Tem início uma aventura maior que a vida: a temporada de Bloomburrow começou com o Pré-lançamento da coleção, no dia 26 de julho. Mas a diversão não acaba por aí! Com mais uma promoção de Magic: The Gathering Arena baseada em jogos em loja começando em breve, os jogadores de Magic terão ainda mais oportunidades de sintonizar suas orelhas felpudas para não perder as novidades.

De 2 a 31 de agosto, participe de até quatro eventos de Padrão em lojas participantes da WPN para receber uma recompensa no MTG Arena por cada evento jogado. Você deverá participar de cada evento usando a Conta da Wizards vinculada à sua conta do MTG Arena (em regiões onde o MTG Arena está disponível).

Depois de se inscrever em um evento em loja participante com sua Conta da Wizards, você estará pronto para receber as seguintes recompensas com base no número de eventos em que participou:

Após o primeiro evento: uma recompensa de card raro aleatório de Padrão

Após o segundo evento: uma recompensa de card raro aleatório de Padrão

Após o terceiro evento: um booster de Bloomburrow e o estilo de card Ral, Raciocínio Estalante

Após o quarto evento: um booster mítico de Bloomburrow

Você receberá suas recompensas no MTG Arena após cada evento jogado. Não se esqueça de se inscrever no seu evento com a Conta da Wizards vinculada à sua conta do MTG Arena para que você possa receber as recompensas. As recompensas serão enviadas a você através da caixa de entrada do jogador no MTG Arena a partir de 1º de setembro de 2024.

Esta é uma forma imperdível de participar de mais jogos de Padrão enquanto recebe recompensas digitais, seja para treinar para o Standard Showdown ou simplesmente para descobrir os novos cards de Bloomburrow — especialmente considerando os excelentes prêmios de participação recebidos no MTG Arena.

Pronto para partir para mais uma aventura com seus amigos Planeswalkers? Entre em contato com sua loja local e inscreva-se nos próximos eventos para participar da diversão!