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魔法風雲會——超時空奇俠

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魔法風雲會——超時空奇俠產品陣容

時光之息

在刺激的多人遊戲中，與第九、第十和第十一位博士及其同伴一起享用魚條點心。每副即玩式的100張指揮官套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制。

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邪惡大師

利用這副以超時空奇俠中最強反派為主的即玩式100張指揮官套牌，扮演壞人並作戰。每副套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制，並可協助您消滅世界上最大的威脅：博士！

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過去來襲

反轉中子流的極性！在刺激的多人遊戲中回到過去，與前八位博士及其同伴並肩作戰。每副即玩式的100張指揮官套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制。

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悖論力量

與第十二和第十三位博士一起擁抱悖論的力量。每副即玩式的100張指揮官套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制。有博士和他們的同伴在您身邊，您可以期待意想不到的事情發生。

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聚珍補充包 / 展示盒

藉由12包充滿稀有牌（每包有7-14張！）、TARDIS特色牌框，以及數量多得聲波螺絲刀也招架不來的閃亮閃卡，收集具有您最喜愛的超時空奇俠角色的牌張。

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指揮官套牌套裝

藉由全部四副超時空奇俠指揮官套牌，與您最喜歡的博士及其同伴並肩作戰，或加入博士最強敵人的行列！每副即玩式的100張指揮官套牌內含50張新牌張，它們具有以超時空奇俠為主題的插畫和機制。

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BBC, DOCTOR WHO, TARDIS, DALEK and CYBERMAN (word marks and devices) are trade marks of the British Broadcasting Corporation and are used under licence. BBC logo © BBC 1996. DOCTOR WHO logo © BBC 1973. Dalek image © BBC/Terry Nation 1963. Cyberman image © BBC/Kit Pedler/Gerry Davis 1966. Licensed by BBC Studios.

時間和空間的相對維度

藉由TARDIS特色牌隨時穿梭到任何時空，透過全新觀點認識超時空奇俠最標誌性的角色和事件。

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跨越時空界限

深入體驗全新系列，拓展你的遊戲方式。 擴圖牌將會全面展示宇宙各處的絕美插畫！

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時空飄忽但閃亮耀眼

即便是冷酷的Dalek，也捨不得這些消滅這些美不勝收的閃卡。

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和最喜愛的博士同行

收集全部13張具有序號和配有TARDIS特色牌框的博士牌！這些最受喜愛的時空領主牌都有獨立的序號，且只能在聚珍補充包中找到。

 

Serialized Doctor cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Doctor Who™ Collector Boosters of any language. Non-serialized Doctor cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.
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我們終究是故事中的一角

只要故事夠精彩就好！使用呈現各種歷險、角色和非凡想像力的牌，重溫博士的偉大時刻。

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時間和空間的相對維度
跨越時空界限
時空飄忽但閃亮耀眼
和最喜愛的博士同行
我們終究是故事中的一角

時間和空間的相對維度

藉由TARDIS特色牌隨時穿梭到任何時空，透過全新觀點認識超時空奇俠最標誌性的角色和事件。

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