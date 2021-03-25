當你在收拾行囊，準備前往阿凱維沃世界探索斯翠海文大學的時候，也許心頭已有不少疑問。你想問的，也許跟我們這個世界的大學生每學期都會迷惘的問題一樣：我要主修什麼？怎麼排課才能天天睡到下午兩點？有沒有什麼新工具能夠快速解決競爭對手？雖然前兩個問題我都幫不上忙，但最後一個問題你可問對人了。同學們請坐。斯翠海文機制概論現在開始。

溫故知新

就讀斯翠海文，並不只是來拈花惹草、同學爭鬥、鬥法塔賽，以及抱怨管理而已。尤其是每週都要花數小時在實際唸書上，而新的關鍵字動作溫習就能夠幫到你

如果有咒語或異能指示你溫習，你將有兩種選擇（嚴格來說有三種，我們後面會細說）。。你的第一個選擇是棄一張牌，然後抽一張牌。這是改善手牌的好方式，將多餘地牌或無用手牌換出去，給你更多機會找到想要的牌。

不過，也許能夠幫到你的東西不在你的牌庫裡。溫習的第二種選擇是從遊戲外展示一張課程牌並置於你手上。課程是見於瞬間和巫術上的新咒語類別，例如宏展解剖學。

課程牌種類繁多，涵括各個研究領域，產生衍生物、殺牌、抽牌…只要是斯翠海文有人傳授的學問，大概就會出現在課程牌上。如果你正在比賽中對決，「遊戲外」是指你的備牌。若只是休閒遊戲，那麼「遊戲外」是指你的全部牌張收藏。無論如何，你都可以利用課程來設立學術工具箱，以便為各種情況做好準備。你還可以將課程加入你的主套牌中，如同任何瞬間或巫術一樣。

溫習的第三種選擇是「什麼都不作」。上述這些都是可選的。雖然我覺得你不太可能會走這第三條路，但也許你已經上完了所有課程，準備棄牌了事，此時剛好有人作出回應，如此這般過後總算到了你該溫習時，你突然發現自己手牌已打空…這樣尷尬的場面我們還是別提了吧？

魔藝

在你就讀斯翠海文期間，課程只不過是手頭會施放和複製的眾多瞬間和巫術之一部分。儘管這些咒語本身已有驚人的效應，但新的魔藝異能將進一步讓你受益。來認識一下這位熱切新生。

魔藝屬於異能提示，用來提醒你後面這個觸發式異能會在你施放～或複製～瞬間或巫術咒語時帶來好處。例如，你施放了一個巫術咒語。+1/+0。然後，你回應它施放了一個複製此巫術的瞬間咒語。+1/+0。該瞬間咒語結算，並複製此巫術。+1/+0。又或者，你找到了多次複製瞬間或巫術咒語的方法！星星之火轉眼燎原。

熱切新生的+1/+0加成固然不錯，但面對現實吧～有時你就是想找些更華麗的。那……教授如何？

每種魔藝加成各有不同，有些魔藝牌可支援各種套牌風格和遊戲偏好…前提是你需要多加鑽研這裡的古老咒語（啊，不是「古咒」），並準備好足夠數量的瞬間和巫術咒語。

守護

雖然法師之間觀點各異，但似乎所有法師都反感別人亂動自己的東西。新常青關鍵字守護可以讓別人亂碰你東西時多付出些代價。常青關鍵字就是你在數個系列都能看到的那些，例如飛行和踐踏。當我們離開斯翠海文的深邃學堂之後，還會繼續見到守護異能。

我知道你們都在等我繼續，不過這回我將讓其他人來幫忙說明守護異能的運作方式。

守護屬於觸發式異能。每當一個具守護異能的永久物成為由對手操控之咒語或異能的目標時，除非該對手支付「守護」字眼後所列的費用，否則反擊之。該費用可以是魔法力、生命，或任何可成為費用的資源。必須注意的是，由對手操控的任何咒語或異能都可受到守護影響。這包括靈氣咒語、觸發式異能，以及所有其他會指定具守護之永久物為目標的東西。不取目標的咒語或異能不會觸發守護。

模式雙面牌

我不確定我們是否還知道怎麼去設計一個沒有模式雙面牌的魔法風雲會系列了，不過既然這類牌口碑不錯，那為什麼不繼續呢？雖然這一機制本身已不再新鮮，但有可能你們當中有人還是第一次見到，所以再稍微說明一下：這是雙面牌的「新」變化～只是這類雙面牌不會轉化，而是讓你能夠選一面來施放。

翻面

斯翠海文五所學院各有一張模式雙面牌，為您引見該學院的兩位院長。此系列還有其他模式雙面牌。幾乎都能用來展示五所學院的二元性。當然，其中還有一些驚喜之作。

模式雙面牌的規則並沒有改變。若你施放這種牌，你得決定要施放哪一面。使用模式雙面牌的地那一面也是如此，不過本系列的模式雙面牌並沒有地的一面。若你直接將這種牌放進戰場（而非使用或施放），它將會正面朝上地進戰場，但前提是正面必須能進戰場。如果其正面是瞬間或巫術，則不能以此法將它放進戰場。

你可以在即將公開的斯翠海文發佈釋疑中查看有關更複雜的模式雙面牌互動的資訊，也可以查看凱德海姆發佈釋疑或贊迪卡再起發佈釋疑中的詳細資訊。