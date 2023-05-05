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魔法風雲會——超時空奇俠

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每個博士，任何維度

與您最喜歡的人物一起穿越時空，和博士一起踏上穿越時空的全新冒險。

發售日期：13年10月

魔法風雲會——超時空奇俠產品陣容

時光之息

在刺激的多人遊戲中，與第九、第十和第十一位博士及其同伴一起享用魚條點心。每副即玩式的100張指揮官套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制。

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邪惡大師

利用這副以超時空奇俠中最強反派為主的即玩式100張指揮官套牌，扮演壞人並作戰。每副套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制，並可協助您消滅世界上最大的威脅：博士！

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過去來襲

反轉中子流的極性！在刺激的多人遊戲中回到過去，與前八位博士及其同伴並肩作戰。每副即玩式的100張指揮官套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制。

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悖論力量

與第十二和第十三位博士一起擁抱悖論的力量。每副即玩式的100張指揮官套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制。有博士和他們的同伴在您身邊，您可以期待意想不到的事情發生。

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聚珍補充包 / 展示盒

藉由12包充滿稀有牌（每包有7-14張！）、TARDIS特色牌框，以及數量多得聲波螺絲刀也招架不來的閃亮閃卡，收集具有您最喜愛的超時空奇俠角色的牌張。

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指揮官套牌套裝

藉由全部四副超時空奇俠指揮官套牌，與您最喜歡的博士及其同伴並肩作戰，或加入博士最強敵人的行列！每副即玩式的100張指揮官套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制。

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