類為其中一邊。他反覆無常且容易生氣，最好描述他的方式就是一名善變的代理人，混亂的天性往往把它帶往製造麻煩的那邊。最容易獲得他善變性格中好的那一面的方法就是取悅他；最容易得罪他的方式就是讓他感到無聊。那些被他視為朋友的人往往很享受突如其來的幸運—如果他們可以活下來享受的話。

隱匿動物學家羅尼斯

從很年輕開始，羅尼斯就一直相信在所有人的視線以外，有奇怪且神祕的生物生活在拉尼卡上：神秘蘑菇、貓頭鷹恐龍、燈火蟹等等。多年的研究和探索一無所獲，但羅尼斯依然不氣餒。其他人或許看輕他，認為他的研究就是一場笑話，但羅尼斯知道拉尼卡上依然有許多神秘的事物尚未被發現。羅尼斯相信，只要他保持耐心持續努力，有天一定可以找到真相。

飢潮格蕊斯

格蕊斯之歌：

飢餓的浪潮席捲了整片大地，將我們從睡夢中叫醒。地球傳來一聲巨響，那是許多張嘴哭喊要求食物的聲音。無盡的羽翼覆蓋了整片天空，飢餓的爪牙把肉從世界的骨上撕下。讓這一切及更多更多發生，我們的孩子將能參與這無止盡的盛宴。

爍光怪蜂札巴茲

「札巴茲」是昆蟲俯衝過爍光荒野時所發出的聲音，也是它名字的由來。它靠秘羅地周遭的能量維生，隨著長大的過程也日益變得機敏及聰慧—也變得更加好戰： 它對胡咬及亂斬從未遲疑，也因為追逐那些在領地數里外擾亂的傢伙—只為了有能攻擊他們的機會—而廣為人知。唯一另一個和札巴茲同樣有著壞脾氣的是 Chikick ，敵方一隻像是螞蟻的生物，居住在銳草原野的刃草當中。