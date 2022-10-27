兄弟之戰是一個迷失在神話和傳說中的故事 …… 直到現在為止。11月11日，你將可前往你當地的遊戲店家或Amazon，自行尋找真實的故事。以下是你可能會發現的內容：

兄弟之戰包含101張普通牌、80張非普通牌、63張稀有牌和23張秘稀牌。其中有三張稀有牌和三張秘稀牌為雙面融合牌。兄弟之戰還包含10張基本地和10張全圖機體基本地。

復古神器

兄弟之戰發生在古代。每包均內含魔法風雲會歷史的一小部分：出自魔法風雲會過去且具有復古牌框的63個神器。有些是第一次採用復古牌框，有些則是先前已經出現過，但它們都已準備好加入你最喜歡的套牌中。

總共有63張復古神器牌：18張非普通牌、30張稀有牌和15張秘稀牌。每包系列及輪抽補充包均包含一張復古神器牌。 聚珍補充包也包含復古神器——您可以在下面閱讀完整的產品詳細資訊。

圖解神器

全部63張復古神器均有圖解形態。圖解神器的新插畫會展示出該神器插畫的早期圖解。圖解神器僅具復古牌框版本。它們也會出現在系列、輪抽和聚珍補充包中，而復古神器和圖解神器均有閃卡和非閃卡版本。

每包系列和輪抽補充包內含一張復古或圖解神器牌。它有約66%的機會是非普通牌、約27%的機會是稀有牌，以及約7%的機會是秘稀牌。不管神器的稀有度為何，它都有六分之一的機會為圖解牌。

（在萬用牌的位置中，約24%的兄弟之戰系列補充包還包含一張額外的復古或圖解神器牌。）

具有序號的牌

我們還製作了魔法風雲會歷史中獨一無二的圖解牌。63款圖解牌中的每一款均有500張具有序號的版本。每張具有序號的牌的編號為1至500，並且都是傳統閃雙彩虹版本：

具有序號的牌只可在聚珍補充包中找到。具有序號的牌只有英文版本，但它們可能會在任何語言的聚珍補充包中出現。它們在機制上與沒有序號的對應牌張相同。

變形金剛

兄弟之戰中有大量巨型機器人在戰鬥，這是讓無疆新宇宙中的其他變形金剛機器人參戰的絕佳機會。這些牌有其系列代碼：BOT。你可以在BOT系列中找到15張變形金剛牌。它們都是秘稀牌，並且在機制上都是獨一無二的。BOT牌可以在系列補充包和聚珍補充包找到，且具有閃卡和非閃卡版本。

翻面 一般 翻面 一般

10%的系列補充包內有1張變形金剛牌。每個套裝還包含一張變形金剛非閃卡，每個禮品套裝則包含一張變形金剛閃卡。

此外還有一個獨立的宇宙，它粉碎了你以為你對變形金剛機器人所知的一切——其中英勇的狂派會與邪惡的博派對戰。你可以藉由變形金剛破碎玻璃牌體驗這種顛倒的現實。破碎玻璃牌在機制上與一般變形金剛牌相同，但具有新插畫和牌框。

變形金剛破碎玻璃牌僅出現在兄弟之戰聚珍補充包中——大約12%的聚珍補充包中包含一張。破碎玻璃變形金剛非閃卡以所有可用語言版本印製，但破碎玻璃變形金剛閃卡僅以英文印製，並會出現在任何語言版本的聚珍補充包內。破碎玻璃變形金剛閃卡非常罕見——開出破碎玻璃變形金剛閃卡的可能性，與在神河霓朝紀中開出任何顏色的螢光墨碑出告差不多。

翻面 破碎玻璃 翻面 破碎玻璃

破碎玻璃變形金剛牌有14而非15張——雅希不具破碎玻璃版本。

機體基本地

克撒與米斯拉為他們的鬥爭建造了巨大的戰爭機器，你可以在機體基本地上看到各種各樣的機器人。機體地有十種，每種基本地類別各兩種：

你可以在兄弟之戰系列和輪抽補充包內找到傳統閃和非閃機體基本地。大約四分之一的兄弟之戰系列補充包和輪抽補充包內含機體基本地。你必定可在兄弟之戰聚珍補充包中找到一張傳統閃機體基本地。

無邊框牌

你可以在很多魔法風雲會系列中找到具有新插畫的無邊框牌，兄弟之戰也不例外。兄弟之戰中有六張無邊框稀有牌和兩張無邊框秘稀牌。通常，系列中的每個鵬洛客都有無邊框版本，但鵬洛客克撒——克撒的已融合形態——卻沒有。馬卡法瓦威領米斯拉和萼城王子克撒反而具有無邊框版本。你可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到這些無邊框牌，並有傳統閃和非閃兩種版本。

你可以在大約3%的兄弟之戰輪抽補充包和4%的兄弟之戰系列補充包中找到非閃無邊框牌。

擴圖牌

你可以在兄弟之戰聚珍補充包內找到53張擴圖稀有牌和19張擴圖秘稀牌。你還可以找到以下產品中對應牌張的擴圖版本：兄弟之戰速戰補充包內的5款稀有牌、兄弟之戰指揮官套牌內的16款稀有牌和4款秘稀牌，以及兄弟之戰系列補充包和聚珍補充包內的其他5款稀有和其他2款秘稀兄弟之戰指揮官牌。

兄弟之戰主系列中的所有擴圖牌均有傳統閃和非閃版本。擴圖版速戰牌和大部分指揮官牌均為非閃；但是，系列補充包中的五張非傳紀兄弟之戰指揮官、系列補充包的兩款秘稀牌和聚珍補充包內的兄弟之戰指揮官套牌中的秘稀傳奇牌則有可能是閃卡。

兄弟之戰中的融合牌和具無邊框插畫的牌不會有擴圖版本。

系列補充包

每包兄弟之戰系列補充包內含：

至少1張稀有或秘稀牌（大約42%的機率有2張，13%的機率有3張，1%的機率有4張，<1%的機率有5張）

1張出自復古神器獎勵表的復古神器或復古圖解牌

1張任意稀有度的傳統閃卡，其中包括無邊框稀有牌、變形金剛牌、復古神器、復古圖解、速戰牌或指揮官牌

2張任意稀有度的萬用牌，並且有機會抽到兄弟之戰指揮官牌、速戰補充包稀有牌、變形金剛牌或復古神器和復古圖解牌

3張相關連的非普通牌

3張相關連的普通牌

1張基本地或機體基本地閃或非閃卡

1張插畫牌

1張精選列表牌或衍生物、DFC輔助用牌、戳取式指示物紙卡或廣告牌

輪抽補充包

兄弟之戰輪抽補充包內含：

1張稀有或秘稀牌，且有可能具無邊框

在三分之一的補充包內，將有1張傳統閃卡取代一張普通牌，它可能是基本地、普通、非普通、稀有或秘稀、或是復古神器或復古圖解牌

1張復古神器或復古圖解牌

1張基本地或機體基本地

3張非閃非普通牌

10張非閃普通牌，但有一張可能由任意稀有度的傳統閃卡所取代

聚珍補充包

每包聚珍補充包內含：

1張新牌框稀有或秘稀閃卡，可以是擴圖、擴圖指揮官、無邊框、復古神器或復古圖解牌，或是具有序號的圖解牌（只出現於不到1%的補充包中）

2張復古或圖解神器非閃卡：每包聚珍補充包內含1張復古神器和1張圖解神器牌，其中一張會是稀有或秘稀牌。

1張額外的復古神器或復古圖解非普通閃卡

1張變形金剛系列牌，可以是閃卡（出現於21%的補充包內）或破碎玻璃（出現於12%的補充包內）或兩者皆是（出現不到1%的補充包內）

1張傳統閃稀有或秘稀牌

1張非閃無邊框或擴圖稀有或秘稀牌

1張非閃擴圖指揮官稀有或秘稀牌或速戰稀有牌

1張傳統閃機體地

2張傳統閃非普通牌

4張傳統閃普通牌

1張傳統閃雙面衍生物

指揮官套牌

兄弟之戰中的兩副指揮官套牌（克撒和米斯拉各一副）旨在慶祝魔法風雲會的歷史：每副指揮官套牌都完全採用復古牌框。沒錯，兩副套牌的每張牌都具有復古牌框。

每副兄弟之戰指揮官套牌都附帶一個聚珍補充包嘗鮮包，其中內含兩張牌：

1張可能為傳統閃、無邊框或擴圖的稀有或秘稀牌

1張傳統閃非普通復古神器或復古圖解牌

聚珍補充包嘗鮮包可能內含指揮官套牌中某一張牌的特殊版本，或是一張可以完美納入另一副指揮官套牌的牌。大部分的兄弟之戰指揮官套牌內含一包與套牌相同語言的聚珍補充包嘗鮮包。不過如果您的指揮官套牌為義大利文、葡萄牙文或西班牙文版本，您將會獲得英文版的聚珍補充包嘗鮮包。

套裝

每個套裝均內含8包兄弟之戰系列補充包，還有超棒的牌盒可用於存放及展示牌張，此外還有：

20張傳統閃基本地

20張非閃基本地

1張傳統閃萼城的凱拉皇后贈卡，它具有Howard Lyon的獨特新插畫

1張非閃變形金剛系列牌

1顆以克撒或米斯拉為主題的大型兄弟之戰Spindown骰子

正好趕上節日的兄弟之戰還會在12月2日推出禮品套裝，其中包含一包額外的聚珍補充包、8包系列補充包、一張變形金剛系列閃卡和一顆以變形金剛為主題的Spindown骰子。

售前組合

用於售前賽的售前組合將於兄弟之戰11月11日的上市日前一週推出。搶先體驗6包兄弟之戰輪抽補充包，在參與的零售商處構組你的第一副兄弟之戰現開套牌。僅在此系列中，以克撒和米斯拉為主題的售前組合有不同的包裝設計，讓你可選擇為哪個兄弟而戰。

每個售前組合內含：

6包輪抽補充包

1張來自本系列的傳統閃戳記稀有或秘稀牌

1個售前組合，附有以兄弟之戰

的機制為主題的戳取式配件及指示物 1顆Spindown骰子

速戰

兄弟之戰將是速戰第二次隨著有主題的魔法風雲會系列推出，並包含可用於標準賽的牌。速戰是暢玩魔法風雲會限制賽最快速簡單的方法：只要打開兩包速戰補充包並一起洗牌，即可遊玩！速戰對所有人來說都是很棒的現開賽體驗，從新玩家到魔法風雲會的長期愛好者皆適宜。跳過構組套牌的步驟，直接投入魔法風雲會的遊戲中！

兄弟之戰速戰補充包共分為十個主題，每包皆有一個主題，將它們混在一起就什麼都有可能發生。玩幾盤速戰遊戲，你便可能會利用克撒的魔力石找到墳墓裡的基克斯，或是找到與泰坦尼亞的亞格斯防禦系統合作的米斯拉強大機器。每種顏色都有一張專為速戰設計的稀有牌和兩個主題，且每個主題都是相同機制的版本之一。

白色 ：步兵（兩種版本）

：步兵（兩種版本） 藍色 ：魔力石（兩種版本）

：魔力石（兩種版本） 黑色 ：破墳（兩種版本）

：破墳（兩種版本） 紅色 ：焊接（兩種版本）

：焊接（兩種版本） 綠色：泰坦巨物（兩種版本）

每包兄弟之戰速戰補充包還附帶兩張稀有或秘稀牌：一張以該顏色為主題的稀有牌，以及另一張主系列的稀有牌，隨機選自與其主題顏色組合相符的牌池。（我們很快會在一篇專門的兄弟之戰速戰文章中展示這些牌。）

每包兄弟之戰速戰補充包內含：

1張描述速戰補充包主題的主題牌

總數20張可用的牌

2張稀有牌——一張隨機稀有或秘稀牌，來自主題的魔法力顏色的主系列，以及一張速戰補充包獨有的稀有牌

2張傳統閃地卡

6張非閃地卡

歡迎補充包

魔法風雲會新玩家可以前往其當地WPN店家以獲得歡迎補充包。隨著我們在兄弟之戰中開始探索魔法風雲會的歷史，並在2023年展望魔法風雲會的未來，現在正是將魔法風雲會介紹給朋友的大好時機！