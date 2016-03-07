鵬洛客，你好。恭喜你在造訪贊迪卡時大獲全勝。你在旅途中締造的傳奇故事已經傳揚到多重宇宙的各個角落。多偉大的英雄事蹟啊！你必定很高興能夠成功地拯救整個世界。我猜你現在正要前往某個有著田園美景的時空，好好恢復一下元氣吧。等等，你說你要去哪兒？依尼翠？那個充滿恐怖與死亡的荒涼世界？那個依尼翠？呃. . .那麼我們最好來看看依尼翠闇影的機制，讓你作好萬全的準備。好，現在你已經知道依尼翠的闇影跟虹彩的影子一點也不像了，對吧？

雙面牌

如果恐怖事物不會轉化成其他的恐怖東西，依尼翠就不叫依尼翠了吧，正因如此，雙面牌復出了。每一張雙面牌都有兩個牌面，而沒有牌背。哇啊！儘管我們對規則做了一些調整，但是它們大致上沒有改變。如果你已經很熟悉雙面牌，可以直接閱讀雙面牌規則變動段落。如果你仍然沉浸在「哇啊！」中，我們就來復習一下你需要知道的內容。

（嗨，離題一下。我不知道編輯會不會允許我這麼做，但是我打「雙面牌」這個詞打到煩了。接下來我要用它的英文縮寫DFC來代替。大家都能懂吧？太好了。）

翻面

兩個牌面都各自具有一組特徵值：名稱、類別、異能等等。當DFC在戰場上，只考慮朝上那個牌面的特徵。如果DFC不在戰場上，就只須考慮牌的正面。所有的DFC都以正面來施放。這意味著你必須支付{二}{黑}{黑}來施放匿跡拷問人。你不能施放隱伏迷霧或任何其他牌的背面。當咒語結算時，匿跡拷問人進戰場。

DFC的正面（和一些DFC的背面）有一個能讓該永久物轉化的異能。當DFC轉化時，將其翻到另一面。轉化某張DFC並不會讓它離開戰場，所以其上的任何指示物仍然會保留，任何結附或裝備於其上的靈氣或武具仍然會保持結附或裝備，而且任何對它造成的影響仍會持續。如果它之前正在進行攻擊或阻擋，那麼它仍在進行攻擊或阻擋。轉化並不會給予永久物「召喚失調」，所以如果你從自己最近的一個回合開始時便持續操控某生物，即使它轉化了，它仍然可以進行攻擊～先假設它轉化成生物！有些DFC，像是匿跡拷問人／隱伏迷霧，可以在遊戲中來回轉化。對其他的DFC來說，轉化通常是單向的。

翻面

列表牌

讓你套牌中所有牌的牌背都無法個別辨認出來，是很重要的事。現在，大多數的玩家是利用不透明牌套來達成這一點。如果你是用DFC和不透明牌套來玩遊戲，那就對了。但是，有些人不使用牌套，特別是在限制賽事的時候。那麼要怎麼做呢？

請注意，列表牌上大多數的牌名並沒有真的蓋掉，我們只是還不能告訴你是哪些牌。或是還不想告訴你。對你來說，都是一樣的。

你會在一些依尼翠闇影補充包裡找到列表牌。它們共有兩張：一張用於代表普通與非普通牌，另一張用於代表稀有與秘稀牌。它們的作用是替代你手牌或牌庫中的DFC（或是當它們牌面朝下被放逐時）。在遊戲開始前，在列表牌上標記你實際利用的DFC，並將列表牌放進你的套牌。你必須擁有實際的DFC，才能利用列表牌。那張DFC不要跟備牌混在一起。如果該牌在戰場或墳墓場上，則利用實際的DFC。如果該牌被移回你的手上或洗入你的牌庫，則換成列表牌。你必須利用列表牌、不透明牌套，或兩個都用。

雙面牌規則變動

這次我們就DFC做了三個變動，以排除一些規則問題。噢，你是從頂部直接跳過來閱讀這個段落的嗎？沒錯，現在我直接把雙面牌稱為「DFC」了。這樣比較酷。這個部分的技術性比較強，但是我發誓，我們很快就會回到「快樂的機制預覽園地」。

1. 總魔法力費用

還記得我先前說過，我們只考慮朝上那個牌面的特徵嗎？這個說法其實不夠精確。根據新的規則，DFC背面的總魔法力費用取決於其正面的魔法力費用。（之前，由於背面沒有魔法力費用，所以它們的總魔法力費用為0）。有一個例外：如果某物件是一張DFC背面的複製品，則它的總魔法力費用為0。也就是說，如果我操控隱伏迷霧，它沒有魔法力費用，但是它的總魔法力費用是4。如果之後我將隱伏迷霧的複製品放進戰場，該複製品的總魔法力費用為0。

2. 進戰場且已轉化

有些效應會將牌放進戰場且已轉化。這意味著，它進戰場時是背面朝上。從本系列開始，我們引進了一條新規則：如果你被要求將一張不是DFC的牌放進戰場且已轉化，那麼它會留在原處。這可能會對本系列的一些牌造成影響，但是我認為 魔法風雲會：起源的鵬洛客們 足以解釋此變動的原因。（這意味著「此系列我能用於說明的一些酷炫牌張還沒有被預覽過。」我知道。我的感覺跟你一樣。）假設你操控一個仿生妖，而且它是維林逸才傑斯的複製，然後你在你的墳墓場中有四千張牌的情況下起動了假傑斯的異能。好吧，四千張是「五張或更多」，所以假傑斯很本分地將自己放逐了。然後他試圖返回戰場且已轉化，但是在放逐區中，他只是一張單面的仿生妖。他並非DFC，所以他在入境時被扣留並待在放逐區。現在我只希望你抽了一張好牌，因為你這打法不算聰明。

3. 不會反覆翻面

我把技術性最強的變動留到了最後來說。以下是新規則：如果某張DFC具有會將其轉化的起動式異能或觸發式異能，則把該異能放進堆疊後的時段內，除非該永久物並未因故轉化，它才會轉化。這是什麼意思？舉例來說，你起動了匿跡拷問人的異能，然後再次起動該異能以作為回應。為什麼呢？因為你想棄掉許多牌。為什麼呢？答案即將揭曉。別緊張。第一個結算的異能會造成匿跡拷問人轉化，如我們原先的預期。但是第二個異能不會，因為匿跡拷問人已經因為第一個異能而轉化。

躁狂

正如先前介紹，依尼翠是個充滿恐怖與死亡的荒涼世界，所以把焦點放在墳墓場也相當合理。躁狂這個新異能提示會提醒你，如果你墳墓場中牌的類別有四種或更多，這張牌就會變強。躁狂異能有許多不同的形式，包括起動式異能，例如月銀索命使的異能。

你墳墓場中可能出現的牌類別包括神器，生物，結界，瞬間，地，鵬洛客，巫術，以及部族（出現在舊牌上的牌類別）。不要將基本或傳奇這類的超類別計算在內，也不要將吸血鬼或武具這類的副類別計算在內。牌張數量並不重要，只要你能找到四種或更多的牌類別就可以了。一個神器生物，一個瞬間，以及一個鵬洛客就能滿足條件。

至於你如何讓這些牌的類別進入你的墳墓場，有一些傳統的途徑：讓一些生物在戰鬥中死去，施放一些咒語，或許某個鵬洛客決定她受夠了你的詭計，然後因為忠誠而待在你的墳墓場. . .哈哈，這個比喻好像說得不太好。我們還幫忙提供了一些其他的方式讓牌能進入你的墳墓場，例如歪曲地境。

如果你墳墓場中牌的類別有四種或更多，有些瞬間和巫術會具有額外的效應。另一些則利用「改為」一詞來表示該效應得到升級。請記得，正在結算中的瞬間或巫術不計算在內。在你根據其指示進行結算時，它是在堆疊中，而不是你的墳墓場。

探查和線索

謎團遍佈依尼翠各地，就像我文章裡充滿奇怪的引用。啊，太可怕了！若要解開這些謎團，你必須根據線索進行探查。

她看起來很友善。我確信她一定會幫忙！探查是見於依尼翠闇影的新關鍵字動作。它很容易理解。探查的流程是，你將一個線索衍生物放進戰場。線索是新的神器類別。線索是無色神器（什麼，你覺得它們該是藍色？），每個線索都具有此異能：「\\{二\\}，犧牲此神器：抽一張牌。」

巡檢官做了一些探查，但她早早就去休息喝咖啡了。或許經典的檢驗工具會是可靠的資訊來源。

大多數時候，你會犧牲線索來抽牌～但它們是神器，所以我想你會找到它們的其他用法。

瘋魔

我們這趟前所未見的全新依尼翠闇影異能旅程的下一站是瘋魔，它是你以前可能見過的復出異能。如果你棄掉一張具瘋魔異能的牌，則你將它放逐，而非直接將它置入你的墳墓場。這會觸發一個異能。當該異能結算時，你可以支付其瘋魔費用來施放該咒語。如果你不以此法施放該咒語，則它會被置入你的墳墓場。好吧，這些聽起來似乎很瘋狂。

請注意，強制將牌棄入放逐區是對先前規則的小變動。之前，你可以將一張具有瘋魔異能的牌棄入你的墳墓場，並跳過整個瘋魔異能的內容。這可能跟維林逸才傑斯這類的牌相關。這傢伙明明不是此系列的牌，在本文之出現率卻挺高的。

以瘋魔異能施放咒語是一件很酷的事，因為它的牌類別無關緊要。也就是說，如果你設法在對手的回合中棄掉一張具有瘋魔異能的牌，你就可以施放該咒語，說不定還能產生一個突然現身的阻擋者。該咒語的魔法力費用與總魔法力費用並未改變。你只是改為支付其瘋魔費用。

你為什麼棄掉一張具有瘋魔異能的牌並不重要。有可能是因為支付了匿跡拷問人的異能之起動費用，也可能是因為對手利用其咒語迫使你棄牌。嘿，也可能是回合結束，而你的手牌多於七張。好傢伙！無論原因為何，你都有支付瘋魔費用來施放咒語的機會。只要記得，你不能無緣無故地棄牌。必須是某個原因要你棄牌，你才能棄牌。只因為清風飄過是不行的。

耶，太好了。沒問題。它會告訴你怎麼做。這裡沒問題。繼續. . .

潛匿

我想你現在已經注意到，依尼翠是一個多麼荒涼的世界. . .好吧，我們說過好幾次了。對一些生物來說，暴露身形並不太明智。對於這些生物，我們提供了一個全新的關鍵字：潛匿。具潛匿異能的生物不能被力量比它大的生物阻擋。現在來介紹一下遠沼復靈。

噢. . .它黑呼呼的模樣實在太可愛了。對於潛匿，你只需要在宣告阻擋者時注意有可能成為阻擋者的生物力量即可。如果遠沼復靈被一個力量為1的生物合法阻擋，即使提升該阻擋者的力量也不會撤銷本次阻擋。要是對手累積了結實的防線，潛匿異能便能幫助你有效地偷偷造成傷害。

盡情狩獵吧！

就是這樣。我希望以上對依尼翠闇影的介紹有助於你為售前賽和其後的賽事作好準備。除了全新機制與復出機制之外，還有許多厲害的牌能讓像如你一般的鵬洛客大顯身手。或如魚得水。或如虎添翼。隨便啦。你高興就好！