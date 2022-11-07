拉尼卡此時空是個巨大的城市～互相連接的巨大廳堂，破舊的貧民窟，古老的遺跡，當中夾雜著層層的石造建築～以及各公會的謀略。

而在這世界無數的城市中心，拉尼卡這城市比其他的都更有影響力；這是個廣大無邊，甚至其名稱自遠古以來就當作此時空代名詞的大都會。而在這錯綜複雜的街道、高聳的哥德式尖塔之中，拉尼卡的公會彼此爭奪著力量與主控權。

十個公會都由五種魔法力顏色中的兩種所組成，且也都具有自己獨特的文化認同與重要功能。

波洛斯軍團公會（紅白雙色）深信公理便是其火焰，正義便是其光芒。由巨龍所領導的伊捷（藍紅雙色）將元素魔法與科技融合，使其成員成為發明創造的大師。

排外的瑟雷尼亞（綠白雙色）成員尊崇無私、教養，以及精神聚合～外人卻認為他們是被洗腦的自然信徒。鼓吹死亡的葛加理（黑綠雙色）在城市地底世界控制著龐大的不死軍隊和勞動力。與秘密的底密爾會堂（藍黑雙色）相關的鬼故事變得越來越複雜，包括了死靈賢者，幻象殺手，以及在地下水道一閃即逝的駭人黑影。

歐佐夫（白黑雙色）有嚴格階級制度，講究排場和儀式，也是交易和金錢的奴隸。古魯（紅綠雙色）是由乞丐、流氓和搶劫幫派組成的公會，原始衝動和本能就是他們的原動力。

俄佐立參議院（白藍雙色）是拉尼卡的立法機構，與由惡魔統領、沉迷虐殺尋樂的拉鐸司（黑紅雙色）大相逕庭。在這些政爭和混亂之中，析米克聯合（綠藍雙色）的研究員繼續辛勞工作以保護自然，甚至是予以改造來使其存活。

稱為十會盟 的古老盟約限制著各公會的權力。但隨著這盟約瓦解，衝突再度湧現。