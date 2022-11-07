此時空不僅包含冷山、曠野、叢林、沙漠、海島等等豐富地理相貌，還有無數載入史冊的著名地點：從火山大陸西瓦，時間破碎的陶拉里亞島，以至荒涼貧瘠的烏爾博格島。

這裡同時也是克撒與米斯拉這對兄弟誕生的地方；這兩位神器大師在喀洛斯洞窟發現了具有強大力量的遠古寶石。權力慾的爭奪導致了兄弟兩方勢力的大戰，最終重創了多明納里亞，讓此時空進入冰雪時代。在這場戰爭結束後，克撒發現了黑暗時空非瑞克西亞，在這個充斥著肉身、金屬和油漬的地獄，生靈和人造物之間的界限非常模糊。

要不是因為 晴空號 飛船及其船員，非瑞克西亞差點成功入侵了多明納里亞。這艘著名的飛船搭載著遠古的魔法技術，讓飛船可以來往時空之間。 晴空號 及其英雄船員，加上一系列被稱為遠古遺產的神器（其中包括鵬洛客卡恩）都在阻擊入侵的大戰役中發揮了關鍵作用。

多明納里亞也是一連串危及其他時空之時間與時空裂縫危機的起點。經歷了諸多由鵬洛客所引發的災難，多明納里亞已變得荒涼，同時也導致多重宇宙的結構變得不穩定。對時間和空間造成的破壞從多明納里亞開始蔓延，並波及其他的時空。最終靠著一群強大鵬洛客的干預，終究使得時縫癒合，讓所有時空重歸穩定。

如今，在經歷了幾個世代的和平發展後，多明納里亞過去的許多文明都已成功重建。賓納里亞、新阿基夫、陶拉里亞大學院和費米瑞甫成為以人類為主的繁榮社會，伏特里亞的人魚、羅堰的妖精和亞維馬雅的樹妖也在近幾十年裡蓬勃發展。

不過，邪惡的柯幫也在新首領惡魔領主貝贊洛的帶領下不斷擴張勢力；多明納里亞正面臨新的威脅，亟待各世代的英雄挺身而出。