羅克「呯」地一聲將門踢開，衝進門內。你跟在後面，仔細觀察整個房間。房內飾有天鵝絨、黃金和精緻的木雕——「好地方」完全不能表達此間的奢華，但絕對是適當的形容。

然後你發現牆上有一幅稍微歪斜的畫——你知道自己找對關鍵了。你把畫拉到一旁，試著打開藏在後面的保險箱。

賣這個保險箱的人肯定說過它是「最完善的保護」，但是你不到一分鐘就把它破解了。聯絡人並沒有告訴你會在裡面找到什麼，但他堅決表示無論裡面是什麼，都絕對值得。

歡迎來到新卡佩納：喧囂黑街。

系列補充包

系列補充包是豐富牌張收藏的精彩方式。與輪抽補充包相比，您更有可能在系列補充包中開出多張稀有牌。新卡佩納：喧囂黑街系列補充包內必定有一張黃金時代或摩天樓設計牌張、一張傳統閃卡，以及一張插畫牌。4%的系列補充包內含一張鍍金牌。系列補充包的普通牌和非普通牌互有關聯，訴說了新卡佩納各大家族的小故事。最後，您總是有機會開出選自精選列表的牌（包括以魔法風雲會為主題的怪奇物語 x Secret Lair牌張）。

從依尼翠：黯夜獵蹤開始，我們在系列補充包中加入了數張指揮官牌。除了新卡佩納：喧囂黑街指揮官套牌中的十張「門面」傳奇生物外，您還會看另外八張全新的魔法風雲會指揮官牌，且它們無法在指揮官套牌中找到。

新卡佩納：喧囂黑街系列補充包內含：

至少1張稀有或秘稀牌，但最多4張（約27%的系列補充包內含2張稀有或秘稀牌、3%內含3張，以及少於1%內含4張。）

1張任意稀有度的傳統閃卡或鍍金閃卡

1張插畫牌

1張基本地或都會基本地

3張普通牌

3張非普通牌

1張黃金時代或摩天樓設計的普通或非普通牌

2張任意稀有度的萬用牌

1張衍生物牌、廣告牌或戳取式指示物紙卡，或1張選自精選列表的牌

系列補充包可以單買或整盒30包一起購買（另有內含10包補充包的展示盒，僅提供日文版）。每個30包補充包展示盒都包含一張傳統閃盒頂贈卡：晚會招待。盒頂贈卡晚會招待的插畫和語言必定與展示盒的語言相同。盒頂贈卡的插畫均為特別繪製，意在讚頌該語言所屬的地區文化——在設計每張盒頂贈卡的概念時，我們的國際行銷團隊提供了許多協助。

如果您購買展示盒，便可能有資格獲得這張特殊的「買一盒」閃贈卡——請向您的當地店家查詢！

輪抽補充包

輪抽補充包是享受經典的魔法風雲會輪抽或現開體驗的完美之選。這種補充包最適合輪抽，因此其中不包括系列補充包中的十八張指揮官牌，但它們內含您可以在系列補充包中開出的所有黃金時代、摩天樓、裝飾藝術及非瑞克西亞文版的補充包添趣牌張，並且包括閃卡版。

新卡佩納：喧囂黑街輪抽補充包內含：

1張稀有或秘稀牌

3張非普通牌

10張普通牌（在33％的新卡佩納：喧囂黑街輪抽補充包中，會以一張任意稀有度的傳統閃卡取代一張普通牌。）

1張基本地牌，且33%的輪抽補充包內含一張都會基本地

1張衍生物牌、廣告牌或戳取式指示物牌

輪抽補充包可以單買或整盒30包一起購買。如同系列補充包，每個36包補充包展示盒都包含一張晚會招待盒頂贈卡，晚會招待的插畫和語言與展示盒的語言相同。

正如系列補充包一般，您購買展示盒可能有資格獲得「買一盒」閃贈卡——請向您的當地店家查詢！

聚珍補充包

聚珍補充包是收集新卡佩納：喧囂黑街最熱門牌張的絕佳方式。每包均內含五張稀有及／或秘稀牌，搭配新卡佩納最奢華的設計。新卡佩納：喧囂黑街聚珍補充包的專屬內容包括蝕刻閃牌和擴圖牌。您也可能開到一張特殊的新鍍金閃卡。如欲進一步了解這些特殊設計，請閱讀《收集新卡佩納：喧囂黑街》這篇文章。

每包新卡佩納：喧囂黑街聚珍補充包內含：

1張補充包添趣稀有或秘稀傳統閃卡。（這張牌通常是黃金時代、摩天樓、裝飾藝術、非瑞克西亞、擴圖或無邊框設計的傳統閃卡，但偶爾也會開出蝕刻閃稀有或秘稀牌，甚至是鍍金閃卡稀有或秘稀牌。）

1張非閃的黃金時代、摩天樓、裝飾藝術、非瑞克西亞或無邊框稀有或秘稀牌

1張非閃的擴圖稀有或秘稀牌

1張非閃的擴圖新卡佩納：喧囂黑街指揮官稀有或秘稀牌

1張傳統閃稀有或秘稀牌

1張傳統閃都會基本地

1張傳統閃黃金時代或摩天樓普通或非普通牌，或1張鍍金閃普通或非普通牌

2張非閃黃金時代或摩天樓普通或非普通牌

2張傳統閃非普通牌

4張傳統閃普通牌

1張傳統閃雙面衍生物

聚珍補充包可以單買或整盒12包一起購買。如同系列補充包及輪抽補充包，每個聚珍補充包展示盒都包含一張晚會招待盒頂贈卡，晚會招待的插畫和語言與展示盒的語言相同。

指揮官套牌

新卡佩納的每一個家族都擁有自己的新卡佩納：喧囂黑街指揮官套牌。無論您是加入秘聞幫、絕藝盟、勤工聯、樂舞會，或是扶濟社，都有為您預備的指揮官套牌。每副套牌包含兩張「門面」傳奇，另有15張全新的魔法風雲會牌，以及一張蝕刻閃展示指揮官。

每副新卡佩納：喧囂黑街指揮官套牌也都內含一包聚珍補充包嘗鮮包。每包嘗鮮包內含兩張牌：

1張可以在新卡佩納：喧囂黑街聚珍補充包中取得的補充包添趣設計稀有或秘稀牌（這張牌不會是鍍金牌；在20%的嘗鮮包中，這張牌會是傳統閃卡）。

一張閃黃金時代或摩天樓普通或非普通牌

聚珍補充包嘗鮮包可能內含指揮官套牌中某一張牌的特殊版本，或是一張可以完美納入另一副指揮官套牌的牌。

大部分的新卡佩納：喧囂黑街指揮官套牌內含一包與套牌相同語言的聚珍補充包嘗鮮包。然而，如果您的指揮官套牌為繁體中文、義大利文、葡萄牙文、俄文或西班牙文版本，您會得到英文版的聚珍補充包嘗鮮包。

主題補充包

每個家族也擁有各自的主題補充包。主題補充包是為您的套牌加入新牌張的絕佳方式——選擇您最喜愛的家族，購買充滿該家族顏色牌張的主題補充包。每包主題補充包內含一至兩張稀有和／或秘稀牌，以及33-34張普通和非普通牌。

售前組合

率先暢玩新卡佩納：喧囂黑街的機會就在售前賽，時間是4月22-28日，地點是您當地的遊戲店。在售前賽中，您將加入一個家族，取得他們的主題售前組合，並利用其中的牌張構築套牌。

每個售前組合內含：

1個家族補充包，內含符合您所選家族顏色的新卡佩納：喧囂黑街牌張，包括1張稀有或秘稀牌、3張非普通牌、8張普通牌，以及2張地牌，加上1張出自新卡佩納：喧囂黑街並帶有年份戳記的傳統閃稀有或秘稀牌

5包新卡佩納：喧囂黑街輪抽補充包

1枚Spindown二十面骰

1個可重複使用的附隔板套牌盒

1張《魔風競技場》兌換碼卡片

套裝

每盒套裝內含8包系列補充包和一個用於存放它們的精美盒子，以及更多好物：

1張傳統閃新插畫神秘豪駕

20張傳統閃基本地

20張非閃基本地

1枚專屬的大型Spindown二十面骰

羅克一直在門邊把風。在你清空保險箱時，她咆哮說：「快點，我們得把這東西送到齊朵拉那裡。」來去如風：這就是在新卡佩納的街頭上致富並保全自身的秘訣。

請閱讀《收集新卡佩納：喧囂黑街》這篇文章，了解有關鍍金牌和其他精彩設計的最新消息；也請務必在最新的故事文章中了解這座城裡最近發生的事件。