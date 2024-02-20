異塵餘生
魔法風雲會：異塵餘生產品陣容
Scrappy Survivors
搜括所有必要物資，竭盡全力打敗敵人！這副100張牌的套牌引入了38張前所未有的魔法風雲會牌張，其中描繪了深受喜愛的角色、符合主題的遊戲機制以及插畫，可以全面探索後核戰、不同現實的《異塵餘生》世界 。
Hail, Caesar
追隨凱薩，帶領麾下大軍蕩平敵營！這副100張牌的套牌引入了37張前所未有的魔法風雲會牌張，其中描繪了深受喜愛的角色、符合主題的遊戲機制以及插畫，可以全面探索後核戰、不同現實的《異塵餘生》世界 。
Mutant Menace
相信天蛾人智者！這副100張牌的套牌引入了41張前所未有的魔法風雲會牌張，其中描繪了深受喜愛的角色、符合主題的遊戲機制以及插畫，可以全面探索後核戰、不同現實的《異塵餘生》世界 。
Science!
利用科技的力量，為地球的命運而戰！這副100張牌的套牌引入了38張前所未有的魔法風雲會牌張，其中描繪了深受喜愛的角色、符合主題的遊戲機制以及插畫，可以全面探索後核戰、不同現實的《異塵餘生》世界 。
聚珍補充包 / 展示盒
這次的補充包滿滿都是給《異塵餘生》系列愛好者喜聞樂見的精美戰利品，內容琳瑯滿目，對你的負重能力會是極大考驗。有機會得到無邊框避難所小子牌、嗶嗶小子特色牌框、具有序號的娃娃牌、稀有和/或秘稀牌、傳統閃以及擴圖牌。
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豎起大拇指
已經過避難所科技核准
遭受核汙染的廢土
未來閃耀無比！