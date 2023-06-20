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主題補充包 - English
使用35張以顏色為主題的牌，及至少1張稀有或秘稀牌豐富你的收藏，為名譽與榮耀而戰！
套裝 - English
凱德海姆的驚奇等你來體驗：10包輪抽補充包、20張閃地、1張新插畫贈卡及更多精彩內容！
系列補充包/補充包展示盒 - English
探索系列的最佳途徑，還有機會獲得多張凱德海姆稀有牌。打開補充包的體驗次次不同。
聚珍補充包/展示盒 - English
獲取最火熱的凱德海姆牌張：5張特別的新牌框牌、11張優質閃卡，及5張稀有或秘稀牌。
輪抽補充包/補充包展示盒
使用36包來自凱德海姆世界的輪抽補充包，在輪抽賽上大獲全勝。
指揮官套牌
舉起戰斧，使用打開即可玩的套牌暢玩終極多人遊戲：一個指揮官、100張牌。
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系列補充包盒
預訂系列補充包盒並獲得一張贈卡！*
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聚珍補充包盒
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輪抽補充包盒
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*送完為止。請向您當地的店家查詢詳情。
魔風競技場預訂套裝
Kaya Pack Bundle
Niko Play Bundle
Preorder Both Bundles & Get a Pet
新系列 | 舉起戰斧
鑄造傳奇
在惡魔、巨人及變形獸間圍繞傳紀展開的戰爭中，釋放凱德海姆的力量。證明你的價值，從混沌中拯救世界樹。時刻已到。舉起戰斧。
世界樹與十境
在世界樹的境內，完成你身為傳奇英雄的使命。每個凱德海姆境域都有著殘酷的地形、危險的生物，以及用鮮血與榮耀撰寫而成的故事。
橫向或縱向滾動以查看不同境域。點擊圖示查看詳情。