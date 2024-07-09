探索依尼翠歌德恐怖世界的最佳方式。常規補充包均衡的內容專為限制賽打造，也適合享受拆封之樂，裡面包含至少一張閃卡及一張復古牌張。
發掘依尼翠的邪惡威脅與受福聖物。聚珍補充包保證含有稀有和／或秘稀牌，加上傳統閃卡，還有無法從他處入手的特別版本牌張。
繼續探索！
最酷的牌張！
速速開戰，直接暢玩！
魔法風雲會內容成套奉上。
An instant collection!
就從這裡開始！
售前賽歡慶會！
與朋友一同輪抽、以你的套牌震懾對手，或來點補充包添趣！留意十張全新的特別登場牌！
用你的無邊框全圖牌、雙重曝光牌、超自然牌框牌、全圖莊園地牌和魔鏡怪物牌恫嚇對手。你甚至可能發掘到首次發行的和風特色牌。
這副一百張套牌將以兩張全新的無邊框閃卡和八張全新的指揮官牌嚇壞你的對手。此外，套牌內隨附的魔王玩法牌張，定能讓尖叫聲再勝一籌。
內含駭人牌張與陰魂不散的遊玩配件，包括9個常規補充包、30張地牌（10張為全圖版）以及一個特別版Spindown骰子。
以常規補充包與聚珍補充包、全圖傳統閃地牌、簡介海報、大型夜光Spindown骰子與1包夢魘補充包，將遊戲轉往恐怖片頻道。
參加9月20日開始舉行的售前賽賽事，搶先將此生見過最嚇人的牌張納入收藏吧。
常規補充包是最適合與好友同樂的補充包，均衡的內容專為限制賽打造。內含至少1張閃卡，能為巢窩增添光彩。
蒼茂谷的稀世珍寶深藏其間～聚珍補充包內滿是稀有牌、閃卡，還有其他產品內無法得到的專屬牌張版本。
與可愛動物並肩作戰，挑戰好友！每副套牌均打開即玩，且都包含3張傳奇生物閃卡。
內含9個常規補充包、30張地牌（包括20張全圖地牌）以及專屬配件，讓你盡情釋放野性。
搶先進入斑隆洛的世界。參加7月26日開始的售前賽，共同拯救蒼茂谷。
想要進入魔法風雲會的世界嗎？入門套組含有2副打開即玩的套牌，內附玩家指引，非常適合學習遊戲玩法。
7張裝補充包，提供精心設計的拆包體驗，每包都含有一張無邊框牌以及耀眼閃卡。你可以盡情探索往日時光！
以稀有牌、閃卡和專屬特殊設計牌張，立刻讓你的套牌充滿大師級刺客的氣勢。每包都含有2張蝕刻閃卡！
滿載刺客教條主題牌張與配件，令人沉浸於歷史之中。內容物包含9個無疆補充包、一張新插圖特別贈卡、40張地牌等。
你的刺客訓練由此開始。內含兩副刺客教條主題套牌和新手教學，讓你即刻展開你的第一場魔法風雲會遊戲。
與朋友進行輪抽、豐富近代套牌、或是與結識下一位指揮官——常規補充包不僅非常適合限制賽，單是拆包本身也充滿樂趣。
亮麗花樣獨領風騷！每包聚珍補充包都含有7張新邊框牌，還可能開出閃蝕刻卡或紋理閃卡，甚至是限量序號卡。
每副指揮官套牌中都包含15張全新牌張，這些100張的預組套牌個個威力強大，一打開就能立刻上場克敵。
指揮官套牌中的所有牌張全面升級，以專屬漣漪閃卡設計呈現眼前～更有兩張2張無邊框傳奇生物特寫牌！
透過含有強力牌張與配件的套裝探索這個系列。內含9包常規補充包、30張地（其中10張為全圖牌）以及一個專屬Spindown。
原版套裝內容與配件應有盡有，還附上一包含有稀有牌、閃卡與新邊框牌的聚珍補充包——即使你送禮的對象就是你自己，我們也完全理解。
親眼見識歷久恆常的新篇經典。參加6月7日開始的售前賽，搶先入手強大的全新近代賽牌張以及廣受歡迎的重印牌。
限制賽事當然之選，單純開封亦有樂趣，每包內含至少1張閃卡，還有可能開出多張稀有牌。
每包當中都是亮麗閃卡、專屬特殊版本牌張，以及總共有5張稀有度為稀有以上的牌，光雷驛當中的頭號懸賞牌張盡在其中。
投入多人遊戲，決戰其他狂徒！每副指揮官套牌均打開即玩，且都有10張全新指揮官牌張。
內含9個常規補充包、30張地牌（包括10張西部地景全圖地牌）以及套裝專屬配件，讓你為邊境地帶光雷驛打造應景套牌。
配鞍備馬，稱雄荒野參加4月12日開始的售前賽，探索魔法風雲會首個西部主題系列。別忘了戴上你的帽子！
追隨凱薩，帶領麾下大軍蕩平敵營！這副100張牌的套牌引入了37張前所未有的魔法風雲會牌張，其中描繪了深受喜愛的角色、符合主題的遊戲機制以及插畫，可以全面探索後核戰、不同現實的《異塵餘生》世界 。
相信天蛾人智者！這副100張牌的套牌引入了41張前所未有的魔法風雲會牌張，其中描繪了深受喜愛的角色、符合主題的遊戲機制以及插畫，可以全面探索後核戰、不同現實的《異塵餘生》世界 。
利用科技的力量，為地球的命運而戰！這副100張牌的套牌引入了38張前所未有的魔法風雲會牌張，其中描繪了深受喜愛的角色、符合主題的遊戲機制以及插畫，可以全面探索後核戰、不同現實的《異塵餘生》世界 。
搜括所有必要物資，竭盡全力打敗敵人！這副100張牌的套牌引入了38張前所未有的魔法風雲會牌張，其中描繪了深受喜愛的角色、符合主題的遊戲機制以及插畫，可以全面探索後核戰、不同現實的《異塵餘生》世界 。
這次的補充包滿滿都是給《異塵餘生》系列愛好者喜聞樂見的精美戰利品，內容琳瑯滿目，對你的負重能力會是極大考驗。有機會得到無邊框避難所小子牌、嗶嗶小子特色牌框、具有序號的娃娃牌、稀有和/或秘稀牌、傳統閃以及擴圖牌。
集輪抽補充包與系列補充包的精華於一身！常規補充包內容豐富，非常適用於限制賽，每包補充包內含至少1張閃亮的閃卡，還有可能開出多張稀有牌。
所有線索都指向相同的方向：城裡最惡名昭彰的牌張就藏在聚珍補充包中。每包都富含稀有牌張、閃卡與專屬特殊設計牌張。
在恢弘的多人賽中與偵探對手一較高下。每副即玩式套牌中加入了十二張前所未見的指揮官牌張，其中包含兩個可用作為指揮官的閃傳奇生物。
套裝是體驗系列內容的絕佳選擇，該產品內滿是常規補充包（有9包）和地牌，足以用來構組神秘謀殺案主題的套牌，除此之外還有套裝專屬的配件。
在搜尋、偽裝和鎖定嫌犯的過程中，偵破發生在拉尼卡的可怕謀殺案。參加自2月2日開始的售前賽賽事，成為第一位到達案發現場的偵探！
輪抽補充包旨在讓玩家抽選一副套牌並與好友對戰。每包補充包內含1張復古牌框牌和至少1張稀有或秘稀牌。
聚珍補充包是獲取系列中最酷炫牌張的捷徑，其中充滿了稀有牌、閃亮的閃卡，以及特殊的新插畫新牌框牌張
輪抽補充包旨在讓玩家抽選一副套牌，並與好友展開壯絕的雙人對戰。每盒均內含隱藏寶藏，即1張配有專屬無邊框新插畫的神器重印盒頂贈卡。
你的冒險之旅會帶來寶藏和榮耀，還是滅頂之災？系列補充包旨在提供有趣的拆包體驗，每包內含至少1張稀有或秘稀牌，以及1張閃亮的閃卡。
在你拆封每包聚珍補充包的時候，必定會獲得傳統閃卡、稀有和／或秘稀牌，還有一張無疆新宇宙侏羅紀世界合集牌張，重現侏羅紀世界系列經典角色與精彩片段。
和好友對戰，爭相發掘失落的核心地帶！使用這些打開即玩的套牌，體驗魔法風雲會最受歡迎的賽制，每副套牌都包含2張傳奇閃卡、一包2張卡牌的聚珍補充包嘗鮮包，以及10張前所未見的指揮官牌張。
迎接前所未有的歷險！套裝是開始收藏的最佳方式，內含8包系列補充包、1張無疆新宇宙侏羅紀世界合集牌張、1張套裝專屬的新插畫傳統閃卡，以及更多精彩牌張。
購買此豪華套裝即可體驗依夏蘭迷窟的精彩內容！每個禮盒版套裝內含1包聚珍補充包、8包系列補充包、1張無疆新宇宙侏羅紀世界合集傳統閃卡，以及更多其他精彩內容物！
參加售前賽賽事，就有機會首次體驗全新系列的牌張！每個依夏蘭迷窟售前組合內含6包輪抽補充包、1張有年份戳記的稀有或秘稀閃卡，以及1顆Spindown骰子。
輪抽補充包旨在讓玩家抽選一副套牌並與好友對戰；每人打開3包補充包、傳牌並選牌。添加一些地便可隨時展開壯絕的雙人對戰。每包輪抽補充包內含至少1張無邊框牌。
系列補充包旨在提供有趣的開包體驗，每包內含至少1張稀有或秘稀牌，以及至少1張閃亮的閃卡。每包艾卓荒野系列補充包內含至少1張無邊框牌。
這批新鮮出爐的聚珍補充包，堪稱皇家盛宴！除了保證內含稀有牌、傳統閃卡和擴圖牌之外，這些補充包還包含至少3張特殊的無邊框牌來為遊戲增添趣味。
與特維爾一起在仙兒宮廷中爭奪權力，或是與莉薇爾爵士忠誠的林地生物扈從一起勇闖荒野。兩副套牌均打開即可玩。在魔法風雲會最受歡迎的多人遊戲賽制中與好友對戰。
您的下一次冒險在等待著您！艾卓荒野套裝包含8包艾卓荒野系列補充包，外加1張套裝專屬的傳統閃新插畫贈卡、1個大型Spindown生命計數器、1個卡盒，以及其他好物。
開盒後直接構組現開套牌的最佳方式——艾卓荒野售前組合內含6包艾卓荒野輪抽補充包、1張出自主系列且有年份戳記的傳統閃稀有或秘稀牌、1個Spindown生命計數器，以及更多內容。
您暢玩首盤魔法風雲會遊戲所需的一切盡在其中！使用隨附的遊戲指南小冊子學習基本知識或指導您的親友，然後使用兩副預先構組的60張套牌加入戰鬥：巨龍之日和後援強擊。
滿是稀有牌、閃卡和特殊設計牌張——在邪軍壓境故事線的終局中，一邊重建多重宇宙，一邊建立你的牌張收藏！
使用全新的尾聲補充包，見證邪軍壓境故事情節的結局。每包充滿傳奇色彩的補充包均保證含有閃卡和特色牌！
內含8包邪軍壓境：終戰迴響尾聲補充包——蘊藏豐富傳說的補充包在不同系列之間將故事延續下去——另附配件。
限制賽最受歡迎的選擇。與好友輪抽邪軍壓境，直接使用補充包裡的牌張暢玩遊戲！
多重宇宙的非瑞克西亞大戰役已經展開！你願意浴血奮戰，對抗邪軍嗎？
這些與非瑞人作戰的補充包強勢推出，內含一系列精美收藏品。
在魔法風雲會最受歡迎的多人遊戲賽制中，使用來自整個多重宇宙的強大生物及精彩咒語與好友對戰。
浴血奮戰，對抗邪軍。內含八包邪軍壓境系列補充包——最適合享受拆封之樂的補充包——另附配件。
使用邪軍壓境的獨特主題，快速、有趣又簡單！將兩包補充包混搭洗牌，即可開始遊玩！
多重宇宙團結一心！使用邪軍壓境，為生存而戰——準備好在你當地的遊戲店家賽事中進行對戰。
限制賽最受歡迎的選擇。與朋友進行輪抽，直接利用補充包內的卡牌進行遊戲。萬界歸一！
喜歡打開補充包時刺激興奮的體驗嗎？使用非瑞克西亞：萬界歸一的稀有和秘稀牌！每包補充包中都有一張閃卡！
「完化」你的收藏！取得強化補充包，每包均有無邊框牌、展示牌，以及一張頌揚非瑞克西亞輝煌的特殊設計！
加入魔法風雲會最熱門的賽制之一，繼續為多重宇宙而戰。這些套牌可以直接使用，或是用來構組其他的套牌！聚珍補充包嘗鮮包現在內含額外兩張牌。
運用非瑞克西亞：萬界歸一的5種獨特主題，輕鬆快速地享受遊戲的樂趣。將兩包補充包混搭洗牌，即可開始遊玩！
限制賽最受歡迎的選擇。與朋友進行輪抽，直接利用補充包內的牌張來遊戲！傳統輪抽或現開體驗的完美之選。
喜歡刺激興奮的開包體驗嗎？使用兄弟之戰中的稀有和秘稀牌來加強力量！在每包補充包內找到一張具復古魔法風雲會牌框的復古或圖解神器牌！
擁有10種獨特的兄弟之戰主題，快速有趣，容易上手！將兩包補充包混搭洗牌，即可開始遊玩！
每包聚珍補充包內含最新和最偉大的巨型機器人技術，包括變形金剛牌、復古和圖解神器、擴圖牌和大量閃卡！
準備好在魔法風雲會其中一個最受歡迎的賽制中展開壯絕的機體之戰。每副指揮官套牌均完全採用復古牌框，並附有一包特殊的聚珍補充包嘗鮮包。
這是終極的愛好者套件。利用專屬物品建造你的機體大軍，包含閃贈卡萼城的凱拉皇后和大型Spindown生命計數器。
新舊玩家都能樂在其中！售前組合讓您首度見識全新系列，並讓您在當地遊戲店內暢玩賽事！
限制賽最受歡迎的選擇。與好友進行輪抽賽，並與多重宇宙的強大鵬洛客和英雄攜手出擊！每包補充包內含一張傳奇生物。
喜歡刺激興奮的開包體驗嗎？運用多明納里亞：眾志成城的稀有牌、秘稀牌，以及特殊的指揮官牌，增強您的戰力！每包補充包內含一個傳奇生物。
選購加強版補充包，內含閃蝕刻傳奇生物和擴圖牌。你甚至可在部分多明納里亞：眾志成城聚珍補充包中找到Lost Legends。
藉由魔法風雲會人氣最高的賽制之一，為冒險作好準備。這些套牌可以直接使用，或是用來構組套牌！附帶聚珍補充包嘗鮮包，內含兩張額外的牌。
擁有10種獨特的多明納里亞主題，快速有趣，容易上手！將兩包補充包混搭洗牌，即可開始遊玩！
這是終極的愛好者套件。以專屬物品集結戰力，對抗非瑞克西亞人，包括一張閃贈卡和一個大型Spindown生命計數器。