魔法風雲會與Cluedo（妙探尋兇）完美融合

這不只是找出兇手、確認案發現場和凶器那麼簡單——而是一場智鬥！探案遊戲妙探尋兇(Clue)巧妙地融入了魔法風雲會，以拉尼卡時空為背景，帶來精彩刺激的解謎系列。

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