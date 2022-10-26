

士兵 ：在地面和天空中壓倒你的對手。

好鬥群落 ：魔法力值等於或小於3的生物可能比你預期更高效。

抽牌力量 ：從你的套牌中抽大量的牌來強化你的生物！

靈技快攻 ：利用費用較低的神器、瞬間和巫術咒語來發揮它們的優勢。

神器獻祭 ：使用可犧牲的魔力石來獲得更多力量！

墳墓場計數器 ：依賴擁擠墳墓場的生物將在遊戲後期獲得力量。

機械猛襲 ：利用魔力石來部署你最大的威脅，並用增強力量的咒語來支援它們。

破墳快攻 ：儘早開始你的侵略，以破墳異能帶來的第二波攻擊可能會給你帶來勝利。

神器進戰場 ：召集你的生物並用神器增強它們。然後利用魔力石、士兵衍生物和已破墳的生物來加強你的攻擊。

魔力石加速 ：積累魔力石來幫助你增強防禦。



