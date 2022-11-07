崇拜巨龍的鵬洛客薩坎沃是韃契當地人，早在他出生之前，巨龍就已滅絕。薩坎迷戀巨龍的盛怒和掠食者的威嚴，因而竭力學習一切與這時空的遠古巨龍有關的知識，甚至加入一群惡名昭彰的祭師，一起崇拜這種顛峰掠食者。他擁有戰鬥天份，並在瑪爾都部落贏得戰士的地位，但他很快就厭倦了戰場上的無謂爭執。

有一次在擊敗敵對部落後，薩坎獲得了改變他一生的體驗：

「早已滅亡的巨龍靈魂在他面前現身，向他的心靈低語一個咒語，隨後永遠消失了。隨著咒語唸出，由火焰形成的巨龍自薩坎體內冒出，奔流的火焰襲捲了整個戰場。薩坎著迷地看著他的同伴和敵人同時被燒為灰燼。這種終極憤怒和力量的展現，超越了他見過的一切。這在他心中激發出一股前所未有的熱情，也點燃了他的鵬洛客火花。」～摘錄自Doug Beyer的小說《Alara Unbroken》

此後，薩坎在時空之間旅行，尋找能讓他終身效力的巨龍。在阿拉若時空的勇得斷片，他找到專橫的殘虐者及其他強大巨龍所統治的土地。在那裡，他宣誓效忠龍鵬洛客尼可波拉斯。

因為受惑效力於邪惡、狡詐且完全不具巨龍風範的波拉斯，薩坎陷入了瘋狂。迴盪他腦海的幽聲把他引回韃契，他相信這聲音屬於早已殞落的靈龍烏金。在烏金喪命之地，由於潔斯凱可汗娜爾施犧牲了生命，讓薩坎發現了自己未曾意識到的事：穿越時光回到過去，在尼可波拉斯正欲消滅烏金的時刻，拯救靈龍免於死亡。薩坎旋即被拉回現世，但他發現這裡已經變成由強大龍王統治的世界，而烏金和娜爾施也都還活著。

薩坎出生的韃契並沒有巨龍，如今那世界卻已不復存在。取代它的是一個生氣蓬勃、空中有無數巨龍翱翔的世界。現在薩坎是絕對獨一無二而自由的存在：他是一個從未出生的人，一個沒有家鄉的鵬洛客，一個能化為龍形的人類。最重要的是，他的心智再度由自己掌控，波拉斯和烏金都無法再影響他。