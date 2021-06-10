在下面你會看到在近代新篇 2中每個回歸傳奇一段簡短的介紹，明天將有另一半新的「傳奇」。先來和大家打個昭戶，接著 6 月 11 日週五一起來認識新的魔法風雲會 成員們！

海空女神希亞爾

古老伏特里亞的人魚崇拜著希亞爾女神，她用泥沙和海水創造了人魚—遠古伏特里亞人所描繪的希亞爾是一名住在天上的人魚。希亞爾是與霧月—多明納里亞的月亮相關的人物—過去是，現在也是。從於上古時代傳授了知識後，她就再也沒有和凡人溝通。現代伏特里亞人所描繪的希亞爾是帶有微弱光環的滿月，並在兩側有一對明亮的圓形斑點。

頌懼僧妥拉克

妥拉克是黑檀之手的創始者，那是在撒爾帕汀帝國隕落之前，從萊伯爾中分出來的信仰分支。妥拉克和他的追隨著都是死靈術士，能使用以犧牲為手段的魔法—通常是他們的四肢，但有時候也會是活人。妥拉克最強大的力量來自於能讓聽到的人發狂的吟誦和低語。隨著妥拉克的死去，黑檀之手的成員將他奉若神明，而萊伯爾的追隨者仍持續害怕他的回歸。據說妥拉克神在未來的幾個世紀中化身為人形，包括不朽的戰士 Tymolin Loneglade 和新的黑檀僧侶王 Vetro 都是他的化身。

蕾普莉凡絲船長

蕾普莉凡絲船長曾是烈焰魔法的海盜魔法師，有著一艘聽令於她的大型帆船。她奪取了所有被擊敗敵人的炮台，直到她的船海怪之怒受不了負重而沈沒。在發現她無法繼續船長的使命後，凡絲在一座有天然熔岩流下的岩壁找到了解決辦法。她用炮台對岩壁開火，在海岸邊鑿出了一座碉堡—她把這名為噴火堡壘。座落於陽光海岸邊，絕濤城和依夏蘭之間，噴火堡壘成了莽霸聯盟成員暫停以補給和娛樂的熱門去處。然而只有經過凡絲船長允許的船才能停在港口，那些讓她生氣的傢伙會被涵蓋四面八方巨大的炮台們無情地擊潰。

巧手竊猴勒格文

勒格文從未真正成為卡拉德許皮默樹林裡其他猴子們的一份子，所以當有一天逐日號空飛船降下來補給的時候，他便偷偷地登上了船。勒格文很快就在甲板下被十三歲的卡麗澤夫發現，而卡麗澤夫把猴子視為志趣相投的伴侶。沒經過多久的時間，勒格文就興奮地發現逐日號是由空盜所駕駛的！他對海盜的生活津津有味，會在其他海盜與受害者纏鬥之際，跳上商船偷取最值錢的那些珍寶。

有了勒格文的幫忙，卡麗澤夫成了她自己海盜船—龍之微笑的船長，並統率整隊的空飛船，在乙太之亂時向執政院突襲。他們最大的成功便是嚴重毀損了執政官旗艦雲威號。

卡麗澤夫和勒格文直至今日都持續在天空上掠奪，並藉此獲得了巨大的財富—這些無可避免地花費在加油補給和艦隊修復上，對一隻猴子來說實在是不錯的生活。

阿司魔拉諾馬爾迪卡帶斯提納酷達卡

暗淵之王們喜愛美食，當發現魔法師阿司魔拉諾馬爾迪卡帶斯提納酷達卡在沒有準備好適當的食物就召喚他們的時候，他們提供了她一個選項：作為廚師留下來服侍黑暗之王（他的名字叫Vincent）七年又七天，或著作為他的晚餐永久地服侍他。

阿司魔拉諾馬爾迪卡帶斯提納酷達卡為 Vincent 和客人們的晚餐提供了不可思議的多樣性。她也在一本食譜上記載了所有的配方，以讓她的繼位者能更快上手。雖然僅僅限量發行了二十本，地底世界食譜包含了蜂蜜烤花崗岩石像鬼胸、煸炒嗶寶精、甜醬獨眼巨人腳趾，還有其他各式各樣的「佳」餚。

食譜一開始賣得並不好：顧客只有 Vincent 和阿司魔拉諾馬爾迪卡帶斯提納酷達卡她媽兩位，但當食譜得以來到地上世界，便迅速在疲憊的統治階級之間造成轟動。獨眼巨人腳趾的需求快速攀升，使得對阿司魔拉諾馬爾迪卡帶斯提納酷達卡的恨意也與日俱進—她回到了地上世界後才發現了這件事。

據說她很難開始動筆地底世界食譜第二集，因為那包括了一些料理鬼怪王子、矮人議員及妖精貴族的方式—如字面上所表述的「吃掉有錢人」。

卡薩恩隆

在遠古的多明納里亞，兄弟之戰劇變的幾個世紀之前，卡薩恩隆在一場對抗惡魔鵬洛客蓋雅朵妮迪哈達的起義中扮演很重要的角色。起義最後以失敗告終，卡薩被迫親眼目睹迪哈達的鬥士索坎納殺掉他的一百名同袍，其中也包括他的母親和姊姊。

在逃離了迪哈達的地牢後，卡薩召喚了受詛咒的鵬洛客烏鋒達肯，與他一起開始了復仇的計畫。雖然這兩人並未成功殺掉迪哈達，他們得以逃離她的摩爪，並建立了深厚的友情。離開了腐化之地寇朗多，他們來到泰瑞西亞，在這裏卡薩的後裔—卡薩恩隆在多明納里亞人歷史裡諸多重要的事件中，都扮演了關鍵的角色。

費羅洛基理將軍

在九千年以前，拉尼卡公會城正處於一片混亂之中。雖然魔法十會盟強制把責任劃分給已經存在了四個世紀的十個公會，由葛加理及拉鐸司所主導毀滅性的反亂日益增加，嚴重破壞了這個城市。負責執行法律及秩序的沃耶克聯盟傾盡全力要找出突破點。

指揮官費羅洛基理將軍想出了一個解決辦法：十尊強力的石像泰坦—每尊在戰鬥中都等同於一百位戰士—被帶到城市來鎮壓反亂及維繫和平。在暴亂平息之後，其中九尊石像泰坦被放在城市的邊界上，而最後一尊—Zobor 則負責防衛第十區。直到他在千禧慶典上被破壞之前，他的目的是要讓人對波洛斯戰團的力量有所畏懼。

躁龍琵露

琵露是其中一名龍長老，多明納里亞還很年輕時太初龍的子嗣。與她的伴侶鉻米恩瑞爾一起生育了整個國度的龍群，也包含了太古龍肅蕩龍王克羅希司。琵露和鉻米恩是僅存少數得以在由尼可波拉斯煽動的龍長老戰役中存活下來的龍長老。

千年以後，琵露和鉻米恩與鵬洛客蓋雅朵妮迪哈達聯手，並被派去和參與和烏鋒達肯的戰鬥。達肯放逐了鉻米恩並用她的詛咒之劍殺死了琵露。由於琵露的力量太過強大，這造成了魔法能量的爆炸，使得多明納里亞的地殼裂開。寇朗多多股互斥相抗的力量直至今日依然在戰場可見，無聲地證明了鵬洛客陰謀所帶來魯莽的能量解放。

黯影剋星達肯

在遠古多明納里亞上的寇朗多，鵬洛客蓋雅朵妮迪哈達委任達肯為她鑄造一把劍，以換取無盡的力量。這把劍不是一般的武器，迪哈達想要的是有史以來最強大的武器。她給了達肯十年的時間來完成這把劍。

達肯使用了最見不得人的巫術來鑄造烏鋒，把自己的鮮血和金屬交融，並用了百人的性命來鎮壓刀刃—也包括了自己的兒子。在即將屆滿十年之際，迪哈達回來了，將烏鋒深深刺入達肯的影子，把他的靈魂和這把刀刃結合—達肯的鵬洛客火花在這時被點燃。她最強力的武器完成了，不是烏鋒，而是達肯—這成了她最究極的武器。

達肯並未因此向命運屈服，整個千年都與迪哈達在戰鬥。歷史並沒有站在達肯這一鞭，但我們知道的是烏鋒最後到了基定尤拉的手上，他在火花之戰中與尼可波拉斯抗衡時揮舞著這把武器。

蓋雅朵妮迪哈達

蓋雅朵妮迪哈達是一名非常古老的惡魔鵬洛客。她的陰謀橫跨了千年，而她對權力和支配的渴望無邊無際。她強迫最強力的東西都要受到她的控制。

有時，像是與龍長老鉻米恩和琵露一起的時候，她會尋找她追求的戰士並把他們和強力的咒語結合。她有時也會尋找有潛力的生物，融合及腐化以符合自己的需求。這包括了把瑪洛術士索坎納和被她腐化的鵬洛客達肯變成野獸以更好地服侍她。

迪哈達在鵬洛客之戰的終局時離開了多明納里亞，那是在非瑞克西亞人入侵幾年前的事。多明納里亞的人們相信她依然活著，因為傳說索坎納會在她死去時變回原本的樣貌，然他直至今日依然是寇朗多的惡魔之王。

獨眼嘉斯

民族英雄獨眼嘉斯原名為蓋倫，出生於多明納里亞上艾斯塔克之城的 House Oor-tael 。在鬥技場明師 Kuthuman 的指示之下，House Oor-tael 被摧毀，兒時的蓋倫也因此有了身體上的殘缺。蓋倫從城鎮逃離，離鄉背井超過二十個年頭。

在成為一名強力的魔法師之後，蓋倫回到了艾斯塔克化名為嘉斯。他在鬥技場中戰鬥，贏得了挑戰 Kuthuman 的機會。在終於報了弒親之仇後，嘉斯的鵬洛客火花被點燃，多重宇宙便成了他的領土。

卡爾札之完化體

在秘羅地的金屬時空上，尋日者格莉莎搜集了三種強力的神器，結合在一起時可以召喚出卡爾札鬥士，一名由藍白原生質所構成的巨大聖者。在綠陽升起時，巨大的魔法力球體從秘羅地的核心爆開，卡爾札的劍、盾和盔都和鬥士一同被消滅。

多年以後，秘羅地因為傳染宿體而變成新非瑞克西亞，幾近所有的區民都被轉變為生化武器的混血怪獸，其中也包括格莉莎。

格莉莎得以重組卡爾札的神器，並在培植肉的表面下培育一種特殊的細菌生物。非瑞克西亞新的鬥士究竟會成長到足以和卡爾札鬥士一樣強力的程度，或會被擊敗而更強的人會獲得這些神器。格莉莎對此感到滿足，因為不管怎麼樣非瑞克西亞都將得勝且更加進步。