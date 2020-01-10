艾紫培已死。

但我們必須從更早的數世紀前開始談起。在塞洛斯諸神躍升權力顛峰之前，全憑原始衝動驅使的恐怖泰坦肆虐人間，它們行經之處無不哀源遍野，瘡痍滿目。無力捍衛的凡人在危急關頭祈求神助。而就從那次祈願開始，在人類的集中獻力下，諸神紛紛崛起。

諸神運用凡人信仰帶來的強大力量，將泰坦鎖入冥界深處。命運之神克洛緹絲自願擔任獄守，永遠退隱至冥界。儘管厄睿柏斯統治著這片死亡之後的界域，擔任永恆封印的角色以確保泰坦無法逃脫的卻是克洛緹絲。

自此之後，諸神統治著各個界域，自信地穩坐著自己堂堂正正贏來的神座，但羊蹄人謝納戈斯的出現卻帶來了新的威脅。謝納戈斯同樣運用了獻力的力量，晉升為神，揭開令諸神難堪的事實——他們並非不能取代。

太陽神赫利歐德派遣盔下的鬥士鵬洛客艾紫培前往消滅謝納戈斯，而她也確實成功了。但是，謝納戈斯晉升為神這件事仍令赫利歐德耿耿於懷。如果塞洛斯人民對艾紫培的愛戴超過了赫利歐德本身，那麼她肯定會奪走他在萬神殿的席位，取而代之。赫利歐德擔心這件事成真，趁著艾紫培得勝之際，將她送入冥界，讓她就此遭世人遺忘。

艾紫培死去。

但是，她的故事還沒有結束。塞洛斯的陰影裡潛藏著另一位鵬洛客，織魘師安梭苛。安梭苛為恐懼而活，深信恐懼才是讓萬物平等的偉大力量。於是，艾紫培原本應該在英雄隕落並進入冥界後的安息處依呂西亞永遠沉睡，但是過往的夢魘卻不停在她的夢中出現。她夢到達克索斯，這個先前在被她被騙時失手殺死的摯愛。她也夢到赫利歐德，他拿著那把她以他之名揮舞戰敵的長矛，將她刺死。她還夢到幼時在邪惡的非瑞克西亞人手中遭受虐待的絕境。

這促成了兩件事。安梭苛的幻象比大多數的幻象都來得真實，而在其中一個幻象裡，艾紫培的手中正握著赫利歐德的神矛，克魯索。在那幅幻象消失後，那把神矛的扭曲影像卻留了下來，而且混身充滿著暗黑的氣息與力量。其次，安梭苛得知非瑞克西亞人的存在後，立即穿行時空，前往了解這些活生生的夢魘。

同時，神明赫利歐德默默想著他脆弱的永生。他絕不允許任何人取代他在萬神殿中的地位，即使是其他現存的神也不行。為了確保自己的神位，他取走先知達克索斯的靈魂，將他變成自己在凡間的鬥士。成為半神的達克索斯聽他號令，前往偉大的邁勒提斯城邦，將所有其他神明的痕跡清除掉。

其他神明拒絕接受這種公然侮辱，從冥界喚來自己的鬥士；自此，諸神交戰。眾神相互衝突，而後果卻是由凡界來承受。其中一個後果就是在冥界造成裂縫，導致無數怪物蜂擁而出。冥界之神厄睿柏斯也被捲入了這場衝突，筋疲力竭。在眾神中，他最恨的就是赫利歐德；在盛怒中，他忘了要緊緊抓住在他統治下的靈魂。

即使在死後的世界，消息依舊傳得飛快，而艾紫培也聽說了冥界出現可以通往凡界的裂縫。她知道自己在多重宇宙的使命還沒有完成，於是她握著暗影長矛，前往厄睿柏斯宮殿裡暗藏的出口，但她並不是唯一企圖逃脫的人。

克洛緹絲非常憤怒。當謝納戈斯企圖取代她在萬神殿中的位置時，她自然感到不快。但是當無數靈魂大膽地反抗命運，想起死復生時，她忍不住勃然大怒。她派出無數命運密探阻止這些靈魂尋求新生。但是對艾紫培來說，身為一個鵬洛客靈魂，她需要更特別的東西。於是克洛緹絲編造了一個傑作，一個她稱為卡利克斯的命運密探。卡利克斯的誕生完全是為了貫徹克洛緹絲的意志，它追趕艾紫培而去，意圖讓事情回歸正軌。

艾紫培朝自由奔去，沿途聚集伙伴。她一路撕殺，戰鬥無數，遭遇強大的敵手，將他們一一擊敗。每次戰勝時，她都會舉起手中長矛，大聲高喊：「看啊，這才是真正的克魯索！赫利歐德揮舞的是贋品！」

她也多次對上卡利克斯，但每次都獲勝。畢竟，她已是千錘百煉的戰士，而卡利克斯才誕生不久。但卡利克斯卻在一次次戰鬥中越打越強，他對強敵和自身的了解也日益加深。但是，艾紫培仍然最後一次擊敗了他，抵達出口。在那裡等著她的，正是赫利歐德。

赫利歐德從艾紫培先前的摯愛達克索斯那裡得知，她打算逃脫。這時赫利歐德早已失去理智，他擋在艾紫培的路上，拒絕讓她逃出冥界。她絕不能逃脫。若她生，他必死。她是這一切的起因。他狂亂地低吼，揮舞著神矛克魯索殺向艾紫培......但它卻在他手上迅速粉碎。

艾紫培每高喊一次她的蔽影矛才是真正的克魯索時，都會有旁觀的靈魂相信她。而正是這種信念的力量，也就是獻力，讓她的謊言變成了真話。瞪著那把不再屬於他的長矛，赫利歐德屈服讓路了。厄睿柏斯大笑。

在厄睿柏斯存在的漫長歲月中，赫利歐德屈服的聲音是他聽過最美妙的聲音了。然後厄睿柏斯抓起戰敗的太陽神，將他壓在巨大圓石下，令他承受永世的折磨，或是直到凡界膜拜他的信徒將他遺忘為止。至於艾紫培，厄睿柏斯贈予她永恆的感謝，並送她安返凡界。

在跟達克索斯短暫相聚後，艾紫培開始穿行時空。卡利克斯痛苦地看著這一切發生。他的使命是將艾紫培帶回她應待的地方，現在他卻再也追不上她。不過，在他最晦暗的時刻，一個怪異想法在他心中點燃——最後他乾脆隨著她穿越時空而去。