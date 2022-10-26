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兄弟之戰

重塑過往。奪回未來。

發售日期：11月18日

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到目前為止的故事

分裂的多明納里亞

透過惡毒的手段，邪惡的非瑞克西亞人在多明納里亞建立了立足點。他們秘密地將普通公民變成致命的潛藏密探，他們繼續過著自己的生活，不知道自己有何新目標。隨著非瑞克西亞入侵的消息傳開，多明納里亞的人們試圖團結起來，但潛藏密探誓要使他們分裂。

希望與毀滅

多明納里亞的一些最偉大的英雄（包括永生學者裘達和古代神器師尤依菈），均呼籲多明納里亞人民團結起來。隨著非瑞克西亞入侵的加劇，潛藏密探在和平談判期間採取行動，造成混亂和破壞。

背叛

強大的鵬洛客卡恩早知道這事情將發生。他將非瑞克西亞人的崛起歸咎於自己，並決心阻止他們。卡恩找回同兆，它是能夠殲滅非瑞克西亞家園的古代武器。令人震驚的是，卡恩的盟友阿耶尼竟然是非瑞克西亞潛藏密探，並摧毀了同兆。

回到過去

幸好，卡恩並不是孤軍作戰。神器大師鵬洛客莎希莉製作了同兆的複製品，但唯一的限制是——沒有人知道它如何運作。同兆在許多世紀前啟動過一次，但它一直隱藏到現在。聰慧的時間大師泰菲力登場：他與非瑞克西亞人也有過節。將泰菲力的時間魔法與莎希莉的技術相結合後，團隊制定了一項計劃，將泰菲力的靈魂送回過去，親眼看看同兆的運作方式。

兄弟之戰

兄弟之戰。多明納里亞歷史上最重要的衝突之一，以同兆的爆炸而毀滅性地結束。克撒和米斯拉是命運迥異的兄弟。他們偶然發現了兩個石塊，是兩件古老而強大的神器，從而決定了他們的命運。

未來的命運

當泰菲力目睹兄弟之間的衝突越來越嚴重時，他能否及時獲得他所尋求的知識？是什麼導致米斯拉走上黑暗之路？克撒如何成為有史以來最強大的鵬洛客之一？這是你永遠不會忘記的歷史教訓。
魔法風雲會故事
分裂的多明納里亞
希望與毀滅
背叛
回到過去
兄弟之戰
未來的命運

重塑過往

每包均內含魔法風雲會的一件歷史文物：復古或圖解神器。將這些神器與巨大的戰爭機器一起使用，打造你自己的未來！

系列機制

奪回未來

回到過去並拯救多明納里亞。魔法風雲會傳奇歷史上一場機械軍隊之間的殘酷衝突，兄弟之戰將帶你經歷一場規模宏大的戰鬥。創新。適應。求生。讓我們奪回未來。

系列機制

直到萬界歸一

這個系列…遠超所見！在兄弟之戰系列補充包、聚珍補充包和套裝產品內找到你最喜愛的博派和狂派。破碎玻璃設計僅見於聚珍補充包。

系列機制

兄弟之戰系列概覽

復古神器是魔法風雲會歷史上的神器：來自魔法風雲會過去的60件神器，並具有復古牌框。有些是第一次採用復古牌框，有些則之前已經出現過，但它們都已準備好加入你最喜歡的套牌中。你可以在系列、輪抽和聚珍補充包內找到它們。

全部63張復古神器均有圖解形態。圖解神器的新插畫會展示出該神器插畫的早期圖解。圖解神器僅具復古牌框。你也可以在系列、輪抽和聚珍補充包內找到它們。

博派，出動吧！15張具有經典G1風格的變形金剛牌張可以在兄弟之戰中找到。每張均為新的秘稀牌。你可以在系列和聚珍補充包，以及套裝內找到它們。

破碎玻璃牌描繪了一個平行宇宙，其中英勇的狂派會與邪惡的博派對戰。破碎玻璃牌在機制上與標準的G1變形金剛牌相同，但具有新插畫和牌框。

系列補充包是豐富牌張收藏的精彩方式。每包補充包內含至少一張稀有或秘稀牌（可能還有更多！），必有一張閃卡，以及一張插畫牌。

至少1張稀有牌或秘稀牌

1張任意稀有度的傳統閃卡，其中包括無邊框稀有牌、變形金剛牌、復古神器、復古圖解、速戰牌或指揮官牌

2張任意稀有度的萬用牌，並且有機會抽到兄弟之戰指揮官牌、速戰補充包稀有牌、變形金剛牌、復古神器或復古圖解

1張出自復古神器獎勵表的復古神器或復古圖解牌

3張非普通牌

3張普通牌

1張基本地或機體基本地閃或非閃卡

1張插畫牌

1張出自「精選列表」的牌或衍生物、DFC輔助用牌、戳取式指示物或廣告牌

速戰是暢玩魔法風雲會限制賽最快速簡單的玩法：只要打開兩包速戰補充包並一起洗牌，即可遊玩！ 速戰對所有人來說都是很棒的現開賽體驗，從新玩家到魔法風雲會的長期愛好者皆適宜。跳過構組套牌的步驟，直接投入魔法風雲會的遊戲中。

兄弟之戰速戰補充包共分為十個主題，每包皆有一個主題，將它們混在一起就什麼都有可能發生。玩幾盤速戰遊戲，你便可能會利用克撒的魔力石找到墳墓裡的基克斯派教徒，或是找到與泰坦尼亞的亞格斯防禦系統合作的米斯拉強大機器。每種顏色都有一張專為速戰設計的稀有牌和兩個主題，且每個主題都是相同機制的版本之一。

聚珍補充包是將獨特和專屬的牌加入收藏的終極途徑。每包都有大量閃卡、特殊牌張設計和更多內容在等著你。兄弟之戰聚珍補充包將超越你的期望，因為它具有專屬的復古神器和變形金剛系列牌張的獨特版本。

僅在聚珍補充包中，你可找到全部63張復古圖解牌具有序號的版本，編號為1至500。每張具有序號的牌（1/500、2/500等等）都是世界獨一無二的，並且出現在不到1%的聚珍補充包中。聚珍補充包也是唯一可找到破碎玻璃變形金剛牌張的產品。

輪抽補充包是傳統輪抽或現開體驗的完美之選。

如同系列和聚珍補充包，每包輪抽補充包都內含一張復古或圖解神器，且在每6包輪抽補充包中會有1包內含復古圖解。

1張稀有或秘稀牌，並有可能具有無邊框設計

在三分之一的補充包內，將有1張傳統閃卡取代一張普通牌，它可能是基本地、普通、非普通、稀有或秘稀、或是復古神器或復古圖解牌

1張復古神器或復古圖解

1張基本地或機體牌

3張非閃非普通牌

10張非閃普通牌（除非其中一張已被任意稀有度的傳統閃卡所取代）

每副兄弟之戰指揮官套牌都附帶一個聚珍補充包嘗鮮包，其中內含兩張牌：

1張可能為傳統閃、擴圖和/或無邊框鵬洛客的稀有或秘稀牌

1張傳統閃復古神器或復古圖解非普通牌

聚珍補充包嘗鮮包可能內含指揮官套牌中某一張牌的特殊版本，或是一張可以完美納入另一副指揮官套牌的牌。大部分的兄弟之戰指揮官套牌內含一包與套牌相同語言的聚珍補充包嘗鮮包。不過如果您的指揮官套牌為義大利文、葡萄牙文或西班牙文版本，您將會獲得英文版的聚珍補充包嘗鮮包。

20張傳統閃基本地

20張非閃基本地

1張傳統閃萼城的凱拉皇后贈卡，它具有Howard Lyon的獨特新插畫

1張非閃變形金剛系列牌

1顆以兄弟之戰為主題的大型Spindown骰子（主題為克撒或米斯拉）

每個售前組合內含：

6包輪抽補充包

1張出自本系列的傳統閃戳記稀有或秘稀牌

1個售前組合，附有以兄弟之戰的機制為主題的戳取式配件及指示物

1顆Spindown骰子

前往你當地的遊戲店家，便可獲得一包歡迎補充包！藉由兄弟之戰和更多內容探索魔法風雲會的歷史！

在你當地的WPN店家預訂輪抽、系列或聚珍補充包盒，以獲得一張兄弟之戰贈卡米斯拉的鑄造廠。獲得你的贈卡，送完為止！

這賽制會有至多8位玩家！每副套牌應至少有40張牌，並且應持續一盤遊戲的平均長度（約20分鐘）。

玩家圍著桌子坐，形成半圓形。然後，每位玩家拆開一包補充包並選一張牌，但不向其他玩家展示。然後每位玩家將會把餘下的牌傳給左邊的玩家，並繼續從右邊玩家接到的補充包內選牌。如此進行下去，直到所有的牌都選完為止。第二和第三包都以同樣的方式傳牌，但傳牌的方向會交替。


士兵：在地面和天空中壓倒你的對手。
好鬥群落：魔法力值等於或小於3的生物可能比你預期更高效。
抽牌力量：從你的套牌中抽大量的牌來強化你的生物！
靈技快攻：利用費用較低的神器、瞬間和巫術咒語來發揮它們的優勢。
神器獻祭：使用可犧牲的魔力石來獲得更多力量！
墳墓場計數器：依賴擁擠墳墓場的生物將在遊戲後期獲得力量。
機械猛襲：利用魔力石來部署你最大的威脅，並用增強力量的咒語來支援它們。
破墳快攻：儘早開始你的侵略，以破墳異能帶來的第二波攻擊可能會給你帶來勝利。
神器進戰場：召集你的生物並用神器增強它們。然後利用魔力石、士兵衍生物和已破墳的生物來加強你的攻擊。
魔力石加速：積累魔力石來幫助你增強防禦。

此機制會產生神器生物的替代性原型版本。

它們是為你的其他神器和起動式異能提供能量的魔法力來源。

從你的墳墓場挖出神器，讓它們在戰場上佔據一席之地。

融合牌可以組合成一張非常強大的牌。

不是，變形金剛牌只可在經典賽制（指揮官、薪傳與特選）中使用。

兄弟之戰產品陣容

售前組合

新舊玩家都能樂在其中！售前組合讓您首度見識全新系列，並讓您在當地遊戲店內暢玩賽事！

店家搜尋器

套裝

這是終極的愛好者套件。利用專屬物品建造你的機體大軍，包含閃贈卡萼城的凱拉皇后和大型Spindown生命計數器。

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速戰補充包/補充包展示盒

擁有10種獨特的兄弟之戰主題，快速有趣，容易上手！將兩包補充包混搭洗牌，即可開始遊玩！

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指揮官套牌

準備好在魔法風雲會其中一個最受歡迎的賽制中展開壯絕的機體之戰。每副指揮官套牌均完全採用復古牌框，並附有一包特殊的聚珍補充包嘗鮮包。

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系列補充包 / 補充包展示盒

喜歡刺激興奮的開包體驗嗎？使用兄弟之戰中的稀有和秘稀牌來加強力量！在每包補充包內找到一張具復古魔法風雲會牌框的復古或圖解神器牌！

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聚珍補充包 / 展示盒

每包聚珍補充包內含最新和最偉大的巨型機器人技術，包括變形金剛牌、復古和圖解神器、擴圖牌和大量閃卡！

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輪抽補充包 / 補充包展示盒

限制賽最受歡迎的選擇。與朋友進行輪抽，直接利用補充包內的牌張來遊戲！傳統輪抽或現開體驗的完美之選。

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