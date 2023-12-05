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集輪抽補充包與系列補充包的精華於一身！常規補充包內容豐富，非常適用於限制賽，每包補充包內含至少1張閃亮的閃卡，還有可能開出多張稀有牌。
所有線索都指向相同的方向：城裡最惡名昭彰的牌張就藏在聚珍補充包中。每包都富含稀有牌張、閃卡與專屬特殊設計牌張。
在恢弘的多人賽中與偵探對手一較高下。每副即玩式套牌中加入了十二張前所未見的指揮官牌張，其中包含兩個可用作為指揮官的閃傳奇生物。
套裝是體驗系列內容的絕佳選擇，該產品內滿是常規補充包（有9包）和地牌，足以用來構組神秘謀殺案主題的套牌，除此之外還有套裝專屬的配件。
在搜尋、偽裝和鎖定嫌犯的過程中，偵破發生在拉尼卡的可怕謀殺案。參加自2月2日開始的售前賽賽事，成為第一位到達案發現場的偵探！
從卡洛夫莊園謀殺案上市起，系列補充包與輪抽補充包會結合成一種名為常規補充包的新型補充包。常規補充包薈萃了輪抽補充包和系列補充包裡各自最好的元素，旨在帶來絕佳的開補充包體驗並成為用於限制賽的絕佳產品。
這不只是找出兇手、確認案發現場和凶器那麼簡單——而是一場智鬥！探案遊戲妙探尋兇(Clue)巧妙地融入了魔法風雲會，以拉尼卡時空為背景，帶來精彩刺激的解謎系列。
© 2024 Hasbro。保留所有權利。Clue或Cluedo版產品的發售情況視地區而定，其所有內容皆相同。
無須桌遊板即可遊玩！使用繪有妙探尋兇角色的魔法風雲會牌張解開謎團！
破案後獎勵自己，獲得十款電震地盒頂贈卡之一，為你的魔法風雲會收藏增添一絲妙探尋兇式的神秘感。
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