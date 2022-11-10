你支持克撒？還是支持米斯拉？或者，也許你支持的是「我真的不想毀滅世界，請停止吧」。

魔法風雲會藉由兄弟之戰回到過去的旅程即將到來，暢玩新系列的方式有很多，還有更多將在接下來數週登場。

售前賽：11月11-17日

兄弟之戰售前賽將於11月11日週五展開——兄弟之戰正式上市前正是最佳的暢玩時機，而你的當地遊戲店家正是利用最新系列來遊戲的最佳場所。

售前賽傳統上由售前組合所支援，其中包含你遊戲所須一切：

6包兄弟之戰輪抽補充包

1張本系列的稀有或秘稀戳記閃卡

1個《魔法風雲會：競技場》兌換碼，供你以你的《魔風競技場》帳號兌換一些好物

1個Spindown d20生命計數器

你只需在店家報名參賽、獲取售前組合，並開始構組一副40張的套牌，便可進行數局有趣的現開賽。大多數WPN店家都使用這種方式舉辦傳統賽事，但他們比較保守，並通常會為參賽玩家提供相對平均的獎品結構。一些零售商則會讓你自行在店內構組套牌和與他人遊戲，因此請向你的當地店家查詢其舉辦哪種賽事，並決定你喜歡哪類型的賽事。

如需更多詳細資訊，魔法風雲會設計師Gavin Verhey講述了有關兄弟之戰售前賽的所有須知內容。

第一次玩魔法風雲會？不確定如何使用現開輪抽補充包來構組套牌，又或是還未準備好投入到遊戲中？兄弟之戰速戰補充包是一種在售前賽期間無需構組套牌即可開戰的絕佳方式。將兩包速戰補充包洗在一起就可以開始遊戲了！

全賴我們的30週年贈卡，在當地店家參賽的玩家還會獲得非常精美的贈卡（視供應情況而定）。兄弟之戰售前賽由最初於1996至1999年上市的精美復古牌框贈卡所支援。

此外，我們還將繼續展示魔法風雲會印製牌張的其他語言，而本系列中的簡體中文版皇室家臣是非常特別的紀念方式。請注意，此贈卡比其他贈卡更罕見，因此請向你的店家查詢其在賽事中發放贈卡的方式。

週末沒時間去店內參賽？沒問題。大多數店家都會出售售前組合，供那些希望在舒適的家中、朋友家或他們最喜歡的休閒場所暢玩新系列的人使用。

兄弟之戰對零售商來說也是很特別的售前賽，因為所有WPN店家將可在正式上市日期前出售所有全新系列的產品，且它們還會在正式上市日期前的週間夜晚提供更多的遊戲方式。請向你的當地店家查詢更多詳情，了解店家提供哪些賽事，並選購你所需的任何產品！

上市紀念賽：11月18-20日

你參加了售前賽。又或者你參加了五場售前賽。無論如何，你都渴望獲得更多魔法風雲會之樂。上市紀念賽在等著你。新系列將在全球上市，而最好的慶祝方法莫過於投入到新的補充包輪抽賽制中。如果你不喜歡40張牌的賽制，請帶上你的指揮官套牌，並在套牌中使用兄弟之戰中的新牌張來暢玩新遊戲！

歡樂日：12月3-11日

想參加當地的競爭賽？歡樂日在等著你。WPN店家會收到贈卡，以支援採用標準構組賽制或兄弟之戰現開賽制，甚至補充包輪抽賽制的為期一天的比賽。店家可在12月初的任何時間舉辦賽事，因此請向你的當地店家查詢其賽事何時舉行。

參賽玩家（送完為止）將獲得出自新系列的募兵官的另一版本：

在當地歡樂日成為前八強，你便可獲得另一版本的覺醒夢魘布蕾德：

在賽事中奪冠，除了能在當地炫耀外，你還會獲得一張浪湧引擎贈卡以作紀念！

指揮官歡慶會：12月16-18日

有什麼派對能比得上指揮官歡慶會？這種WPN優質專屬的賽事讓優質零售商可在週末舉辦一場刺激的歡慶會，讓指揮官玩家盡情享樂。舉辦過多明納里亞：眾志成城指揮官歡慶會的店家還可繼續發展足以改變遊戲的冒險旅程，讓玩家可體驗到激動人心的時刻，而在每個店家的體驗也會有所不同。參賽玩家將可使用陣營卡，為他們的典型指揮官遊戲添加一些令人興奮的轉折。

除此之外，參賽玩家還會獲得一張非瑞文變態爬蟲作為歡慶會的紀念品。感謝 ... 非瑞克西亞人的饋贈。他們非常慷慨。我敢肯定，這份紀念品沒有任何附加條件，它也並非象徵著未來幾個月將揭示的不可言述的恐怖。

對吧？

... 對吧？

週五認證賽：每週五

有些組合搭配起來很棒。例如，花生醬和果凍。菠蘿和披薩。克撒和米斯——嗯，也許這個組合對多明納里亞來說並不太好，所以 ... 我們還是繼續吧。

然後是經典組合：週五夜晚和週五認證賽（或FNM）。店家可以以任何賽制舉辦週五認證賽，通常會是數局的比賽。但每個店家的賽事可能有所不同，因此請聯絡你的當地零售商，了解其在週五晚舉辦哪種賽事。

這些賽事也會以WPN贈卡包作為獎品支援，你會在這些賽事中找到以下的一些兄弟之戰牌張：

指揮官之夜：週間夜晚

想在指揮官遊戲中與其他玩家對戰？想透過零售商的成就表取得一些成就嗎？指揮官之夜非常適合你！與你的當地好友在週間夜晚到店內暢玩。成就表為你提供了一些目標，它們為典型遊戲玩法添加了一點小變更，就像週五認證賽一樣，WPN贈卡包是為參賽玩家提供的典型獎勵，但請向零售商查詢關於如何店家如何發放它們的具體詳情。

你的當地遊戲店家充滿了興奮的氣氛。對於競爭心重的玩家而言，在兄弟之戰上市後有一些值得留意的大型賽事。

地區冠軍賽：11月與12月

自我們宣佈專業賽回歸起的第一輪地區冠軍賽將於兄弟之戰的上市週末（11月18日）展開，並會一直持續到12月18-19日的週末。

這些賽事讓每個地區優異名次的玩家有資格參加2023年的第一場專業賽，該賽事將於2月17-19日在美國賓夕法尼亞州費城舉行。每場地區冠軍賽的冠軍還有資格參加魔法風雲會世界冠軍賽，該賽事也是非常盛大的賽事。

專業賽是邀請制的大型全球賽事。專業賽的參賽玩家不僅將爭奪$500,000美元的獎金，他們只要報名和參賽便可獲得這張精美的Secret Lair非閃贈卡心靈塑師傑斯。16強參賽玩家還會獲得其傳統閃版本。

此贈卡將於2023年專業賽上提供，因此獲得參賽資格和比賽的獎勵會是前所未見地豐富。如何才能最有機會取得專業賽的參賽資格？在地區冠軍賽上取得佳績吧。儘管從技術上講，這些地區冠軍賽的資格賽都已舉辦完畢，但大多數主辦人都會舉辦最後機會資格賽，所以如果你想參加第一輪賽事，你仍然有機會！

你所在地區的地區冠軍賽何時舉行會因地區而異，以下是基於全球各地區、主辦人和週末的舉辦日期列表！

這一輪地區冠軍賽的參賽玩家將獲得一張非閃的多明納里亞英雄泰菲力贈卡。

地區冠軍賽優異名次的玩家還會獲得傳統閃的泰菲力贈卡！

這些賽事還有額外的獎品，其中還包括獎金。每場地區冠軍賽的獎池在每個地區都會有所不同，因此請在地區主辦人的網站上查看更多有關獎品安排的詳細資訊。

即使你沒有取得主賽事的參賽資格，如果你想觀賽、支持好友，參加外圍賽，主辦人通常都會提供很多活動，包括為只想進行遊戲的指揮官玩家舉辦的賽事。雖然地區冠軍賽是主要側重取得專業賽和魔法風雲會世界冠軍賽的參賽資格的大型競爭賽，但在這些賽事中仍然有很多活動可參與，如你有興趣參與，請查看你地區主辦人的網站了解更多資訊！

2023年專業賽2的地區冠軍資格賽：舉行至12月18日

說到獲得地區冠軍賽的參賽資格，你現在就可以試試。當然不是說現在，而是在週末。對應下一輪地區冠軍賽（而不是上文所述者）的地區冠軍資格賽將舉行至12月18日。

目前資格賽的參賽玩家將獲得精美的瑟班巡檢官贈卡。

目前資格賽優異名次的玩家會獲得精彩的無私精靈贈卡。獲得其地區冠軍賽參賽資格的玩家還可獲得傳統閃版本！

WPN零售商可以舉辦這些競爭賽，它們還可能會在你附近舉辦。請至你地區主辦人的網站（連結已在上方的地區冠軍賽部分列出）了解更多詳情。

2023年專業賽3的地區冠軍資格賽：1月7日開始：

最後，在新年過後，2023年專業賽3的地區冠軍資格賽將於1月7日開始。此消息為最新消息，請參閱Magic.gg上的重要文章，其中公佈了所有須知資訊，包括如何可獲得以下贈卡的資訊（傳統閃或非閃）。

它們棒極了。如果你想獲得具有Jack Hughes插畫的迅咒法師（它出自近期由該插畫家所繪畫的Secret Lair產品），請點選上方的連結以了解詳情。

*呼氣*

哇，暢玩兄弟之戰的方式有很多。彷彿各式各樣的聚會已回歸。與往常一樣，暢玩新系列的途徑始於你的當地遊戲店家，因此請向其查詢參加當地休閒賽和競爭賽所需的一切資訊。