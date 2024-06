Lista dos decks do Kit Inicial de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Com o Kit Inicial de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®, você e um amigo podem percorrer os cenários Assassin's Creed enquanto se divertem com personagens e histórias da popular série de vídeo game. Cada Kit Inicial vem com tudo aquilo que dois jogadores precisam para dar início a batalhas épicas de Magic: The Gathering.

Tudo aquilo que dois jogadores precisam para começar

Kit Inicial de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®

Aprenda a jogar pessoalmente e on-line com dois decks prontos para jogar (cada um com 1 card mítico raro metalizado tradicional e 3 raros, todos inéditos em Magic!) e códigos para jogar com um amigo on-line no MTG Arena. O tutorial interativo on-line e o livreto Guia de Jogo incluído na embalagem lhe ensinarão os fundamentos necessários para mergulhar neste jogo emocionante e estratégico sempre diferente.

Aqui está o conteúdo completo de cada Kit Inicial de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®:

2 decks de 60 cards prontos para jogar: 1 Ancient Arsenal (vermelho e branco) 1 Brotherhood Agents (azul e preto)

1 Livreto de Guia de jogo de Magic

2 caixas para deck

Códigos para duas pessoas desbloquearem ambos os decks para jogar on-line no MTG Arena (mediante disponibilidade)

(mediante disponibilidade) 2 cards míticos raros metalizados tradicionais

6 cards raros não metalizados

2 fichas de dois lados

Os dois decks encontrados nos Kits Iniciais incluem 31 cards encontrados exclusivamente neste produto: 2 míticos raros, 6 raros, 8 incomuns, 9 comuns e 4 terrenos básicos com arte exclusiva.

Escolha seu deck

Cada cor, ou combinação de cores, em Magic reflete um determinado estilo de jogo, cada um com personalidade, objetivos e estratégias próprias.

Escolha Ancient Arsenal para se juntar a Eivor e sua turma ou lute a partir das sombras ao lado de Enzio e seus companheiros assassinos com Brotherhood Agents.

Descubra Assassin's Creed através de Magic

Conheça o mundo detalhado e a ação imparável de Assassin's Creed com cards que trazem belas artes e mecânicas temáticas.

Além disso, os cards inéditos em Magic do Kit Inicial são válidos em Moderno, para que você comece novas aventuras com personagens favoritos dos fãs nos seus decks.

Confira os conteúdos dos decks na Galeria de imagens de cards de Magic: The Gathering – Assassin's Creed.

Ancient Arsenal (vermelho e branco)

0274_MTGACR_StarFace: Eivor, Battle-Ready 0278_MTGACR_StarOthr: Escarpment Fortress 0293_MTGACR_StarOthr: Surtr, Fiery Jötun 0297_MTGACR_StarOthr: Raven Clan War-Axe

1 Eivor, Battle-Ready 1 Escarpment Fortress 1 Surtr, Fiery Jötun 2 Raven Clan War-Axe 3 Detained by Legionnaires 2 Battlefield Improvisation 3 Settlement Blacksmith 3 Keen-Eyed Raven 2 Headsplitter 3 Misthios's Fury 2 Spartan Veteran 3 Labyrinth Adversary 3 Bureau Headmaster 3 Stone Quarry 2 Hookblade 1 Ezio, Brash Novice 1 Arbaaz Mir 2 Towering Viewpoint 11 Plains 11 Mountain

Brotherhood Agents (azul e preto)

0275_MTGACR_StarFace: Ezio, Blade of Vengeance 0294_MTGACR_StarOthr: Achilles Davenport 0295_MTGACR_StarOthr: Auditore Ambush 0298_MTGACR_StarOthr: Rooftop Bypass

1 Ezio, Blade of Vengeance 1 Achilles Davenport 2 Auditore Ambush 1 Rooftop Bypass 3 Tranquilize 2 Hookblade Veteran 3 Brotherhood Spy 2 Assassin Den 3 Merciless Harlequin 2 Brotherhood Patriarch 2 Poison-Blade Mentor 3 Brotherhood Ambushers 3 Submerged Boneyard 3 Hired Blade 1 Assassin Initiate 1 Restart Sequence 1 Chain Assassination 1 Eagle Vision 1 Towering Viewpoint 2 Murder 11 Island 11 Swamp

