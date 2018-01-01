鵬洛客，好消息來了！依夏蘭探險之旅將你帶到了曾經失落的歐拉茲卡。這裡有驚人的財寶，超乎想像的力量，還有一個名叫永生聖陽的小小神器～一切都觸手可得。但看得到不一定代表你拿得到，真正的戰鬥現在才剛要開始。決勝依夏蘭為你提供更多工具來讓你能一勞永逸地守住你找到的東西。讓我們深入了解吧。

登殿時間

決勝依夏蘭帶來了一個全新的關鍵字：登殿。如果你有黃金城祝福，登殿之後就能讓不同牌張上各種加成生效。對於魔法風雲會的異能敘述而言，這種寫法相當不尋常，不過登殿本身就是一個不尋常的異能。什麼是黃金城祝福？如何得到它？我們來看看暮影戰馬。

「黃金城祝福」是登殿異能會賦予你的一種稱號。黃金城祝福不是永久物，不是徽記，也沒有東西能夠消滅它或與之互動。只不過是一種「你已滿足條件」的表示。雖然具有黃金城祝福本身沒有任何作用，但部分牌張會在你具有黃金城祝福的時候獲得加成。舉例來說，如果你有黃金城祝福，則暮影戰馬會得到不錯的加成，變成5/5。

如果登殿異能出現在永久物上，則會持續檢查你是否操控十個或更多的永久物。在滿足條件的那一瞬，你就獲得黃金城祝福。這不用到堆疊，且不能被回應。這類動作會即刻發生。但該具有登殿異能的永久物必須在你滿足條件時受你操控，才會發生上述檢查。如果你先前操控十個永久物，稍後因故減少到八個，然後再施放你的第九個永久物暮影戰馬，那麼這個時候你還沒得到黃金城祝福。登殿始終檢查的是當前的遊戲狀態，不會追溯過往。

登殿異能也會出現在瞬間和巫術上，例如黃金城奧秘。

瞬間或巫術上登殿異能的運作方式稍有不同。此情況下，登殿異能只會在咒語結算時檢查你是否操控十個或更多永久物，且只檢查這一次。具登殿異能的咒語還有其他效應。這些效應的說明會出現在登殿異能後，所以會先檢查登殿情況，然後再輪到這些效應生效。亦即黃金城奧秘可以先讓你得到黃金城祝福，然後再依照你有無黃金城祝福來決定你會抽兩張牌還是三張牌。

在檢查你是否操控十個或更多永久物時，會計算你操控的所有永久物，包括地及衍生物。別忘了靈氣和武具也算永久物，特別是因故結附或裝備在不由你操控之永久物上的那些。不過別將指示物算進去，這些可不是永久物。

一旦你得到了黃金城祝福，你便會在這盤遊戲接下來的時段中持續擁有它。沒有什麼能奪走它。如果你在獲得黃金城祝福之後失去了所有的永久物（真慘，你可能要輸了），你仍能保住黃金城祝福！舉例來說，如果你操控八個永久物，但在之前就得到了黃金城祝福，則你會在黃金城奧秘結算時抽三張牌。

在同一時刻可有多位玩家得到黃金城祝福。由於依夏蘭各方勢力激烈爭奪，永生聖陽不斷易手，但哪怕能夠佔有一小段時間，也能讓你永遠改變。得到黃金城祝福不會影響其他玩家當前已獲得祝福的情況。

雖然黃金城祝福不是永久物、衍生物或徽記，但我們還是印了一張特別的卡牌，以在遊戲中作提示之用。好了，其實真正目的是供你拿來向對手炫耀用的，你自己看著辦吧。

讓我們再談談冒險旅程！

曾在依夏蘭系列中登場的四個陣營都在本系列中回歸，一起回來的還有各自的特別機制與異能。如果你需要快速重溫一下，請看下文。

激怒

烈陽帝國狂暴的恐龍是無與倫比的坐騎和戰鬥夥伴。很多恐龍都具有激怒異能，每當恐龍受到傷害時便會觸發。

突擊和珍寶

莽霸聯盟的海盜依然故我，他們馳騁海洋，一路洗劫搶掠。如果你於該回合的早些時候曾以生物攻擊，突擊異能就會生效。珍寶衍生物也回來了；珍寶是衍生神器，你可以犧牲它來獲得任意一點顏色的魔法力。

勘察

部分決勝依夏蘭的牌張具有勘察異能。當一個由你操控的生物勘察時，你會展示你的牌庫頂牌以查看它找到些什麼。如果它是地牌，便將它置於你手上。若否，則在該生物上放置一個+1/+1指示物，然後你可以將該牌置入你的墳墓場或放回你的牌庫頂。

還有更多具有精美地圖邊框、可轉化成地的雙面牌呢！

沒錯，本系列會有更多能夠轉化成漂亮地圖邊框地牌的雙面牌登場。（你懷疑過嗎？）太棒了！

翻面

如果你需要更多有關任何依夏蘭機制的資訊，我建議你查看依夏蘭機制文章。

必勝依夏蘭

依夏蘭環境的壓軸大戲將一切推向高潮：追求力量之爭，忠誠無常之亂，以及掌握整個世界命運之遠古神器的最終命運。決勝依夏蘭決勝依夏蘭的故事定會引起強烈動盪反響，甚至會影響你最喜愛的套牌。

坐穩了～前面的路可不太平。祝你在售前賽上遊戲愉快！