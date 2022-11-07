當依尼翠的天光漸暗、月亮升起時，人類陷入四面楚歌。大群狼人被月亮引出，其人性被獸性的狂怒所蒙蔽。吸血鬼家族在人類的血腥味前亮出尖牙。在其固有的殺生渴求驅使之下，成群的不死亡靈在莊園和沼澤間潛行。在鍊金術士的實驗室中，以鍊金術所創造的憎恨獸抽搐著復生。遊魂騷擾著人類聚居的城鎮，恐嚇穿行於城間黑暗大道上的旅人。強大的惡魔和作怪的魔鬼正在依尼翠的暗處誘使人類墮落。

依尼翠的人類已經盡了全力反擊。他們組成了揮舞火把的團夥，用明焰驅散惡物。他們訓練護教軍，靠這些各擁特長的神聖戰士擊退超自然的驚懼怪物。最重要的是，他們擁有艾維欣教會的力量。教會因其領袖大天使艾維欣而得名，她是由鵬洛客索霖馬可夫所創造，旨在捍衛人類，讓他們得以與其天敵共存。

依尼翠過去幾年動盪不已。惡魔棘澤邊將艾維欣與自己一同困入獄窖，削弱了由向她祈禱而產生的力量，也降低了人類對於暗夜邪物的抵抗力。就在殭屍大軍踏向瑟班城的危機關頭，獄窖破開，艾維欣回歸了。但是在艾維欣替時空逐步恢復和平與安寧後不久，新的威脅便開始將依尼翠推向滅亡。

瘋狂席捲了依尼翠，祈求天使艾維欣保護的消逝希望也轉變成了恐懼。最終索霖馬可夫出手干預，將他的心愛造物化為虛無。隨著艾維欣歸虛，時空最後的保護也隨即崩塌，大門向著異界入侵者打開. . .