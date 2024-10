Wizards of the Coast

Data do Comunicado: 22 de outubro de 2024

MTG Arena:

Linha de Força da Ressonância está banida no formato Construído Padrão Melhor de Um no MTG Arena. O card não será banido nos formatos Padrão Tradicional (Melhor de Três), Limitados (Draft/Selado) ou especiais.

Linha de Força da Ressonância está suspensa nos formatos Construído Alquimia Melhor de Um e Melhor de Três no MTG Arena, aguardando um rebalanceamento.

Data de entrada em vigor no MTG Arena: 22 de outubro de 2024

Veja a lista de todos os cards banidos e restritos por formato.

Linha de Força da Ressonância

Nós adoramos jogos rápidos e divertidos de Magic. Isso é especialmente verdadeiro no caso do MTG Arena, cuja filosofia principal é oferecer Magic de forma rápida e divertida para todos, em qualquer lugar. Porém, o importante é que seja rápido e divertido para ambos os jogadores envolvidos. Jogos rápidos sem diversão subvertem o propósito do jogo, e esse é o problema que nós e a comunidade de jogadores observamos com Linha de Força da Ressonância no MTG Arena. Ela quebra o fluxo normal do jogo em partidas de Construído Melhor de Um, o que nos levou à decisão de banir o card no formato Construído Padrão Melhor de Um — apenas no MTG Arena — e de suspendê-lo no formato Alquimia até que uma versão rebalanceada do card seja lançada.

O que levou a esta decisão?

Em 2019, fizemos um ajuste similar ao card Nexo do Destino por razões semelhantes. Assim como Nexo do Destino tirava a diversão do jogo devido a um longo loop que não podia ser atalhado para vencer, Linha de Força da Ressonância tira a diversão do jogo … retirando a possibilidade de jogar. Ou os jogadores de Linha de Força da Ressonância concediam após a mão inicial devido à insatisfação com os cards comprados e à impossibilidade de fazer mulligan e atingir uma solução vencedora, ou venciam nos primeiros turnos do jogo.

Esse padrão é especialmente problemático em formatos Construídos Melhor de Um, em que os jogadores do lado oposto do campo de batalha vencem ou perdem o jogo (e, consequentemente, a partida) com pouca ou nenhuma tomada de decisão da parte deles e sem a opção de trazer possíveis soluções da reserva.

Enquanto Nexo do Destino criava condições não interativas de vitória que demoravam meia hora ou mais para serem concluídas, Linha de Força da Ressonância cria condições não interativas de vitória nos primeiros dois turnos. Ambos os cards prejudicam aquilo que consideramos ser o fluxo normal do jogo.

Momento da decisão

Além da rapidez e da diversão, outro dos princípios orientadores do MTG Arena é proporcionar uma experiência autêntica de Magic: The Gathering. Isso inclui o alinhamento de anúncios de banimento e restrição sempre que possível para garantir que a experiência de jogo seja a mesma, independentemente de quando, onde ou como você jogar. Conforme observamos recentemente no nosso blog de anúncios do MTG Arena, este é um card que estamos monitorando de perto, com o objetivo de responder a duas questões essenciais:

Os dados confirmam a teoria de que Linha de Força da Ressonância prejudica o fluxo normal do jogo? Se sim, isso acontece um número suficiente de vezes para exigir que seja tomada uma medida no MTG Arena fora do nosso intervalo normal de banimentos?

Agregar e analisar dados desta forma leva tempo. A primeira semana após um grande lançamento é um período incrivelmente caótico, e é possível que o metajogo passe por diversas iterações radicais antes de estabelecer o “novo normal”. Por cada captura de tela ou publicação compartilhada em uma rede social, existem milhares e mais milhares de outras partidas sendo jogadas em silêncio ao mesmo tempo. Queríamos garantir que o problema compartilhado conosco pelos nossos jogadores mais engajados fosse confirmado por dados, e que os dados continuassem a confirmá-lo mesmo após o metajogo estar estabelecido.

No fim, a resposta para ambas essas questões é “sim”. O número de jogos de Construído Padrão Melhor de Um que terminavam antes do quarto turno foi essencialmente dobrado após o lançamento de Duskmourn: House of Horror. Esse número permaneceu consistente nas semanas após o lançamento, e o motivo para isso é um grande encantamento vermelho de custo quatro (supostamente). Com a atualização na cadência de anúncios de banimento e restrição, não queríamos aguardar até 16 de dezembro para tomar essa decisão.

Enfatizamos que este é um problema exclusivo do MTG Arena e das partidas de Construído Melhor de Um nos formatos Padrão e Alquimia. O banimento não se baseia no poder ou na saúde do formato Padrão no geral — muito pelo contrário.

Coleções e Linha de Força da Ressonância

Os jogadores que tinham a Linha de Força da Ressonância em suas coleções do MTG Arena antes da entrada em vigor do banimento receberão um número de curingas raros equivalente ao número de Linhas de Força da Ressonância possuídas. Na ocasião do banimento, os jogadores receberão uma notificação no jogo que incluirá o número de curingas recebidos.