有一種咒語，每一個玩家都會學著去找來用。這咒語能夠讓你保命，即使只是多活一回合。這咒語能夠乾淨俐落地瓦解對手的計畫。這咒語也能夠力挽狂瀾，並給你從敗北的邊緣重新抓住勝機的空間。

這個大家都趨之若鶩的咒語就是：去除。但並不是一個消滅一隻生物的簡單咒語。消滅生物、神器、結界、或是鵬洛客（或甚至地）的所有方式並不盡相同。每個人都想要的這種去除是那麼強大並且經典，以致在最初，它便定義出了討論這類效應的方式：神怒效應。

[card mvid="572"]Wrath of God[/card]

它開始於遊戲起源之時的[autocard]Wrath of God[/autocard]，但在整個魔法風雲會的歷史之中，它在不同的顏色以及系列裡持續經歷著數十次不同的更迭以及各式風味。它從「每隔幾個系列就準備好一張」成長到在每一個魔法風雲會新系列中都會至少以某種形式出現的標竿-有時會是複數張。

在目前的標準賽，你能找到[autocard]戰爭傷亡[/autocard]、[autocard]全城拘捕[/autocard]、[autocard]震耳號角[/autocard]、[autocard]究探 // 究終[/autocard]、[autocard]卡婭之怒[/autocard]、[autocard]殺戮女郎[/autocard]、[autocard]煤煙儀式[/autocard]、[autocard]天界崩毀[/autocard]、[autocard]單挑[/autocard]、[autocard]烈陽炙焰[/autocard]、[autocard]風暴之怒[/autocard]、[autocard]Taste of Death[/autocard]、以及[autocard]時間抹除[/autocard]—而且這只是針對生物來看，還遠遠未完整包括其他移除複數目目標所有手段。在最完整的列表中，至少其中的七張在最強的幾副標準賽套牌之中被常駐使用，使用度略低或是放入備牌的則還要更多。

[autocard_hand]

Wrath of God

審判末日

Damnation

Toxic Deluge

震耳號角

天界崩毀

風暴之怒

[/autocard_hand]

如果你考慮像是指揮官、先驅或是近代這樣的賽制，你能找到更多可用選項，為想要掃空戰場的玩家們提供價值。（選擇太多了而無法在此一一列舉。）

而依克黎：巨獸時空為它們再追加一張生力軍。它就是斯達茲傳說，而它即將為你贏下—或徹底毀掉— 一些比賽。

生物。傳說。傳奇。

斯達茲曾經—並且仍然是— 一隻極度強大的生物，牠造成了無比巨大的破壞，以致于倖存者們會一次又一次地講述這個故事。儘管歷史中的神話被過度誇大，但實際上你能用斯達茲傳說來做的事情十分明確。

在標準賽中，你得到了另一個角度的[autocard]單挑[/autocard]，這加上了消滅神器、並以在戰場上留下了更多的選擇做為交換代價。在對上像是傑斯凱創新烈焰這樣爆發型的套牌時，斯達茲傳說會感到效率不足，但對上把[autocard]鞍燼鋒[/autocard]放上場之前的純紅快攻看起來就好多了。即便在最好的情況下，你也很難在用2白白的牌面施放費用時，去找到確保你的選擇會比你的對手有更高價值之正確時機。

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創新烈焰

復歸國王肯理斯

熔鍛錘煉的阿那克斯

赤嶺邑主托班

鞍燼鋒

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真的很難，至少在你將那個不太神秘的顏色納入考慮，並解放它所有的潛力之前。如果你用它的瑪爾都費用黑紅白白來施放，它就一點都不像[autocard]單挑[/autocard]了：你能夠為兩位玩家來做所有的選擇。你不能用[autocard]創新烈焰[/autocard]來施放它以獲得優勢（因為 [autocard]創新烈焰[/autocard] 施放咒語時無須支付它們的魔法力費用—因此也沒有黑色以及紅色的魔法力 )，而你也不能輕易地把它放進俄佐立控制或是班特加速去增加除了[autocard]天界崩毀[/autocard]之外的選擇。斯達茲傳說需要確保套牌是紅-白-黑三色，而它在標準賽的歸屬還尚不明朗— 一個令人興奮的套牌構組空間，以及衝擊現有賽場環境的潛力股。

隨著依克黎：巨獸時空內容的逐步揭露，對於競爭級玩家們來說像是在進行一場歷險。但我們還有另一個賽制能夠立即感受到斯達茲傳說的強大力量，並且明顯有套牌能夠馬上把牠放入：指揮官。

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蔑死者阿列莎

Edgar Markov

Queen Marchesa

不倦朝聖械戈羅斯

Najeela, the Blade-Blossom

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你的指揮官套牌顏色越多，能挑的選項就越多。你要為所能使用的每一個顏色挑出「最好的」，要在相似的效應之間選擇要把哪些放入套牌往往非常困難。畢竟，在[autocard]Wrath of God[/autocard]、 [autocard]Toxic Deluge[/autocard]以及[autocard]瀆神行徑[/autocard]之間的選擇，取決於你的套牌是如何進行以及哪一個選擇是最適合你的解。斯達茲傳說在能夠施放紅-白-黑卡牌的套牌之中是獨一無二的突出選擇。

[autocard_fan]

Wrath of God

Toxic Deluge

瀆神行徑

無情驅趕

Last One Standing

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比起單純的重置戰場去假設 牌庫頂的東西能夠主動讓你居於領先，能夠為每個對手選擇留下什麼東西明顯可靠太多了。更棒的是，因為斯達茲傳說要我們犧牲生物而且並沒有將任何一個作為目標，因此它避開了一些玩家們防禦神怒效應的常見方法。如果遇到了像是[autocard]希望天使艾維欣[/autocard]以及[autocard]苦行生活[/autocard]這樣「保護全家」的卡牌，並不會讓你的戰場屠殺因此停歇。

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希望天使艾維欣

苦行生活

Eldrazi Monument

Dauntless Escort

英勇干預

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打破不良對稱

這並不是說你就應該單純地倚賴斯達茲傳說，讓它來一肩扛下所有的工作。畢竟，魔法風雲會中只有很少的牌上直接寫明「贏得比賽」，而它並非其中一員。

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靈帷雅睿歐斯

召令歸返

曙光驍騎

暮夜驍騎

蠻野豬神衣哈格

重生爭耀

永恆鼎鑊

[/autocard_hand]

有好幾種方法可以確保一旦掃場塵埃落定，你便能在清空的前路上領先一步，上面所有選項都在標準賽環境內。若將可用牌範圍進一步擴大，則正是像[autocard]蔑死者阿列莎[/autocard]以及 [autocard]Edgar Markov[/autocard]這樣的指揮官能夠發揮強項之處。

如果你的目標是要玩出斯達茲傳說的最大潛能，那麼最終的結果會是你將會成為未來遊戲的故事裡被講述著的怪物。