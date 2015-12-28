贊迪卡上的鏖戰...怎麼說呢？總之原本能打得更漂亮些。原本只有一個奧札奇巨怪要來毀滅一切，現在卻冒出第二個了。你好，寇基雷。好久不見。歐尼希茲重新點燃了他的火花，而且他心情很差。重新集結、奮勇抗敵的時候到了。 守護者誓約 引進了新牌張、新異能和新策略，能夠幫助您改善現有的套牌或構組新套牌。來看看吧！

無色魔法力符號

再戰贊迪卡 擁有十分鮮明的無色主題，在很大程度上要歸功於虛色異能。無色的重要性以多種方式呈現。在 守護者誓約中，奧札奇在此基礎上更進一步。向您介紹無色魔法力符號。

若要施放空間扭曲，你需要支付兩點魔法力：一點一般魔法力（也就是{1}）和一點無色魔法力（也就是{C}）。一般魔法力費用可以拿任意類別的魔法力來支付～意思是任何顏色 或 無色。不過，{C}就不一樣了。它只能用無色魔法力來支付。多年來已經有大量能產生無色魔法力的非基本地。這個系列提供了一種更加...基本的方式來實現。

荒 野是一種新的基本地，它能橫置以加{C}到你的魔法力池中。值得一提的是，它不具有任何地類別。因此，若某效應指示你選擇一種基本地類別，你不能選擇荒 野。諸如Dream Thrush（幻夢鷯鳥）和Coalition Victory（眾志成城）這樣的牌沒有任何變化。荒野是基本地，因此你可以在構組賽套牌，包括你的無色指揮官套牌中，包含任意數 量的荒野。這太棒了！

在限制賽事中，你只能利用在你牌池中的荒野。對現開套牌而言，這意味著你必須開到荒野才能利用它。在補充包輪抽中，你 只能利用自己抽選到的荒野。在這個系列中，你要優先考慮如何支付那些{C}。（但是別擔心，荒野並不是唯一的途徑。）在構組套牌時，你不能像加入其他基本 地一樣加入任意數量的荒野。

符號{C}將用於代表一點無色魔法力。數字和可變數值魔法力符號（{1\}、{2}等等，包括{X}）仍將使用，但將只用於代表能以任意類別魔法力支付的費用。以前，符號{1}具有太多意涵，所以讓一些玩家感到困惑。看看下面的說明：

第 一個異能的{1}和最後一個異能的{1}具有不同的意思。但它們卻在相同的牌上！夠讓人困惑的吧！因此，現在新系統將以一種更合理的方式來處理魔法力符 號。在以前你會看到「加{1}到你的魔法力池中」的地方，現在都會變成「加{C}到你的魔法力池中」。下面就讓我以實例來說明，請看這一張 守護者誓約 中的重印牌，無聞海岸。

你將會在此系列中的奧札奇／孽裔上看到這個變更。我們還會變更先前牌張的Oracle敘述，因此它們也會有類似「加{C}到你的魔法力池中」的敘述。這些就是我要解釋的有趣資訊，但最後我還要介紹一張預覽牌。就是這張！

齊力

伙伴仍然是不可小覷的力量，總是為世界安全而英勇奮戰。齊力異能需要兩個伙伴攜手合作。

所有齊力異能的費用都一樣。但它們的效應差異卻很大，所以務必仔細閱讀。由於伙伴的費用中包含{T}，所以具齊力異能的伙伴必須從你最近的回合開始便已由你操控。非正式說法是，它不能具有「召喚失調」。但是 另一個 伙伴，也就是「一個由你操控且未橫置的伙伴」，可以是你剛剛施放的。因此，如果我在自己的回合開始時便操控蒙達的先鋒，我可以施放另一個伙伴，然後橫置它們兩個來起動蒙達的先鋒之齊力異能。

支援

沒有人能夠單獨對抗奧札奇。我們不時都需要一點支援。支援是一個新關鍵字動作，能加強你的生物。

「支 援N」意指「在至多N個目標生物上各放置一個+1/+1指示物。」在許多情況下，於你施放並肩作戰時，你會選擇兩個由你操控的生物。不過少選一些目標也可 以。如果你只操控一個生物，你在施放並肩作戰時能以它為目標，以便給它一個+1/+1指示物。事實上，你在施放並肩作戰時，可以 不 指定目標，就只為了抽一張牌。這或許不是利用它的最佳方式，但在對抗奧札奇的戰鬥中，有時你別無選擇。

若 一個生物（或任何其他永久物）具有支援異能，那麼情況會稍有不同：該異能不能指定該生物本身為目標。你可能已經注意到，林鹿騎兵的規則提示中寫著：「其他 目標生物」。因此，如果在林鹿騎兵進戰場時，你沒有操控其他生物，則其支援異能不會生效。請記得，是每個目標上各放置一個+1/+1指示物。你不能把六個 指示物都堆在相同的生物上。

潮湧

若要贏得戰鬥，我們必須乘勝追擊。潮湧是一個新異能，如果你或隊友本回合中施放過咒語，則它讓你能利用替代性費用來施放咒語。

無論另一個咒語發生了什麼事，你都可以支付潮湧費用。它可以已經結算。它也可以已經被反擊。說不定它仍在堆疊中！舉例來說，你可以施放一個咒語，然後在回應時施放比較分析，且你將為它支付{2}{U}。

在一些牌張上，潮湧只是一個不錯的魔法力減免。但在其他牌張上，潮湧不僅能讓你節省魔法力，還能帶來額外的效應！

如果可以的話，那3點傷害可能就是你連續施放咒語的好理由。請記得，只有在你把它作為咒語施放時，你才能支付其潮湧費用。若你設法將瓦拉庫暴君放進戰場而未施放它，則你不能支付其潮湧費用。

你 可能會問：「隊友是指什麼？」這種問題令我感到傷心，但也還好啦。最受歡迎的團體賽制可能是雙頭巨人。你也可能跟人組隊一起對抗卑鄙的魔王。可惜在指揮官 這類的多人賽制中沒有隊友，即使你決定和其他玩家「組隊」，但最終你仍會無可避免地突然背叛他們。（得了，我們早知道會這樣！）