阿拉若的五个断片再次合而为一，引发了新的魔法和破坏。这一切都在尼可波拉斯的计划之中。在这个时空被毁灭之前，有谁能阻止他吗？

阿拉若的五个断片在数百年前便分离为不同的世界，每个断片都只存在着三种颜色的法术力。每个断片都演化出独特的文化风格：班特是秩序井然的光明王国；艾斯波由法术师与史芬斯统领一切；格利极则是不死生物横行的狱境；勇得是巨龙宰制的原始猎场；纳雅则为富饶的丛林仙境。







但现在它们已经汇聚为一体，重聚后的时空再次流动着全部五色的法术力。强大力量在原本的时空边境撞击，为每个断片带来早被遗忘的法术，并以想像不到的方式融合。

随着断片间的边境消失，不同的文化开始冲突～战火随之扬起。

为 了寻找传说中可铸造全新乙金的红石，艾斯波向其他断片进军。格利极的不死大军渴求其他断片的生命能量，一心要奴役所有生灵。勇得的战士将「杀生狩猎」四处 推展，将阿拉若全境当成猎场。妖精率领纳雅的势力，向丛林之外寻找谕

灵预视之未来的解答。而班特的部队勉力对抗入侵边界的邪物，以守护天使之名来保卫家 园。

断片交会之处，各断片的军团都以强力法术彼此对抗，竭尽所能施放出一切咒语来击败对方。

远古巨龙鹏洛客尼可波拉斯对这一切筹谋已久。他来到阿拉若，想利用一次巨大的仪式来吞下此地浩瀚的能量，好回复自己失去的力量。而只有同样具鹏洛客实力者，才有办法查觉古老巨龙横跨各时空之阴谋；而且若想阻止其阴谋，即使是鹏洛客也会有丧命的危险。

阿拉若再次成为一个完整的时空。