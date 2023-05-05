魔法風雲會——超時空奇俠
魔法風雲會——超時空奇俠產品陣容
邪惡大師
利用這副以超時空奇俠中最強反派為主的即玩式100張指揮官套牌，扮演壞人並作戰。每副套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制，並可協助您消滅世界上最大的威脅：博士！
過去來襲
反轉中子流的極性！在刺激的多人遊戲中回到過去，與前八位博士及其同伴並肩作戰。每副即玩式的100張指揮官套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制。
悖論力量
與第十二和第十三位博士一起擁抱悖論的力量。每副即玩式的100張指揮官套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制。有博士和他們的同伴在您身邊，您可以期待意想不到的事情發生。
聚珍補充包 / 展示盒
藉由12包充滿稀有牌（每包有7-14張！）、TARDIS特色牌框，以及數量多得聲波螺絲刀也招架不來的閃亮閃卡，收集具有您最喜愛的超時空奇俠角色的牌張。
BBC, DOCTOR WHO, TARDIS, DALEK and CYBERMAN (word marks and devices) are trade marks of the British Broadcasting Corporation and are used under licence. BBC logo © BBC 1996. DOCTOR WHO logo © BBC 1973. Dalek image © BBC/Terry Nation 1963. Cyberman image © BBC/Kit Pedler/Gerry Davis 1966. Licensed by BBC Studios.
時間和空間的相對維度
跨越時空界限
時空飄忽但閃亮耀眼
和最喜愛的博士同行
我們終究是故事中的一角