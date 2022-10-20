當我們的英雄在兄弟之戰中回到過去之後，他們在非瑞克西亞：萬界歸一中必須將注意力轉向面前日益嚴重的威脅，而他們最終不可能毫髮無損或保持不變。

非瑞克西亞：萬界歸一將探索新非瑞克西亞時空，向我們展示非瑞克西亞人家園的模樣，以及魔判官艾蕾儂的統治意味著些什麼。在這裡將萬界歸一，沒有任何強大的力量可以阻止她實現這個願景。

非瑞克西亞：萬界歸一 非瑞克西亞：萬界歸一指揮官

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非瑞克西亞：萬界歸一系列代碼：ONE

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售前賽賽事 ：2023年1月27日-2月2日

：2023年1月27日-2月2日 非瑞克西亞：萬界歸一桌上版上市 ：2023年2月3日

：2023年2月3日 上市紀念賽 ：2023年2月3–5日

：2023年2月3–5日 店家冠軍賽賽事 ：2023年2月25日–3月5日

：2023年2月25日–3月5日 WPN優質遊戲店家專屬指揮官歡慶會賽事 ：2023年3月10–12日

非瑞克西亞：萬界歸一售前賽是你不想錯過的魔法風雲會桌上遊戲。

售前組合

除了售前組合，每個組合都包含六包非瑞克西亞：萬界歸一輪抽補充包，你還可以利用非瑞克西亞：萬界歸一速戰補充包快速投入戰鬥。無論你以哪種方式使用非瑞克西亞：萬界歸一的新牌，你都可在售前賽中獲得更多魔法風雲會30週年贈卡。

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這些傳統閃贈卡將會在WPN遊戲店家的非瑞克西亞：萬界歸一售前賽中發放，送完為止。查找你的當地遊戲店家並提前報名參加售前賽，以了解店家發放贈卡的方式。

如果指揮官是你喜歡的賽制，非瑞克西亞：萬界歸一將為你帶來兩副即玩式套牌。每副套牌是一副100張的完整套牌，其中包括一張閃蝕刻展示指揮官、衍生物、一個可重用的套牌盒、一包內含2張卡牌的非瑞克西亞：萬界歸一聚珍補充包嘗鮮包，以及更多內容以助你投入戰鬥。

非瑞克西亞：萬界歸一完化套裝

當非瑞克西亞：萬界歸一在2月3日全球上市後不久，完化套裝便會登場。它充滿了系列中更多的精彩內容，其中包括一張傳統閃贈卡、40張閃基本地、12包非瑞克西亞：萬界歸一系列補充包，以及12張具有特殊閃設計的牌張（兩張秘稀牌和10張基本地）。

完化套裝

當我們在12月8日首次預覽此系列時，我們將分享更多關於非瑞克西亞：萬界歸一的資訊，以及隨該系列登場的更多內容。