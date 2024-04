Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão chega à cidade no dia 19 de abril, trazendo alguns dos bandidos mais durões deste lado do Multiverso. Você encontrará um punhado deles montados e prontos para enfrentar desafios nos decks de Commander de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão!

Quick Draw (azul e vermelho) Desert Bloom (vermelho, verde e branco)

Grand Larceny (preto, verde e azul) Most Wanted (vermelho, branco e preto)

Confira a Galeria de imagens de cards de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão para conferir os cards incluídos neste deck e o restante da coleção, incluindo tratamentos Booster Fun de perder a cabeça!

Conforme mencionamos no artigo Colecionando Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, com os decks de Commander desta coleção, estamos abandonando os comandantes de exibição com tratamento metalizado gravado. Em vez disso, cada uma das lendas “principais” dos decks de Commander será um card sem bordas metalizado tradicional.

Cada deck de Commander inclui o seguinte:

1 pacote de amostra de Booster de Colecionador de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão com os seguintes cards: 1 card Últimas Notícias incomum metalizado tradicional 1 card raro ou mítico raro metalizado tradicional ou não metalizado com pôster de procurado, card Últimas Notícias, variante com arte ampliada ou variante sem bordas

com os seguintes cards: 10 fichas dupla-face (com regras na parte de trás para os cards de recompensa)

1 caixa de deck

1 marcador de pontos de vida

1 folheto de estratégias

Minijogo de Commander: Recompensas

As recompensas são uma novidade que chega aos decks de Commander com Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, representando a perseguição de personagens notórios de Encruzilhada do Trovão.

Gire o card Recompensa: Lyssa, Colecionadora Argentada Gire o card Recompensa: Miron Tillas Jr. Gire o card Recompensa: O Forasteiro

Os jogadores utilizarão um deck compartilhado com 6 a 12 cards de recompensa, trazendo condições de captura que, quando atendidas, fazem com que você receba uma recompensa. As recompensas incluem cards e fichas de Tesouro e variam conforme o nível, começando em 1 e subindo até 4 se a recompensa não for reivindicada.

Veja todos os detalhes acerca de recompensas no artigo sobre Mecânicas de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão.

Temos as listas completas de todos os quatro decks de Commander de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão abaixo. Você pode reservá-los agora mesmo em sua loja de jogos local, em revendedores on-line como a Amazon e em todos os demais lugares onde Magic é vendido!

(Nota do editor: as listas de decks abaixo apresentam a impressão mais recente de cada card automaticamente do nosso banco de dados, incluindo impressões que não estão neste produto. As listas de deck não são apresentações card a card do produto, mas sim listas interativas dos cards incluídos em cada deck.)

Quick Draw

0003_MTGOTJ_CommFace: Stella Lee, Wild Card 0005_MTGOTJ_CmNewFt: Eris, Roar of the Storm

A partir do dia 5 de abril, veja todos os cards do deck de Commander Quick Draw na Galeria de imagens de cards.

1 Stella Lee, Wild Card 1 Eris, Roar of the Storm 1 Archmage Emeritus 1 Baral's Expertise 1 Tezzeret's Gambit 1 Midnight Clock 1 Haughty Djinn 1 Dig Through Time 1 Winged Boots 1 Talrand, Sky Summoner 1 Octavia, Living Thesis 1 Thunderclap Drake 1 Lock and Load 1 Forger's Foundry 1 Finale of Revelation 1 Curse of the Swine 1 Mizzix's Mastery 1 Chaos Warp 1 Crackling Spellslinger 1 Pyretic Charge 1 Smoldering Stagecoach 1 Elemental Eruption 1 Rousing Refrain 1 Cursed Mirror 1 Bloodthirsty Adversary 1 Finale of Promise 1 Arcane Bombardment 1 Niv-Mizzet, Parun 1 Kaza, Roil Chaser 1 Shark Typhoon 1 Galvanic Iteration 1 Epic Experiment 1 Veyran, Voice of Duality 1 Leyline Dowser 1 Exotic Orchard 1 Shivan Reef 1 Sulfur Falls 1 Frostboil Snarl 1 Temple of Epiphany 1 Cascade Bluffs 1 Ferrous Lake 1 Treasure Cruise 1 Preordain 1 Ponder 1 Murmuring Mystic 1 Deep Analysis 1 Radical Idea 1 Opt 1 Think Twice 1 Arcane Denial 1 Pteramander 1 Vandalblast 1 Pongify 1 Serum Visions 1 Faithless Looting 1 Big Score 1 Storm-Kiln Artist 1 Young Pyromancer 1 Electrostatic Field 1 Guttersnipe 1 Volcanic Torrent 1 Windfall 1 Goblin Electromancer 1 Third Path Iconoclast 1 Expressive Iteration 1 Arcane Signet 1 Izzet Signet 1 Sol Ring 1 Command Tower 1 Temple of the False God 1 Reliquary Tower 1 Izzet Boilerworks 1 Propaganda 14 Island 13 Mountain

Fichas de Quick Draw

1 ficha de Ave Ilusão // Elemental

1 ficha de Símio // Tubarão

1 ficha de Dragonete // Soldado (de Urza)

1 ficha de Javali // Dragonete

1 ficha de Elemental // Soldado (de Urza)

1 ficha de Dragão Elemental // Ave Ilusão

1 ficha de Dragão Elemental // Tesouro

1 ficha de Recompensa: Rissa “Lâminas” Lee // Regras da Recompensa

1 ficha de Recompensa: Sovka Sonífera // Regras da Recompensa

1 ficha de Recompensa: Miron Tillas Jr. // Regras da Recompensa

Gire o card Ave Ilusão // Elemental Gire o card Símio // Tubarão Gire o card Dragonete // Soldado (de Urza)

Gire o card Javali // Dragonete Gire o card Elemental // Soldado (de Urza) Gire o card Dragão Elemental // Ave Ilusão

Gire o card Dragão Elemental // Tesouro Gire o card Recompensa: Rissa “Lâminas” Lee //

Regras da Recompensa

Gire o card Recompensa: Sovka Sonífera // Regras da Recompensa Gire o card Recompensa: Miron Tillas Jr. // Regras da Recompensa

Desert Bloom

0004_MTGOTJ_CommFace: Yuma, Proud Protector 0007_MTGOTJ_CmNewFt: Kirri, Talented Sprout

A partir do dia 5 de abril, veja todos os cards do deck de Commander Desert Bloom na Galeria de imagens de cards.

1 Yuma, Proud Protector 1 Kirri, Talented Sprout 1 Scavenger Grounds 1 Sun Titan 1 Omnath, Locus of Rage 1 Descend upon the Sinful 1 Chromatic Lantern 1 Marshal's Anthem 1 Sheltered Thicket 1 Scute Swarm 1 Hour of Promise 1 Oracle of Mul Daya 1 Ramunap Excavator 1 Scattered Groves 1 World Shaper 1 Nesting Dragon 1 Turntimber Sower 1 Sevinne's Reclamation 1 Ancient Greenwarden 1 Titania, Protector of Argoth 1 Return of the Wildspeaker 1 Perennial Behemoth 1 Avenger of Zendikar 1 Hazezon, Shaper of Sand 1 Escape to the Wilds 1 Heaven // Earth 1 Genesis Hydra 1 Sunscorched Divide 1 The Mending of Dominaria 1 Decimate 1 Sand Scout 1 Embrace the Unknown 1 Dune Chanter 1 Cataclysmic Prospecting 1 Vengeful Regrowth 1 Angel of Indemnity 1 Cactus Preserve 1 Rumbleweed 1 Terramorphic Expanse 1 Evolving Wilds 1 Swiftfoot Boots 1 Explore 1 Sol Ring 1 Satyr Wayfinder 1 Perpetual Timepiece 1 Crawling Sensation 1 Painted Bluffs 1 Command Tower 1 Magmatic Insight 1 Krosan Verge 1 Desert of the True 1 Skullwinder 1 Desert of the Indomitable 1 Jungle Shrine 1 Bitter Reunion 1 Desert of the Fervent 1 Valorous Stance 1 Dunes of the Dead 1 Shefet Dunes 1 Hashep Oasis 1 Elvish Rejuvenator 1 Winding Way 1 Springbloom Druid 1 Arcane Signet 1 Unholy Heat 1 Thrilling Discovery 1 Electric Revelation 1 Eccentric Farmer 1 Harrow 1 Ramunap Ruins 1 Path to Exile 1 Requisition Raid 1 Bovine Intervention 1 Map the Frontier 1 Conduit Pylons 1 Mirage Mesa 1 Wreck and Rebuild 1 Angel of the Ruins 1 Bristling Backwoods 1 Creosote Heath 1 Abraded Bluffs 1 Scaretiller 1 Nantuko Cultivator 6 Plains 4 Mountain 7 Forest

Fichas de Desert Bloom

1 ficha de Inseto // Elemental (verde)

1 ficha de Elemental (verde e vermelho) // Anjo

1 ficha de Planta // Guerreiro de Areia

1 ficha de Zumbi // Boi

1 ficha de Planta Guerreiro // Tesouro

1 ficha de Ovo de Dragão // Dragão

1 ficha de Planta Guerreiro // Planta

1 Recompensa: Lorde Fajjal // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Paq, Furtivo Fugaz // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Vara Beth Hannifer // Regras da Recompensa

Gire o card Inseto // Elemental (Verde) Gire o card Elemental (verde e vermelho) // Anjo Gire o card Planta // Guerreiro da Areia

Gire o card Zumbi // Boi Gire o card Planta Guerreiro // Tesouro Gire o card Ovo de Dragão // Dragão

Gire o card Planta Guerreiro // Planta Gire o card Recompensa: Lorde Fajjal // Regras da Recompensa

Gire o card Recompensa: Paq, Furtivo Fugaz //

Regras da Recompensa Gire o card Recompensa: Vara Beth Hannifer //

Regras da Recompensa

Grand Larceny

_MTGOTJ_CommFace: Gonti, Adquiridor Prudente _MTGOTJ_CmNewFt: Felix Cinco-botas

A partir do dia 5 de abril, veja todos os cards do deck de Commander Grand Larceny na Galeria de imagens de cards.

1 Gonti, Canny Acquisitor 1 Felix Five-Boots 1 Thieving Skydiver 1 Sage of the Beyond 1 Ghostly Pilferer 1 Diluvian Primordial 1 Stolen Goods 1 Curse of the Swine 1 Dazzling Sphinx 1 Arcane Heist 1 Smirking Spelljacker 1 Mind's Dilation 1 Gonti, Lord of Luxury 1 Predators' Hour 1 Brainstealer Dragon 1 Cunning Rhetoric 1 Thieving Amalgam 1 Orochi Soul-Reaver 1 Thieving Varmint 1 Heartless Conscription 1 Nashi, Moon Sage's Scion 1 Baleful Mastery 1 Ohran Frostfang 1 Savvy Trader 1 Tower Winder 1 Cazur, Ruthless Stalker 1 Silent-Blade Oni 1 Hostage Taker 1 Edric, Spymaster of Trest 1 Fallen Shinobi 1 Cold-Eyed Selkie 1 Siphon Insight 1 Extract Brain 1 Shadowmage Infiltrator 1 Baleful Strix 1 Culling Ritual 1 Thief of Sanity 1 Villainous Wealth 1 The Mimeoplasm 1 Plasm Capture 1 Ukkima, Stalking Shadow 1 Bladegriff Prototype 1 Chaos Wand 1 Dream-Thief's Bandana 1 Oblivion Sower 1 Overflowing Basin 1 Drowned Catacomb 1 Temple of Deceit 1 Temple of Malady 1 Darkwater Catacombs 1 Fetid Pools 1 Yavimaya Coast 1 Viridescent Bog 1 Exotic Orchard 1 Underground River 1 Woodland Cemetery 1 Sunken Hollow 1 Temple of Mystery 1 Hinterland Harbor 1 Darkslick Shores 1 Flooded Grove 1 Twilight Mire 1 Llanowar Wastes 1 Slither Blade 1 Whirler Rogue 1 Triton Shorestalker 1 Feed the Swarm 1 Silhana Ledgewalker 1 Rampant Growth 1 Kodama's Reach 1 Void Attendant 1 Three Visits 1 Putrefy 1 Trygon Predator 1 Doc Aurlock, Grizzled Genius 1 Arcane Signet 1 Darksteel Ingot 1 Fellwar Stone 1 Prismatic Lens 1 Sol Ring 1 Command Tower 1 Reliquary Tower 1 Access Tunnel 1 Dimir Aqueduct 1 Opulent Palace 5 Island 6 Swamp 4 Forest

Fichas de Grand Larceny

1 ficha de Tóptero // Manifestar (card de ajuda)

1 ficha de Tóptero // Tesouro

1 ficha de Javali // Manifestar (card de ajuda)

2 fichas de Javali // Tesouro

1 ficha de Rebento Eldrazi // Manifestar (card de ajuda)

1 ficha de Rebento Eldrazi // Tesouro

1 Recompensa: O Forasteiro // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Gorra Tash e Silas // Regras da Recompensa

Gire o card Tóptero // Manifestar (card de ajuda) Gire o card Tóptero // Tesouro Gire o card Javali // Manifestar (card de ajuda)

Gire o card Javali // Tesouro Gire o card Rebento Eldrazi // Manifestar (card de ajuda) Gire o card Rebento Eldrazi // Tesouro

Gire o card Recompensa: O Forasteiro // Regras da Recompensa Gire o card Recompensa: Gorra Tash e Silas //

Regras da Recompensa Gire o card Recompensa: Frankie, a Presa //

Regras da Recompensa

Most Wanted

_MTGOTJ_CommFace: Olivia, Fora da Lei Opulenta _MTGOTJ_CmNewFt: Vihaan, Caminhante Áureo

A partir do dia 5 de abril, veja todos os cards do deck de Commander Most Wanted na Galeria de imagens de cards.

1 Olivia, Opulent Outlaw 1 Vihaan, Goldwaker 1 Council's Judgment 1 Heliod's Intervention 1 Angelic Sell-Sword 1 We Ride at Dawn 1 Massacre Girl 1 Fain, the Broker 1 Witch of the Moors 1 Nighthawk Scavenger 1 Curtains' Call 1 Misfortune Teller 1 Painful Truths 1 Kamber, the Plunderer 1 Ogre Slumlord 1 Hex 1 Mari, the Killing Quill 1 Discreet Retreat 1 Charred Graverobber 1 Back in Town 1 Marshland Bloodcaster 1 Veinwitch Coven 1 Rankle, Master of Pranks 1 Dire Fleet Ravager 1 Mirror Entity 1 Dire Fleet Daredevil 1 Captain Lannery Storm 1 Seize the Spotlight 1 Grenzo, Havoc Raiser 1 Angrath's Marauders 1 Captivating Crew 1 Rain of Riches 1 Laurine, the Diversion 1 Mass Mutiny 1 Dead Before Sunrise 1 Graywater's Fixer 1 Life Insurance 1 Breena, the Demagogue 1 Queen Marchesa 1 Idol of Oblivion 1 Academy Manufactor 1 Bounty Board 1 Fetid Heath 1 Command Beacon 1 Vault of the Archangel 1 Dragonskull Summit 1 Temple of Silence 1 Temple of Malice 1 Exotic Orchard 1 Temple of Triumph 1 Clifftop Retreat 1 Isolated Chapel 1 Bonders' Enclave 1 Caves of Koilos 1 Battlefield Forge 1 Sulfurous Springs 1 Rugged Prairie 1 Desolate Mire 1 Shadowblood Ridge 1 Canyon Slough 1 Smoldering Marsh 1 Blackcleave Cliffs 1 Mistmeadow Skulk 1 Requisition Raid 1 Changeling Outcast 1 Feed the Swarm 1 Deadly Dispute 1 Morbid Opportunist 1 Aetherborn Marauder 1 Tenured Inkcaster 1 Shoot the Sheriff 1 Lightning Greaves 1 Impulsive Pilferer 1 Shiny Impetus 1 Humble Defector 1 Glittering Stockpile 1 Boros Charm 1 Arcane Signet 1 Trailblazer's Boots 1 Bandit's Haul 1 Orzhov Signet 1 Sol Ring 1 Rakdos Signet 1 Command Tower 1 Bojuka Bog 1 Path of Ancestry 1 Rogue's Passage 1 Demolition Field 1 Tainted Peak 1 Sunhome, Fortress of the Legion 1 Nomad Outpost 1 Temple of the False God 2 Plains 4 Swamp 2 Mountain

Fichas de Most Wanted

1 ficha de Mercenário // Tesouro

1 ficha de Nanquíneo // Tesouro

1 ficha de Mercenário // Tesouro

1 ficha de Ladino // O Monarca (card de ajuda)

1 ficha de Rato // Sangue

1 ficha Eldrazi // Pista

1 ficha de Assassino // Comida

1 Recompensa: Squeakers, o Ardiloso // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Eriana, Bola Demolidora // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Lyssa, Colecionadora Argentada // Regras da Recompensa

Gire o card Mercenário // Tesouro Gire o card Nanquíneo // Tesouro Gire o card Mercenário // Tesouro

Gire o card Ladino // O Monarca (card de ajuda) Gire o card Rato // Sangue Gire o card Eldrazi // Pista

Gire o card Assassino // Comida Gire o card Recompensa: Squeakers, o Ardiloso //

Regras da Recompensa

Gire o card Recompensa: Eriana, Bola Demolidora //

Regras da Recompensa Gire o card Lyssa, Colecionadora Argentada //

Regras da Recompensa

