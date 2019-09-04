很久以前，在一個跟現實很像的世界中，有騎士、仙靈、巨人、女巫和人形……薑餅？好吧，也許艾卓還是陌生，不過對我們來說，卻又驚人地熟悉。艾卓王權的靈感正是來源於我們兒時耳熟能詳的童話故事，而今此系列即將上市，就讓我們一起來看看貨架上有什麼新機制在等著我們。畢竟，你的傳說才剛要開始。

歷險

從找尋國王到攀爬豆莖飽覽景觀，艾卓上人人似乎都有自己的歷險。歷險正是艾卓的時興熱點，你一定不會錯過。比如這張豆莖巨人（和全新的精美歷險牌框）。

這個系列中的部分生物有屬於它們自己的冒險歷程：佔據相應牌張左下角位置的瞬間或巫術。歷險有獨立的名稱、魔法力費用、類別欄（包括全新的瞬間和巫術副類別「歷險」）和規則敘述。生物本身的名稱、魔法力費用、類別欄和力量／防禦力框仍在原來的位置，而規則敘述就被擠到右方。

於你施放這張感覺奇妙卻異樣美麗的牌時，你需要選擇是施放哪一邊～生物還是歷險。如果你施放豆莖巨人，則它會如常進入堆疊（跟你施放其他生物咒語毫無二致），玩家能夠如常反擊並回應此咒語，最後～只要它能結算～會在你的操控下進入戰場。很好。

施放歷險的過程也一樣。如果你施放豐沃腳步，則它會如常進入堆疊（跟你施放其他巫術咒語毫無二致），玩家能夠如常反擊並回應此咒語，最後如果你按照它上面的敘述行事……現在就到了我們故事的第一個轉捩點。於歷險咒語結算時，你不會把它置入你的墳墓場。而是將它放逐。這樣就表示生物在歷險中。很刺激吧！

而後就是踏上歷險後最精彩的部分：安全歸來！如果一張由你擁有之被放逐的牌正在歷險中，則你可以施放該生物。你既可以在施放歷險的當回合就這麼作，也可以等到後續回合再施放。但你只有歷險咒語結算，且該牌仍在放逐區中時才能如此。如果你施放的歷險被其他玩家反擊，那就倒楣了。當然，你也完全可以不施放歷險。如果你現在就要猛烈攻擊或害怕豐沃腳步被反擊，可以直接施放豆莖巨人。

豆莖巨人進到戰場後，就可以完全忽略歷險及其所有敘述。當這張牌在你手上、你墳墓場裡、你牌庫中，甚至是放逐區中時，它就只有生物的特徵，而沒有歷險的。舉例來說，如果你施放一個讓你從你牌庫中搜尋生物牌的咒語，則你能找到豆莖巨人。如果你施放的是讓你從牌庫中搜尋瞬間或巫術牌的咒語，則不能找到豐沃腳步。

來吧，朋友們。歷險等著你們。

固色

艾卓有五家王室，他們共同組成這個世界的「世境」。每家王室都對應一種顏色，且崇尚相應的美德（忠誠、知識、永生、勇氣和力量），並會對展現此種美德的子民給予豐厚回報。換句話說，對於這類全新的固色牌，如果你在施放它們時支付了至少三點對應顏色的魔法力，咒語的效應就會有所加成。

比如這張來自鞍博雷堡的英勇騎士：鞍博雷神聖武士。鞍博雷神聖武士是一個4/1具敏捷異能的生物，他進入戰場後，便會義無反顧地向前衝鋒，絕不回頭。但於鞍博雷進戰場的時候，它會深情地回顧它剛被施放時的和平歲月～也就是十到十五秒前。如果施放它時所支付的魔法力中有至少三點是紅色，則它進戰場時上面有一個+1/+1指示物。

瞬間和巫術上面也會有類似機制。許多情況下，固色異能提供的是額外效應。就讓我們深入雅登瓦王室內部，看看銀焰儀式的過程。

但在個別牌張上，固色異能會用一個更好的效應來替代基礎效應。這類固色異能（例如戕命火焰所具有者）的敘述中會包含「改為」字眼，以方便你瞭解其具體運作方式。

固色異能會檢視你施放相應咒語時支付的所有魔法力，包括你所支付的額外費用或替代性費用。當然，也會把降低費用的效應或能讓你以「不需支付其魔法力費用」的方式施放牌之異能考慮在內。如果你因故在施放戕命火焰時沒有支付其魔法力費用，則你施放它時很可能就沒有支付至少三點紅色魔法力，所以固色加成不會生效。

如果你信守諾言，並向王室誓死效忠，則世境精彩宛如蠔中珍珠，待你一一開採。說到食品……

食品

薑餅。稀粥。魔豆。滿是美食的野餐籃。還有隨處可見的派。童話故事中總有各種美味。如果我們的傳說中沒有哪怕一點食品的蹤跡，那一定是我們的疏忽。

艾卓王權為我們帶來了食品衍生物。和之前的珍寶衍生物一樣，食品衍生物是一種具有既定特徵的衍生物。本系列中有部分牌張能夠派出這類衍生物。食品衍生物是具有「2，T，犧牲此神器：你獲得3點生命」的無色神器。吃掉，不對……是犧牲掉食品衍生物來獲得生命當然可以，不過在這個系列當中你還會見到其他利用食品衍生物的方式。

食品也是一種神器副類別，因此出現在神器牌上也不要奇怪。加油找到他們吧。

為世境而戰！

所有童話元素，在艾卓王權當中應有盡有：劍術、戰鬥、復仇、巨人、怪物、爭逐、逃亡、真愛、奇跡等等。我們售前賽見！