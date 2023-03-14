Skip to main content
Magic The Gathering Logo

魔戒：中土世界傳奇 ©

 預訂

你的當地遊戲店 AMAZON

中土世界傳奇產品陣容

特別推介

聚珍補充包 / 展示盒

每個聚珍補充包展示盒內含12包充滿稀有牌、閃亮閃卡、特殊新插畫新牌框牌的聚珍補充包，以及1張傳統閃盒頂贈卡。

特別推介

系列補充包 / 補充包展示盒

藉由內含稀有和秘稀牌的30包系列補充包和1張傳統閃盒頂贈卡，在魔戒：中土世界™傳奇中展開您自己的冒險之旅！

特別推介

指揮官套牌

藉由這個備受喜愛的魔法風雲會多人賽制，重新想像您最喜歡的角色！從4副不同套牌中進行選擇，其中包含魔戒：中土世界的全新插畫，各自包含20張前所未見的指揮官牌張。

禮品套裝版

贈給魔法風雲會和魔戒愛好者的完美禮品！ 滿載聚珍補充包、稀有牌、傳統閃設計牌張、特殊的新邊框、一個由4張贈卡構成的主題場景系列，以及更多內容。加入我們時代的壯絕之旅！

套裝

這是終極的愛好者套件。藉由8包系列補充包、閃亮的傳統閃卡、新插畫牌，以及一個大型Spindown生命計數器，展開穿越中土世界的冒險。其中還包含一個由4張贈卡構成的主題場景系列！

起始套件

為您的第一盤遊戲做好準備！起始套件包含兩副魔戒：中土世界傳奇套牌，具有獨特的系列主題牌張插畫。

速戰補充包/補充包展示盒

擁有魔戒：中土世界傳奇的5個獨特主題，盡享快速、有趣又簡單的遊戲體驗！ 只需混搭兩包補充包、洗牌，便可開始遊戲！每包補充包內含2張具閃亮傳統閃設計的基本地牌！

售前組合

在當地遊戲店家參賽的新舊玩家都能盡享歡樂！售前組合包含輪抽補充包、1張有年份戳記的場景閃贈卡、一張有年份戳記的傳統閃稀有或秘稀牌，以及1個Spindown生命計數器。

店家搜尋器

系列補充包 / 補充包展示盒

藉由內含稀有和秘稀牌的30包系列補充包和1張傳統閃盒頂贈卡，在魔戒：中土世界™傳奇中展開您自己的冒險之旅！

聚珍補充包 / 展示盒

每個聚珍補充包展示盒內含12包充滿稀有牌、閃亮閃卡、特殊新插畫新牌框牌的聚珍補充包，以及1張傳統閃盒頂贈卡。

輪抽補充包 / 補充包展示盒

限制賽最受歡迎的選擇。與朋友進行輪抽，直接利用補充包內的卡牌進行遊戲！展示盒包含36包輪抽補充包和1張傳統閃盒頂贈卡。

指揮官套牌

藉由這個備受喜愛的魔法風雲會多人賽制，重新想像您最喜歡的角色！從4副不同套牌中進行選擇，其中包含魔戒：中土世界的全新插畫，各自包含20張前所未見的指揮官牌張。

© 2023 Middle-earth Enterprises.魔戒和中土世界傳奇是Middle-earth Enterprises, LLC的商標，Wizards of the Coast LLC已獲授權使用。

獨一無二的至尊戒

找到寶貝並據為己有。在整個世界中，只有一包英文版魔戒：中土世界傳奇™聚珍補充包內含獨一無二的至尊戒牌（序號為1，共1張）。何不擁有它？這張統御眾戒的至尊戒牌具有無邊框插畫、戒指銘文背景敘述，以及迷人的閃設計。

 

電子呈現，非實際牌張。

 

獨一無二的至尊戒牌張並非機制上獨一無二的版本。它只可在英文版聚珍補充包中找到。請參閱產品包裝了解具體資訊。閱讀我們的Daily MTG文章了解更多詳細資訊。

具有序號的力量之戒

具有序號的妖精、矮人或人類新插畫陽光戒牌張以力量之戒為模型，可以在穹蒼下和石殿中的聚珍補充包內找到。它們專為國王打造，正適合您掌握在手。沒有序號的戒指牌在機制上與具有序號的版本相同。

 

電子呈現，非實際牌張。

 

具有序號的陽光戒並非機制上獨一無二的版本。它們僅可在英文、簡體中文、德文、法文和日文聚珍補充包中找到。請參閱產品包裝了解具體資訊。閱讀我們的Daily MTG文章了解更多詳細資訊。

領域與遺寶盒頂贈卡

寶貝，這是您的旅程，任何事情都可能發生。藉由每個系列、輪抽和聚珍補充包展示盒的盒頂贈卡，探索中土世界內的熱門地域和神器。

特色戒指設計

藉由特色戒指牌張，與心愛的角色一起踏上旅程。當您穿越中土世界並獲得這些牌時，您將會看到熟悉的面孔：那些帶著至尊戒和垂涎它的人。這些牌可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到。

全圖中土地圖地

在魔戒：中土世界傳奇中，當然不可能只有基本地！藉由特殊的全圖中土世界地圖地進行探索，並規劃同盟的路線。收集全部十款地圖地，每張均描述不同的地點！在系列和輪抽補充包內找到傳統閃和非閃全圖地圖地。聚珍補充包保證內含一張傳統閃卡。

無邊框地

有些冒險是無法遏制的。收集具有標誌性中土世界地點的無邊框地牌，感受壯絕的古典奇幻冒險帶來的震撼。在系列、輪抽和聚珍補充包中找到這些牌張。

獨一無二的至尊戒
具有序號的力量之戒
領域與遺寶盒頂贈卡
特色戒指設計
全圖中土地圖地
無邊框地

獨一無二的至尊戒

找到寶貝並據為己有。在整個世界中，只有一包英文版魔戒：中土世界傳奇™聚珍補充包內含獨一無二的至尊戒牌（序號為1，共1張）。何不擁有它？這張統御眾戒的至尊戒牌具有無邊框插畫、戒指銘文背景敘述，以及迷人的閃設計。

 

電子呈現，非實際牌張。

 

獨一無二的至尊戒牌張並非機制上獨一無二的版本。它只可在英文版聚珍補充包中找到。請參閱產品包裝了解具體資訊。閱讀我們的Daily MTG文章了解更多詳細資訊。

獲得魔戒：中土世界傳奇的最新消息

在魔戒：中土世界傳奇中，一個新時代即將降臨！立即註冊，你的收件匣便會直接收到有關未來協作、賽事和上市產品的最新消息。

我們使用必要的Cookie來允許我們的網站正常運作並收集匿名工作階段資料。您可以透過瀏覽器設定選擇退出必要的Cookie。我們還使用選擇性Cookie來個人化內容和廣告、提供社交媒體功能並分析網路流量。 點選「好，我同意」，即表示您同意使用選擇性Cookie。 （進一步了解Cookie。)