這是一場撼動整個多重宇宙的紛爭，產生的影響波及萬千世界～其中多數雙方交戰彼時還未曾聽聞。兩兄弟因渴求力量而兵戎相向，爭端不斷升級，雙方都不肯善罷甘休。雖然緣由說來簡單，但造成的後果卻一樣可怕。兄弟之戰系列將我們帶回克撒與米斯拉最初的鬩牆之爭，用現時眼光重新審視遠古戰爭。那又有哪些機制在等著我們呢？我們又從歷史長河中挖掘出哪些機制，重現于陽光之下？讓我們一起看一下吧。

試作/Prototype

試作是見於部分神器生物牌上的新異能，代表處於不同研製階段的戰爭機械。

常規版 寬畫版

每張試作牌都有兩組特徵：第一組便是其預設的魔法力費用、力量和防禦力。這組特徵數值上會來得大一些。它們就出現在牌面上的常規位置。第二組特徵則是屬於試作異能的一部分。在文字欄試作異能部分，你會看到另一組魔法力費用和力量／防禦力。

于你施放試作牌時，你需決定要利用哪一組特徵。如果戰鬥已至終局，你需要一錘定音的強力武器，那預設的身材就正好能派上用場。但如果你是想在遊戲前期儘快確立戰場優勢，試作身材可能會更合心意。無論你利用哪組特徵來施放，該神器生物都會具有文字欄中的其他異能。不管身材大小如何，非瑞克西亞噬生亞龍都會具有威懾、繫命和嚇人的守護異能。

如果試作牌並非以試作特徵出現在戰場上，或是以試作特徵施放後暫留於堆疊上，則它便都會具有正常的預設特徵。也就是說，如果非瑞克西亞噬生亞龍是在你牌庫、墳墓場、手上或放逐區中，它就會是魔法力費用為{o7}的7/5無色神器生物，對應的魔法力值為7。

不過，如果你利用試作異能來施放試作咒語，則它直到離開戰場為止，都會保留試作特徵。因此3/3的非瑞克西亞噬生亞龍會是黑色，而非無色。它的魔法力值為3，而不是7。如果你此時複製它的話，所得的複製品也會是試作品～在此情況下，你得到的會是我們非瑞人／亞龍朋友的3/3版本。

魔力石/Powerstone

說起來，這場仗到底是為了什麼而打起來的？大多數時候，他們是為了爭奪魔力石。魔力石是種新的預定義衍生物類別，就跟之前常見的珍寶、食品、線索類似。魔力石能為你提供更多魔法力，這對絕大多數套牌來說都是好事。

魔力石屬於無色神器，你可以橫置它來產生一點無色魔法力。除了用來施放非神器咒語之外，魔力石產生的魔法力能用在其他所有方面。你可以用它來施放神器咒語，起動異能（包括非神器上的異能），支付觸發式異能要求的費用，支付攻擊或阻擋時要求支付的費用，等等。

破墳

說到挖掘古老機制，破墳也回來了！破墳屬於起動式異能，原本是允許生物最後一次回到戰場上再次發熱。如今「最後一次回到戰場」這部分並沒有變化，但非生物神器現在也能沾光。不過，本系列具有破墳異能的牌，大多數都還是神器生物，例如阿士諾的索命械。

破墳異能，只有當具該異能的牌在墳墓場中時才能起動，且僅限巫術時機。破墳的永久物會獲得敏捷異能。在大多數情況下，你能夠將生物破墳而出，讓它再多攻擊一次。在下一個結束步驟開始時，放逐破墳的永久物。如果它在此之前就會離開戰場，則改為將它放逐。他們都說，天下大事，分久必 …

融合

融合機制在兄弟之戰系列中再度登場，就跟其第一次出現時同樣詭異，同樣精彩。融合會讓一組特定牌張（稱為融合牌組）組合形成一個單一巨型永久物。兄弟之戰系列中有三對融合牌組，分別能夠組合形成克撒、米斯拉和泰坦尼亞。讓我們來仔細看看牌張是如何組合成克撒的。

翻面 翻面

每對融合牌組中都會有一張牌（在此示例中為護城勳爵克撒）會具體說明要如何融合這兩張牌。你只有在同時擁有並操控這兩張牌的時候才能融合，且這兩張必須實際上都是指定名稱的牌才行。所以，衍生物複製品不能融合，實際上所有的複製品都不能融合。基本上來說，這些牌的背面就跟一幅拼圖一樣：如果你沒把圖案湊齊，融合就不會成功。起動克撒的異能，便會放逐這對融合牌組中的兩張牌，並令它們融合～也就是讓它們作為一個單一永久物返回戰場。一個單一、強大的鵬洛客。

鵬洛客克撒（它姓鵬還是姓克？）會帶著七個忠誠指示物進戰場（這應該跟你想的一樣），且從此開始，他的運作方式便與其他鵬洛客無異。已融合的永久物是一個單一永久物；它只不過是同時需要用兩張牌來代表而已。如果某個已融合的永久物會離開戰場，則這兩張牌都會去到該永久物要前往的區域。一旦發生此事，融合便就此破裂，這兩張牌便會回歸自身，再度成為兩張沒有關聯的獨立牌張。

變形金剛

博派長久以來想要瞭解人類歷史，因此迫不及待想要親眼見證多重宇宙最廣為記載的這次爭端。狂派長久以來想要消滅博派，所以也跟著來了。本系列中還有十五張無疆新宇宙變形金剛牌。這些轉化式雙面牌同時引入三個全新關鍵字：

轉換/Convert

變形金剛牌通常分為機器人和載具兩種形態，且可以根據戰場需要自如轉換。而他們化身而成的魔法風雲會牌張也同樣如此。轉換屬於關鍵字動作，會令雙面牌翻面，使得該牌的另一面朝上。這與其他雙面牌上注記的「轉化」此動作相同。

遠超所見

對大多數轉化式雙面牌來說，你施放它們時總是得正面朝上。它們的背面只有等進到戰場上後才會顯露真容。但對於變形金剛來說，一切都遠超 … 想像。你可以選擇利用某牌的遠超所見異能來施放之，此時需支付相應的替代性費用，而不支付其魔法力費用。若你如此作，則你便是施放該牌已轉換的樣子，亦即背面朝上。

金屬生命體

這些牌的載具形態雖然是載具，但它們沒有搭載異能。畢竟他們不需要人自己就能動。他們是金屬生命體！金屬生命體屬於靜止式異能，只要當前是你的回合，具有此異能的載具便同時也會是生物。因此它們可以在你的回合中自由攻擊，輪到對手回合後便能採取守勢，重歸神器。