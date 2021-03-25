大家早，歡迎來到斯翠海文，我是 Z 教授。今天我將會帶著你們一起來探索阿凱維沃魔法學院的神秘，以及斯翠海文：魔法學校裡無數的產品。請記住大家的成績將會依照你在這篇文章中出現問題的表現而定，所以請絕對要專心。

馬上就是我們的第一個主題：

系列補充包

我們的第一堂課將會是系列補充包（是的，這題考試會考）。系列補充包是設計給那些你只想打開補充包的時候。它們從頭到尾都很有趣，也包含了許多的驚喜。在每個 12 張牌的補充包裡，你會開到：

1 張秘典牌（非普通、稀有/秘稀）

1張任意稀有度的課程牌

1 張任意稀有度的傳統閃卡*

每 4 包補充包裡會有一張來自精選列表 的牌。

（*包括所有非日文版系列補充包中的秘典牌，以及日文版系列補充包中的兩種全球版與日文異畫版秘典牌。

你還會得到一張令人興奮的插畫卡，大約每 20 張左右會有一張插畫卡帶有金印或畫家簽名的版本！或許有些用詞你不是很理解，閱讀這篇文章將能幫你釐清很多東西。

秘典牌—名稱來自它又神秘又圖書館的特性—包含了兩種版本：

全球通行的版本（上面左圖）能在所有語言的系列補充包裡開到。在日文版的系列和輪抽補充包裡，將有 50% 的機率會開出由日本畫家所繪製的特殊邊框版本。如果不住在日本也別擔心，全球各地都有機會買到日文的補充包，且你也能在任何語言的聚珍補充包裡開到日文秘典的異畫牌。

系列補充包將會以單包或是一盒 30 包的方式販售。一次購買一整盒補充包將有機會獲得一張很棒的買盒贈卡（記得詢問你的本地店家！）

菁英護龍衛的常規版本會在系列、輪抽和聚珍補充包中出現，但由 Daarken 所繪製的超酷插畫將只會出現在這張特卡上。

問題1

靡華的學生若在課堂上行為不端會被送去：

學校下方陰冷潮濕的洞穴。 拘禁腐沼。 清理害蟲圍欄。 坐在角落反省自己所做的事。

輪抽補充包

啊，輪抽補充包。所有補充包都是因它而起，它是所有補充包的起源。一如既往，他們是最直觀的—適合任何你想要的輪抽或是限制賽娛樂。這些是你可以期待會開到的東西：

1 張稀有/秘稀

1 張 秘典牌（非普通、稀有/秘稀）

1 張 課程牌（普通、稀有/秘稀）

3 張非普通牌

9 張普通牌

1 張普通牌，大約每 3 包會被替換為一張任意稀有度*的閃卡

（*包括所有非日文版系列補充包中的秘典牌，以及日文版系列補充包中的兩種全球版與日文異畫版秘典牌。

在日文版的輪抽補充包裡，50% 的秘典牌將會有之前提到的異畫和異框版本。輪抽補充包將會以單包或是整盒 36 包的方式販售。和系列補充包一樣，一次購買一整盒補充包都將有機會獲得一張很棒的買盒贈卡（記得詢問你的本地店家！）

問題2

在銀毫的學生中，你很難找到以下的種族：

寇族 艾文 吸血鬼 鱆人

聚珍補充包

聚珍補充包是獲得斯翠海文裡那些令人興奮牌張的最佳方式，包含的內容如下：

每包聚珍補充包裡的知識價值是不同的。請記住你的兩張蝕刻閃秘典牌裡面，一張永遠會是全球版，另一張則永遠會是日文異畫版。聚珍補充包將會以單包或是一盒 12 包的方式販售，如果一次性購買一整盒，也有機會獲得其中一張很棒的買盒贈卡。

問題3

衡鑑魔法師會聚集在寇雷瑪學堂裡參加大型演講，寇雷瑪是誰？

一位遠古且強力的國王 一名有智慧的僧侶，也是衡鑑一開始的教授之一 發現那個建構衡鑑遺跡的象族 一名受大家喜愛，從斯翠海文創立時就在的門衛

主題補充包

主題補充包是最好作為入門的產品，或適合休閒玩家能一次獲得大量他們所選擇學院牌的地方。沒錯，五種不同的主題補充包正是配合了斯翠海文有名的那五個學院。展示學院靈魂最好的組合，包括了1–2 張稀有和/或秘稀、33–34 張普通和非普通牌。請記得主題補充包並不包含來自秘典的牌—那些是提供給高年級學生的。

問題4

下面哪個「不是」量析信念或研究的面向？

現實的物理本質 抽象的數學理論 智慧的延伸 自然的保護

售前組合

在你瞭解要加入哪個學院之後，讓我們向你介紹售前組合。每個組合都搭配特定的學院，並包含了你在開始這個學期，以及構組限制賽套牌時所有需要的東西。在每個售前組合裡，你將會開到：

1 包包含了 1 張稀有或秘稀的學院補充包，保證會有搭配你所選擇學院的 3 張非普通、9 張普通和 2 張衍生物

5 包輪抽補充包

1 張閃的印有年份的稀有或秘稀（會有一個新的金印！）

1 個學院主題的計血器

1 個描繪了學院地圖的外掛程式

1 個帶有分隔版能重新使用的盒子

如果你和朋友選擇了同時加入，我們強烈建議你透過網路攝影機進行一些比賽。SpellTable.com 利用了一些強力的古咒讓網路攝影機下的魔法風雲會變得十分簡單。你甚至不需要購入網路攝影機—只要有手機就夠了。

問題5

粹麗學院長惡名昭彰地把下麵哪個的表現作為期末報告的評分：

一場幾乎毀壞了三棟學院建築的地震 一場捲走了為他們打分數老師們的龍捲風 一座在學校正下方噴發的火山，近百人因而喪命 一場完美的阿凱維沃音樂劇， 我想成為你的艾文

指揮官套牌

就像去年的依克黎：巨獸時空一樣，2021 年主要的指揮官產品將和斯翠海文一起。這代表會有五副不同的套牌，每個學院一副。在這些套牌裡，你總共會找到 81 張新牌；比任何指揮官系列的新牌都還要新。每副套牌都有 16 張全新的牌，再加上 1 張每副都會包含的新地牌。你也會看到我們稱為展示指揮官的東西。雖然過去的指揮官大卡令人興奮，他們或許有些 . . . 不容易處理。基於這個原因，展示指揮官會是一般的尺寸，所以將可以放進任何一個牌盒裡。它具有牌的插畫，用蝕刻閃的處理方式印在一張厚紙板上。請記住展示指揮官是不能在比賽中使用的，但你可以放心的把他展示在指揮官區裡或戰場上！在每副套牌裡你會開到：

100 張牌（98 張一般牌及 2 張閃卡）

1 張蝕刻閃的展示指揮官

10 張雙面衍生物

1 個生命計數器

1 個牌盒

我們很興奮地向大家宣佈，這些產品將第一次被以節塑的方式包裝。我們還沒找到把套牌包在一起玻璃紙的替代品，但除此之外的所有東西都是 100% 可回收的。他們同樣可以在線上以最小包裝—只有牌和跟其他東西—的方式買到。

額外學分

請寫一篇短論文介紹你在多重宇宙中最喜歡的咒語，並發推特到@AriZirulnik和@wizards_magic。表現好的學生或許有機會可以獲得「獎學金」！

套裝

最後，我們還有套裝。套裝適合那些想要大量牌張並帶有一些令人開心小紅利的玩家們。那也是很適合提供給其他魔法風雲會玩家最好的禮物。在套裝裡你會找到：

10 包輪抽補充包

20 張閃的基本地

20 張一般的基本地

1 張套裝專有的異畫贈卡

1 個專屬的大型計血器

1 個卡牌儲存盒

答案

b d b d a

100%:：你太棒了！你的眼光無與倫比！你很清楚知道所有的東西，或許在系列上市前這有些令人擔心，不過你實在很棒。任何學院能有你都是幸運的！

不到 100%：你將會獲得一張貼紙。（這只是比喻，別來找我要貼紙，我沒有貼紙。）

暗示離場

布幕已經降下來了，各位。在這堂課之後，你或許會認為自己是斯翠海文的專家。如果你想繼續你的學習，你可以期待之後斯翠海文的鵬洛客指南裡將有更多內容。閱畢後請歸還茂典閣，我們下課啦！