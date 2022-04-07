五個家族。五個在此城裡發達的機會。在新卡佩納：喧囂黑街，只有關係夠硬～並且瞭解規則～才能成功。

效忠一個家族等於和四個家族開戰，所以務必要小心選擇。在作決定之前，也許你想多瞭解一些資訊？明智之舉。每個家族都有自己的辦事方法。有些人可能比較幸運，一輩子生活安定，從沒見過那些辦事方法。至於你？你能一口氣看完。真是充實的一天。

籌謀

白藍黑家族秘聞幫的代表性機制是籌謀。秘聞幫利用魔法來操縱他人、分散他人的注意力；總是想站上更有利的位置。籌謀正是讓你站上更有利位置的方法，在生物強度和手牌品質兩方面都是如此。

如果令一個由你操控的生物籌謀，你要做的事情如下：首先，抽一張牌且棄一張牌。這能幫你找到急需的地，在遊戲後期則能幫你把不需要的地換掉，好讓你快速得到終結遊戲的威脅。但別著急。如果你棄掉了非地牌，你會在籌謀的生物上放置一個+1/+1指示物。

生物即使不在戰場上也能籌謀。所以，如果有人回應碎帳艾文自己的觸發式異能，讓它遭遇了不幸，你依然要抽牌並棄牌。+1/+1指示物自然免談，想變強壯的生物可不能死。

催命

藍黑紅家族絕藝盟的代表性機制是催命。這個精英社群的成員喜好眾多高檔藝術，尤其是刺殺的藝術。催命是非強制的額外費用，會出現在像讒言入耳這樣的咒語上。

施放具催命異能的咒語時，作為額外費用，你可以犧牲一個嘍囉 …… 抱歉，一個力量等於或大於N的生物，N是出現在該關鍵字後面的數字。如果你這麼作了，會觸發一個複製該咒語的觸發式異能。如果原版咒語需要指定目標，你可以為複製品選擇新的目標。該複製品是在堆疊上直接產生，所以它從未經「施放」；也就是說其催命異能不會生效，你不能再次複製它。不過該複製品在堆疊上依然是一個咒語，所以它可以如常被回應、被反擊，且會先於原版咒語結算。

你就算再嗜血，也只能為一個催命異能犧牲一個生物。舉例來說，如果一個咒語具有催命2異能，你不能犧牲兩個1/1生物，但是我很欣賞你的想法。

急襲

黑紅綠家族勤工聯的代表性機制是急襲。勤工聯成員勤奮如牛，強硬如釘，從不怯戰；急襲讓你無需等待，直接開始行動。

急襲屬於替代性費用，會出現在某些勤工聯的生物牌上。於你施放鬧事人賈希絲這樣的咒語時，你可以支付其魔法力費用來如常施放，也可以支付其急襲費用來施放。不管是哪一種方法，其魔法力值不會改變。對賈希絲來說，它始終是4。

利用咒語的急襲費用來施放之會有幾個效應：該生物獲得敏捷與「當此生物死去時，抽一張牌。」而要抽的這張牌你也不需等太久，因為在下一個結束步驟開始時，你就要犧牲該生物。迅速出擊，用力猛打，在別人反應過來之前瀟灑離去。

該生物無論因何死去，也無論何時死去，讓你抽牌的觸發式異能都會觸發。如果該生物在戰鬥中就義，你就能及時抽到牌、趕在戰鬥後行動階段施放。雖然該生物不是必須要堅持到回合結束被犧牲，但它必須要死。如果它被回手或被放逐，你便不會抽牌。

聯手

紅綠白家族樂舞會代表性的機制是聯手。樂舞會追逐時尚、尊崇享樂，重心放在拓展與打通關係。聯手屬於異能提示，表示每當另一個生物在你操控下進戰場時會觸發的觸發式異能。

沒什麼複雜的～你需要生物，更多生物，大量生物。如果你操控數個具有聯手異能的生物，且有一個生物在你的操控下進戰場，則所有這些聯手異能都會觸發。那些異能可以任意順序放到堆疊上，最後一個放到堆疊上的會最先結算。

如果進戰場的生物本身具有進戰場觸發的異能（例如鉻亮貓），該異能會和所有聯手異能一起放上去。還有，別忘了衍生物！它們和非衍生物的生物一樣會進戰場，所以很適合用來觸發聯手異能。

後盾指示物

綠白藍家族扶濟社的代表性機制是後盾指示物。你覺得沒人治得了你？後盾指示物能讓你的生物（偶爾也包括其他類別的永久物）更難被對手去除。

後盾指示物有兩個好處。第一個好處便是：如果有後盾指示物的永久物將被效應消滅，會改為移去該永久物上的一個後盾指示物，而非將其消滅。

如果對手試圖謀殺，他們就得有後備計劃，因為你的生物只會感覺到後盾指示物被移走，然後便是復仇的甜美滋味。

第二個好處針對的是傷害。如果上面有後盾指示物的永久物將受到傷害，則會防止該傷害並從該永久物上移去一個後盾指示物。在這個情況下，「永久物」指的是生物或鵬洛客，只有這兩類牌會受到傷害。

這個防止性效應會阻止任何類型的傷害～戰鬥傷害，勒頸這樣的咒語造成的傷害，或者因為起動或觸發式異能所造成的傷害。但千萬小心。如果某份傷害不能被防止，這好處就沒那麼有用了。這情況下既需要移走後盾指示物，該生物或鵬洛客也仍會受到傷害。

每一次傷害（或是每一個消滅效應）只會移去一個後盾指示物，所以如果你能想辦法給你的生物數個這類指示物，對手很快就會發現自己陷入重重困境，且無輕鬆出頭之日。

掩蔽

在這邊還要提及一個復出機制：掩蔽。掩蔽此異能沒有特別和哪個家族相關聯，但出現在了本系列的一組牌（以及指揮官套牌中某些重印牌）上。掩蔽讓你能留好一張牌待未來使用。

與上次登場相比，掩蔽有一個小小的更新。掩蔽屬於進戰場觸發式異能。當一個具掩蔽N的生物進戰場時，檢視你牌庫頂的N張牌，牌面朝下地放逐其中一張，然後將其餘牌置於你的牌庫底。

掩蔽以前在規則定義中即規定是檢視四張牌，但是現在可以是任何數字（尤其是五！），此數字會跟在「掩蔽」字樣後。此外，掩蔽以前也在規則定義中寫明具掩蔽的永久物須橫置進戰場，但現在已不再如此。之前具掩蔽異能的牌現在額外添上「[此永久物]須橫置進戰場」此異能。

具掩蔽異能的永久物通常也會具有另一個異能，允許你在符合一定條件的情況下就能夠施放所放逐的牌，且不需支付其魔法力費用。

家族仇……不，你猜怎麼著，就算有五位其他作者都會用這個梗，我也拒絕隨波逐流。

新卡佩納處處有騰達機運，但獨來獨往可沒法成功。祝你在那裡好運。站穩腳跟。鎖定財富。加入家族。