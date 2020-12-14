維京人、神祇、神話、傳奇。大量的鬍子。凱德海姆即將讓你腦洞大開。

凱德海姆即將到來，隨之而來的是一些在魔法風雲會中首見，最壞、最頑劣但超讚的角色、卡牌以及風格。為了向您介紹這個世界，我們將在本週舉辦魔法風雲會「金屬搖滾週」，來一窺這個將於1月7日首次亮相並正式展開預覽季的世界。/p>

預覽另一個預覽？是的，有疑問嗎？

這裡先來爆些料。

預覽 – 從今天開始到週四，我們將與以上這些真正的搖滾咖合作。然後我們會再1月7日再來一次。

首發日 – 1月7日,上午9點, 太平洋時區 twitch.tv/magic請務必賞光。

Magic: The Gathering Arena上線 – 1月28日

Magic: The Gathering Online上線 – 也是1月28日

售前現開 – 1月29日開始

基本上&#^%ing隨處可得 – 2月5日

凱德海姆到底棒的有多誇張？問問他們吧：

Art by: Manuel Castanon

Art by: Lius Lasahido

Art by: Simon Dominic

他們就住在這裡， $#%ing *$&#()。

Art by: Svetlin Velinov

Art by: Anastasia Ovchinnikova

Art by: Alayna Danner

Art by: Piotr Dura

我們也將發現、並遇上一些挺壞的鵬洛客。你會看到他們四處作怪。比如在一些海報上：

或一些包裝上：

其中還包括我們的所有發行品中最具金屬搖滾風格的，凱德海姆聚珍補充包。

卡婭和提勃回歸，並且前所未有地強大。但我們也有兩位新鵬洛客泰瓦科爾和尼科阿理斯。你今天就可以點擊他們的名字，看到這兩位角色。

敬請在一整週持續關注魔法風雲會的金屬搖滾週。將會有海量的內容。一些預覽、一些畫作，一或兩部預告片。然後在1月7日早上9點回到twitch.tv/magic，我們直接進入凱德海姆。