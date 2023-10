Este formato está pensado para quatro jogadores e os decks são de 99 cards + 1 card de comandante. A duração da partida neste formato é de cerca de 20 minutos por jogador.

A base do formato Commander é escolher seu herói e construir um deck em torno dele. Nesse formato informal multijogador, você escolhe uma criatura lendária para servir como comandante e constrói o resto do deck em torno da identidade de cor dela e de habilidades únicas. Os jogadores só podem usar um exemplar de cada card em seu deck, com exceção dos terrenos básicos, mas podem usar cards de toda a história de Magic.

Identidade de cor

A identidade de cor de um card pode vir de qualquer parte do card, incluindo seu custo de conjuração e quaisquer símbolos de mana em seu texto. Todo card em seu deck de Commander precisa ter apenas os símbolos de mana que o seu comandante também tenha. Cards incolores também são permitidos.

Zona de comando

É onde seu comandante fica durante a partida quando não está em jogo. No início do jogo, cada jogador coloca seu comandante com a face voltada para cima na zona de comando. Um comandante pode ser conjurado a partir da zona de comando por seu custo normal, mais um adicional de dois manas por cada vez anterior em que ele tenha sido conjurado a partir da zona de comando neste jogo. Se seu comandante for para o cemitério ou para o exílio, você pode, em vez disso, devolvê-lo para a zona de comando.

Dano de comandante

Um jogador que tenha sofrido 21 ou mais pontos de dano do mesmo comandante ao longo do jogo perde o jogo. O comandante é acompanhado ao longo das mudanças de zona (por exemplo, se um jogador assumir o controle do comandante de outro jogador, qualquer dano que aquele comandante já tenha causado ainda conta).

JOGUE EM COMPETIÇÃO LIVRE COM VÁRIOS PARTICIPANTES

Se você estiver jogando um jogo de Commander com três ou mais pessoas, vocês jogam uns contra os outros em um formato multijogador de competição livre.

Cada jogador começa com 40 pontos de vida, coloca seu comandante com a face voltada para cima na zona de comando e compra uma mão de sete cards. Os jogadores são posicionados aleatoriamente em forma de círculo e o turno segue com um jogador por vez em sentido horário ao redor da mesa.

Durante a partida, um jogador pode escolher atacar qualquer outro jogador, independente de sua posição na mesa, e pode ainda escolher atacar vários jogadores diferentes durante a fase de ataque. Permanentes, mágicas e habilidades podem ainda ter como alvo qualquer jogador da mesa (contanto que não digam explicitamente que devam ser utilizadas em "você").

Independentemente do resultado, com Commander, os jogadores têm acesso às ferramentas necessárias para se expressar por meio de estratégias, perícia e muita diversão na hora de construir o deck.

Para mais informações sobre o formato Commander, acesse https://mtgcommander.net/