魔戒：中土世界傳奇 ©

活動說明
探索世界最棒集換式卡牌遊戲，展開一場壯絕的冒險旅程！無論你是經驗豐富的老手還是新手，本指南都將幫助你精通魔法風雲會。
與熟悉且喜愛的人物一起踏上全新的冒險旅程並安全歸返，在旅途中充分展現勇氣和膽量，以及品嚐第二頓早餐。
發售日期：6月23日
探索世界最棒集換式卡牌遊戲，展開一場壯絕的冒險旅程！無論你是經驗豐富的老手還是新手，本指南都將幫助你精通魔法風雲會。
從電子版到桌上版、從標準賽到輪抽賽，你肯定會很快找到你喜歡的遊戲方式。無論你是在餐桌上暢玩，還是在高風險的比賽中奮力拚搏，魔法風雲會總是有你的一席之位。
讓我們找出你喜歡的賽制、風格或產品類型！在這裡你可以看到最適合新玩家的對戰方式，其中包括可供輕鬆瀏覽的產品內容和有趣的額外內容。
為您的第一盤遊戲做好準備！起始套件包含兩副魔戒：中土世界傳奇套牌，具有獨特的系列主題牌張插畫。
擁有魔戒：中土世界傳奇的5個獨特主題，盡享快速、有趣又簡單的遊戲體驗！ 只需混搭兩包補充包、洗牌，便可開始遊戲！每包補充包內含2張具閃亮傳統閃設計的基本地牌！
藉由這個備受喜愛的魔法風雲會多人賽制，重新想像您最喜歡的角色！從4副不同套牌中進行選擇，其中包含魔戒：中土世界的全新插畫，各自包含20張前所未見的指揮官牌張。
序號為1，共1張的至尊戒牌張僅可在英文版聚珍補充包中找到。具有序號的陽光戒僅可在英文、簡體中文、德文、法文和日文聚珍補充包中找到。詳情請查看產品包裝。
現在可與你熟悉且喜愛的人物一起踏上全新的冒險旅程並安全歸返，在旅途中充分展現勇氣和膽量，以及品嚐第二頓早餐。與中土世界的人物一起踏上旅程，看看他們如何在最新的魔法風雲會系列中佔據一席之地！
在經過重新設計的中土世界人物當中，找出你最喜愛的人物！
前往並重訪中土世界這些有故事的地點，你肯定想銘記它們！
這些關鍵時刻塑造了中土世界的歷史和一眾人物的人生。查看它們的起源以及它們在每次冒險中的角色！
沿途使用新機制和復出機制，在冒險旅程中找到你的去路。寶貝，這是你的旅程，任何事情都可能發生。
每個聚珍補充包展示盒內含12包充滿稀有牌、閃亮閃卡、特殊新插畫新牌框牌的聚珍補充包，以及1張傳統閃盒頂贈卡。
藉由內含稀有和秘稀牌的30包系列補充包和1張傳統閃盒頂贈卡，在魔戒：中土世界™傳奇中展開您自己的冒險之旅！
藉由這個備受喜愛的魔法風雲會多人賽制，重新想像您最喜歡的角色！從4副不同套牌中進行選擇，其中包含魔戒：中土世界的全新插畫，各自包含20張前所未見的指揮官牌張。
贈給魔法風雲會和魔戒愛好者的完美禮品！ 滿載聚珍補充包、稀有牌、傳統閃設計牌張、特殊的新邊框、一個由4張贈卡構成的主題場景系列，以及更多內容。加入我們時代的壯絕之旅！
為您的第一盤遊戲做好準備！起始套件包含兩副魔戒：中土世界傳奇套牌，具有獨特的系列主題牌張插畫。
限制賽最受歡迎的選擇。與朋友進行輪抽，直接利用補充包內的卡牌進行遊戲！展示盒包含36包輪抽補充包和1張傳統閃盒頂贈卡。
這是終極的愛好者套件。藉由8包系列補充包、閃亮的傳統閃卡、新插畫牌，以及一個大型Spindown生命計數器，展開穿越中土世界的冒險。其中還包含一個由4張贈卡構成的主題場景系列！
擁有魔戒：中土世界傳奇的5個獨特主題，盡享快速、有趣又簡單的遊戲體驗！ 只需混搭兩包補充包、洗牌，便可開始遊戲！每包補充包內含2張具閃亮傳統閃設計的基本地牌！
在當地遊戲店家參賽的新舊玩家都能盡享歡樂！售前組合包含輪抽補充包、1張有年份戳記的場景閃贈卡、一張有年份戳記的傳統閃稀有或秘稀牌，以及1個Spindown生命計數器。
序號為1，共1張的至尊戒牌張僅可在英文版聚珍補充包中找到。具有序號的陽光戒僅可在英文、簡體中文、德文、法文和日文聚珍補充包中找到。詳情請查看產品包裝。
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