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原本稱作卡拉德許之時空如今已改名阿維什卡（Avishkar）。而先前統治卡拉德許的執政院也在一場近乎沒有流血的群眾革命中被推翻。新的時空政府稱作阿維什卡議會。如今此處在其治下，民眾重新團結一體。政府首都仍設於吉拉波。

火花之战之前的事件

卡拉德許這個世界本身就是一個活生生的藝術作品，它的輝煌來自於觸手可及的乙太。乙太是原初的魔法能量，充斥於多重宇宙中各個時空之間的空域。儘管它在許多時空都有存在的跡象，但它在卡拉德許的生態系中佔有關鍵地位。這種能賦予生命的能量滲入大自然，雕塑大地與水路，描繪細緻扭纏的樹木花草，更如磁場般吸引著野生生物。

自從天才發明家阿瓦緹維亞發展出一種流程，能精煉不穩定的原初乙太之後，乙太就緊密融入了此世界創新發明的文化當中。治理卡拉德許的執政院發現了乙太做為燃料的潛力後，制定出分配方案，確保人人都能獲得乙太。他們的努力促成了此時空的發明復興，締造出充滿希望、樂觀精神與無限創意的時代。今天處處可見發條驅動的自動機械在街頭行走，盤旋的振翼機自市場上空飛掠而過，齒輪傳動的優雅機械將城市本身的街道與建築升高降低。

雖然卡拉德許輝煌神奇，但也免不了出現紛爭。有個人稱亂匠的組織認為執政院侵害了他們的自由。他們拒絕遵守安全規定與乙太配額，並破壞執政院努力建立的社會結構與法律規章。撇開亂匠活動不談，此時正當歡慶時節。執政院最近宣布要舉行發明家博覽會，這個為期一個月的慶典旨在歡慶乙太興旺的無數發明。屆時將會看到飛船競速，自動機械組構體彼此對戰，天賦過人之士相互較勁，而精妙設計則將獲得最高榮耀。

博覽會的主審任命勤奮細心的維多肯多溫班恩擔任高階檢察官，而多溫也已承諾務必確保博覽會順利進行。他最近向守護者請求協助，以期消除亂匠帶來的威脅。沒有任何事物可以阻止卡拉德許的人民享受其天才造物締造的輝煌。