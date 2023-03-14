魔戒：中土世界傳奇 ©
中土世界傳奇產品陣容
聚珍補充包 / 展示盒
每個聚珍補充包展示盒內含12包充滿稀有牌、閃亮閃卡、特殊新插畫新牌框牌的聚珍補充包，以及1張傳統閃盒頂贈卡。
系列補充包 / 補充包展示盒
藉由內含稀有和秘稀牌的30包系列補充包和1張傳統閃盒頂贈卡，在魔戒：中土世界™傳奇中展開您自己的冒險之旅！
指揮官套牌
藉由這個備受喜愛的魔法風雲會多人賽制，重新想像您最喜歡的角色！從4副不同套牌中進行選擇，其中包含魔戒：中土世界的全新插畫，各自包含20張前所未見的指揮官牌張。
禮品套裝版
贈給魔法風雲會和魔戒愛好者的完美禮品！ 滿載聚珍補充包、稀有牌、傳統閃設計牌張、特殊的新邊框、一個由4張贈卡構成的主題場景系列，以及更多內容。加入我們時代的壯絕之旅！
套裝
這是終極的愛好者套件。藉由8包系列補充包、閃亮的傳統閃卡、新插畫牌，以及一個大型Spindown生命計數器，展開穿越中土世界的冒險。其中還包含一個由4張贈卡構成的主題場景系列！
起始套件
為您的第一盤遊戲做好準備！起始套件包含兩副魔戒：中土世界傳奇套牌，具有獨特的系列主題牌張插畫。
速戰補充包/補充包展示盒
擁有魔戒：中土世界傳奇的5個獨特主題，盡享快速、有趣又簡單的遊戲體驗！ 只需混搭兩包補充包、洗牌，便可開始遊戲！每包補充包內含2張具閃亮傳統閃設計的基本地牌！
售前組合
在當地遊戲店家參賽的新舊玩家都能盡享歡樂！售前組合包含輪抽補充包、1張有年份戳記的場景閃贈卡、一張有年份戳記的傳統閃稀有或秘稀牌，以及1個Spindown生命計數器。
系列補充包 / 補充包展示盒
藉由內含稀有和秘稀牌的30包系列補充包和1張傳統閃盒頂贈卡，在魔戒：中土世界™傳奇中展開您自己的冒險之旅！
聚珍補充包 / 展示盒
每個聚珍補充包展示盒內含12包充滿稀有牌、閃亮閃卡、特殊新插畫新牌框牌的聚珍補充包，以及1張傳統閃盒頂贈卡。
輪抽補充包 / 補充包展示盒
限制賽最受歡迎的選擇。與朋友進行輪抽，直接利用補充包內的卡牌進行遊戲！展示盒包含36包輪抽補充包和1張傳統閃盒頂贈卡。
指揮官套牌
藉由這個備受喜愛的魔法風雲會多人賽制，重新想像您最喜歡的角色！從4副不同套牌中進行選擇，其中包含魔戒：中土世界的全新插畫，各自包含20張前所未見的指揮官牌張。
© 2023 Middle-earth Enterprises.魔戒和中土世界傳奇是Middle-earth Enterprises, LLC的商標，Wizards of the Coast LLC已獲授權使用。
獨一無二的至尊戒
找到寶貝並據為己有。在整個世界中，只有一包英文版魔戒：中土世界傳奇™聚珍補充包內含獨一無二的至尊戒牌（序號為1，共1張）。何不擁有它？這張統御眾戒的至尊戒牌具有無邊框插畫、戒指銘文背景敘述，以及迷人的閃設計。
電子呈現，非實際牌張。
獨一無二的至尊戒牌張並非機制上獨一無二的版本。它只可在英文版聚珍補充包中找到。請參閱產品包裝了解具體資訊。閱讀我們的Daily MTG文章了解更多詳細資訊。