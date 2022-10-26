兄弟之戰
重塑過往。奪回未來。
發售日期：11月18日
到目前為止的故事
分裂的多明納里亞
透過惡毒的手段，邪惡的非瑞克西亞人在多明納里亞建立了立足點。他們秘密地將普通公民變成致命的潛藏密探，他們繼續過著自己的生活，不知道自己有何新目標。隨著非瑞克西亞入侵的消息傳開，多明納里亞的人們試圖團結起來，但潛藏密探誓要使他們分裂。
希望與毀滅
多明納里亞的一些最偉大的英雄（包括永生學者裘達和古代神器師尤依菈），均呼籲多明納里亞人民團結起來。隨著非瑞克西亞入侵的加劇，潛藏密探在和平談判期間採取行動，造成混亂和破壞。
背叛
強大的鵬洛客卡恩早知道這事情將發生。他將非瑞克西亞人的崛起歸咎於自己，並決心阻止他們。卡恩找回同兆，它是能夠殲滅非瑞克西亞家園的古代武器。令人震驚的是，卡恩的盟友阿耶尼竟然是非瑞克西亞潛藏密探，並摧毀了同兆。
回到過去
幸好，卡恩並不是孤軍作戰。神器大師鵬洛客莎希莉製作了同兆的複製品，但唯一的限制是——沒有人知道它如何運作。同兆在許多世紀前啟動過一次，但它一直隱藏到現在。聰慧的時間大師泰菲力登場：他與非瑞克西亞人也有過節。將泰菲力的時間魔法與莎希莉的技術相結合後，團隊制定了一項計劃，將泰菲力的靈魂送回過去，親眼看看同兆的運作方式。
兄弟之戰
兄弟之戰。多明納里亞歷史上最重要的衝突之一，以同兆的爆炸而毀滅性地結束。克撒和米斯拉是命運迥異的兄弟。他們偶然發現了兩個石塊，是兩件古老而強大的神器，從而決定了他們的命運。
未來的命運
當泰菲力目睹兄弟之間的衝突越來越嚴重時，他能否及時獲得他所尋求的知識？是什麼導致米斯拉走上黑暗之路？克撒如何成為有史以來最強大的鵬洛客之一？這是你永遠不會忘記的歷史教訓。
分裂的多明納里亞
希望與毀滅
背叛
回到過去
兄弟之戰
未來的命運
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