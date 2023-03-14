魔戒：中土世界傳奇 ©

具有序號的妖精、矮人或人類新插畫陽光戒牌張以力量之戒為模型，可以在穹蒼下和石殿中的聚珍補充包內找到。它們專為國王打造，正適合您掌握在手。沒有序號的戒指牌在機制上與具有序號的版本相同。

電子呈現，非實際牌張。