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魔法風雲會：異塵餘生產品陣容

Scrappy Survivors

搜括所有必要物資，竭盡全力打敗敵人！這副100張牌的套牌引入了38張前所未有的魔法風雲會牌張，其中描繪了深受喜愛的角色、符合主題的遊戲機制以及插畫，可以全面探索後核戰、不同現實的《異塵餘生》世界 。

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Hail, Caesar

追隨凱薩，帶領麾下大軍蕩平敵營！這副100張牌的套牌引入了37張前所未有的魔法風雲會牌張，其中描繪了深受喜愛的角色、符合主題的遊戲機制以及插畫，可以全面探索後核戰、不同現實的《異塵餘生》世界 。

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Mutant Menace

相信天蛾人智者！這副100張牌的套牌引入了41張前所未有的魔法風雲會牌張，其中描繪了深受喜愛的角色、符合主題的遊戲機制以及插畫，可以全面探索後核戰、不同現實的《異塵餘生》世界 。

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Science!

利用科技的力量，為地球的命運而戰！這副100張牌的套牌引入了38張前所未有的魔法風雲會牌張，其中描繪了深受喜愛的角色、符合主題的遊戲機制以及插畫，可以全面探索後核戰、不同現實的《異塵餘生》世界 。

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聚珍補充包 / 展示盒

這次的補充包滿滿都是給《異塵餘生》系列愛好者喜聞樂見的精美戰利品，內容琳瑯滿目，對你的負重能力會是極大考驗。有機會得到無邊框避難所小子牌、嗶嗶小子特色牌框、具有序號的娃娃牌、稀有和/或秘稀牌、傳統閃以及擴圖牌。

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指揮官套牌套裝

在史詩般的魔法風雲會多人遊戲中，和你的好友一較高下。每副預先構組套牌均可隨開即玩，並隨附一包聚珍補充包嘗鮮包，內含2張特別的新牌框牌，其中必有1張稀有或秘稀牌。

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豎起大拇指

在廢墟和輻射之間，有一個小個子傢伙能成為你的嚮導。利用無邊框的避難所小子牌張指引前路，暢遊狂野又古怪的《異塵餘生》宇宙！

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已經過避難所科技核准

有了特色牌框嗶嗶小子牌，就能砰地打開瓶裝核子可樂，還能戴上腕上可靠的夥伴！在一個遍地瓦礫的世界，這一份小小的寶藏就是核戰後時代的快樂。

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遭受核汙染的廢土

即使是核戰後的混亂世界，總是會有一些奇怪的魅力。具有序號的避難所小子娃娃牌讓你有身處《異塵餘生》世界的沉浸感，一定要豎起大拇指讚賞一下！

 

Serialized Bobblehead cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Fallout® Collector Boosters of any language. Non-serialized Bobblehead cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.

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未來閃耀無比！

這是個瘋狂的核戰後世界！用指揮官閃封面牌體驗古怪、滑稽又精彩的離奇行為！

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已經過避難所科技核准
遭受核汙染的廢土
未來閃耀無比！

豎起大拇指

在廢墟和輻射之間，有一個小個子傢伙能成為你的嚮導。利用無邊框的避難所小子牌張指引前路，暢遊狂野又古怪的《異塵餘生》宇宙！

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