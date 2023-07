Wizards of the Coast

Commander Masters chega às lojas no dia 4 de agosto de 2023. Com essa coleção, serão lançados quatro decks de Commander inéditos, cada um repleto de novos card, reimpressões imperdíveis e dez fichas dupla face para ajudar você a se preparar para seu próximo jogo de Commander.

Eldrazi Unbound (incolor) Enduring Enchantments (branco, preto e verde)

Planeswalker Party (branco, azul e vermelho) Sliver Swarm (branco, azul, preto, vermelho e verde)

Os cards de cada deck podem ser encontrados na Galeria de imagens de cards de Commander de Commander Masters. Para os demais cards da coleção, confira a Galeria de imagens de cards de Commander Masters e a Galeria de imagens de cards alternativos de Commander Masters.

ELDRAZI UNBOUND

Zhulodok, Void Gorger Omarthis, Ghostfire Initiate Comandante de exibição Zhulodok, Void Gorger

Zhulodok, Void Gorger e Omarthis, Ghostfire Initiate são cards metalizados tradicionais. O comandante de exibição Zhulodok, Void Gorger, foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo impresso em cartão grosso — ótimo para mostrar seu comandante, mas não é permitido em jogos de sancionados.

1 Zhulodok, Void Gorger 1 Omarthis, Ghostfire Initiate 1 Kozilek, the Great Distortion 1 Abstruse Archaic 1 Calamity of the Titans 1 Desecrate Reality 1 Flayer of Loyalties 1 Rise of the Eldrazi 1 Skittering Cicada 1 Ugin's Mastery 1 Darksteel Monolith 1 All Is Dust 1 Endbringer 1 Endless One 1 It That Betrays 1 Matter Reshaper 1 Oblivion Sower 1 Ugin, the Ineffable 1 Ancient Stone Idol 1 Duplicant 1 Endless Atlas 1 Forsaken Monument 1 Hangarback Walker 1 Investigator's Journal 1 Kaldra Compleat 1 Mazemind Tome 1 Metalwork Colossus 1 Mirage Mirror 1 Myriad Construct 1 Mystic Forge 1 Perilous Vault 1 Phyrexian Triniform 1 Solemn Simulacrum 1 Soul of New Phyrexia 1 Steel Hellkite 1 Stonecoil Serpent 1 Transmogrifying Wand 1 Arch of Orazca 1 Blast Zone 1 Bonders' Enclave 1 Geier Reach Sanitarium 1 Mirrorpool 1 Ruins of Oran-Rief 1 Scavenger Grounds 1 Sea Gate Wreckage 1 Shrine of the Forsaken Gods 1 Tyrite Sanctum 1 War Room 1 Burnished Hart 1 Geode Golem 1 Lightning Greaves 1 Meteor Golem 1 Sol Ring 1 Thought Vessel 1 Thran Dynamo 1 Unstable Obelisk 1 Reliquary Tower 1 Rogue's Passage 1 Artisan of Kozilek 1 Bane of Bala Ged 1 Not of This World 1 Spatial Contortion 1 Titan's Presence 1 Warping Wail 1 Crashing Drawbridge 1 Dreamstone Hedron 1 Everflowing Chalice 1 Fireshrieker 1 Hedron Archive 1 Mind Stone 1 Ornithopter of Paradise 1 Palladium Myr 1 Scaretiller 1 Suspicious Bookcase 1 Worn Powerstone 1 Arcane Lighthouse 1 Eldrazi Temple 1 Forge of Heroes 1 Guildless Commons 1 Mage-Ring Network 1 Temple of the False God 1 Tomb of the Spirit Dragon 1 Urza's Mine 1 Urza's Power Plant 1 Urza's Tower 15 Wastes

Fichas de Eldrazi Unbound

1 ficha de Tóptero // Constructo

1 ficha de Espírito // Rebento Eldrazi

3 fichas de Manifestar // Rebento Eldrazi

1 ficha de Manifestar // Phyrexiano Germe

1 ficha de Bênção da Cidade // Constructo

3 fichas de Phyrexiano Golem // Boi

Gire o card Tóptero // Constructo Gire o card Espírito // Rebento Eldrazi Gire o card Manifestar // Rebento Eldrazi

Gire o card Manifestar // Phyrexiano Germe Gire o card Bênção da Cidade // Constructo Gire o card Phyrexiano Golem // Boi

Enduring Enchantments

Anikthea, Hand of Erebos Narci, Fable Singer Comandante de exibição Anikthea, Hand of Erebos

Anikthea, Hand of Erebos e Narci, Fable Singer são cards metalizados tradicionais. O comandante de exibição Anikthea, Hand of Erebos, foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo impresso em cartão grosso — ótimo para mostrar seu comandante, mas não é permitido em jogos de sancionados.

1 Anikthea, Hand of Erebos 1 Narci, Fable Singer 1 Battle at the Helvault 1 Boon of the Spirit Realm 1 Ondu Spiritdancer 1 Cacophony Unleashed 1 Demon of Fate's Design 1 Ghoulish Impetus 1 Composer of Spring 1 Nyxborn Behemoth 1 Archon of Sun's Grace 1 Felidar Retreat 1 Grasp of Fate 1 Heliod, God of the Sun 1 Mesa Enchantress 1 Sigil of the Empty Throne 1 Starfield Mystic 1 Starfield of Nyx 1 Cunning Rhetoric 1 Doomwake Giant 1 Dreadhorde Invasion 1 Erebos, Bleak-Hearted 1 Abundance 1 Arasta of the Endless Web 1 Courser of Kruphix 1 Dryad of the Ilysian Grove 1 Eidolon of Blossoms 1 Enchantress's Presence 1 Herald of the Pantheon 1 The Mending of Dominaria 1 Sanctum Weaver 1 Sandwurm Convergence 1 Setessan Champion 1 Verduran Enchantress 1 Battle for Bretagard 1 Calix, Destiny's Hand 1 Culling Ritual 1 Mirari's Wake 1 Sythis, Harvest's Hand 1 Canopy Vista 1 Exotic Orchard 1 Fortified Village 1 Necroblossom Snarl 1 Shineshadow Snarl 1 Sungrass Prairie 1 Temple of Malady 1 Temple of Plenty 1 Temple of Silence 1 Path to Exile 1 Extinguish All Hope 1 Kodama's Reach 1 Arcane Signet 1 Sol Ring 1 Ash Barrens 1 Command Tower 1 Cast Out 1 Love Song of Night and Day 1 Omen of the Sun 1 Spirited Companion 1 The Eldest Reborn 1 Mindwrack Harpy 1 The Binding of the Titans 1 Destiny Spinner 1 Farseek 1 Font of Fertility 1 Greater Tanuki 1 Khalni Heart Expedition 1 Nessian Wanderer 1 Omen of the Hunt 1 Rampant Growth 1 Binding the Old Gods 1 Jukai Naturalist 1 Nyx Weaver 1 Satyr Enchanter 1 Golgari Rot Farm 1 Krosan Verge 1 Orzhov Basilica 1 Sandsteppe Citadel 1 Selesnya Sanctuary 1 Tainted Field 1 Tainted Wood 6 Plains 5 Swamp 8 Forest

Fichas de Enduring Enchantments

2 fichas de Cópia // Soldado

1 ficha de Cópia // Ave

1 ficha de Cópia // Avacyn

1 ficha de Cópia // Pégaso

1 ficha de Cópia // Anjo (4/4)

1 ficha de Clérigo // Felino Besta

1 ficha de Elfo Guerreiro // Clérigo

1 ficha de Humano Guerreiro // Zumbi Exército

1 ficha de Vorme // Aranha

Gire o card Cópia // Soldado Gire o card Cópia // Ave Gire o card Cópia // Avacyn

Gire o card Cópia // Pégaso Gire o card Cópia // Anjo (4/4) Gire o card Clérigo // Felino Besta

Gire o card Elfo Guerreiro // Clérigo Gire o card Humano Guerreiro // Zumbi Exército Gire o card Vorme // Aranha

Planeswalker Party

Commodore Guff Leori, Sparktouched Hunter Comandante de exibição Commodore Guff

Commodore Guff e Leori, Sparktouched Hunter são cards metalizados tradicionais. O comandante de exibição Commodore Guff foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo impresso em cartão grosso — ótimo para mostrar seu comandante, mas não é permitido em jogos de sancionados.

1 Commodore Guff 1 Leori, Sparktouched Hunter 1 Mangara, the Diplomat 1 Gatewatch Beacon 1 Onakke Oathkeeper 1 Teyo, Geometric Tactician 1 Sparkshaper Visionary 1 Vronos, Masked Inquisitor 1 Chandra, Legacy of Fire 1 Guff Rewrites History 1 Jaya's Phoenix 1 Ajani Steadfast 1 Deploy the Gatewatch 1 Elspeth, Sun's Champion 1 Gideon Jura 1 Norn's Annex 1 Oath of Gideon 1 Promise of Loyalty 1 Semester's End 1 Urza's Ruinous Blast 1 Deepglow Skate 1 Jace Beleren 1 Jace, Architect of Thought 1 Jace, Mirror Mage 1 Oath of Jace 1 Spark Double 1 Blasphemous Act 1 Chandra, Awakened Inferno 1 Chandra, Torch of Defiance 1 Repeated Reverberation 1 Sarkhan the Masterless 1 Nahiri, the Harbinger 1 Narset of the Ancient Way 1 Narset, Enlightened Master 1 Oath of Teferi 1 The Chain Veil 1 Nevinyrral's Disk 1 Silent Arbiter 1 Cascade Bluffs 1 Exotic Orchard 1 Frostboil Snarl 1 Furycalm Snarl 1 Karn's Bastion 1 Mobilized District 1 Mystic Gate 1 Port Town 1 Prairie Stream 1 Rugged Prairie 1 Skycloud Expanse 1 Temple of Enlightenment 1 Temple of Epiphany 1 Temple of Triumph 1 Cartographer's Hawk 1 Path to Exile 1 Kazuul, Tyrant of the Cliffs 1 Arcane Signet 1 Fellwar Stone 1 Sol Ring 1 Command Tower 1 Myriad Landscape 1 Reliquary Tower 1 Grateful Apparition 1 Oreskos Explorer 1 Swords to Plowshares 1 The Wanderer 1 Flux Channeler 1 Fog Bank 1 Narset, Parter of Veils 1 Thrummingbird 1 Saheeli, Sublime Artificer 1 Wall of Denial 1 Azorius Signet 1 Boros Signet 1 Honor-Worn Shaku 1 Izzet Signet 1 Talisman of Conviction 1 Talisman of Creativity 1 Talisman of Progress 1 Wayfarer's Bauble 1 Forge of Heroes 1 Interplanar Beacon 1 Mystic Monastery 7 Island 4 Mountain 7 Plains

Fichas de Planeswalker Party

1 ficha de Barreira // Kor Aliado

1 ficha de Dragão (4/4) // Kor Aliado

1 Emblema (Ajani Steadfast) // ficha de Mago

1 Emblema (Chandra, Awakened Inferno) // ficha de Mago

1 Emblema (Chandra, Torch of Defiance) // ficha de Mago

1 Emblema (Narset of the Ancient Way) // ficha de Mago

1 Emblema (Elspeth, Sun's Champion) //ficha de Cópia (Jace)

1 ficha de Soldado // Servus

2 fichas de Soldado // Ogro

Gire o card Barreira // Kor Aliado Gire o card Dragão (4/4) // Kor Aliado Gire o card Emblema (Ajani Steadfast) // Mago

Gire o card Emblema (Chandra, Awakened Inferno) // Mago Gire o card Emblema (Chandra, Torch of Defiance) // Mago Gire o card Emblema (Narset of the Ancient Way) // Mago

Gire o card Emblema (Elspeth, Sun's Champion) // Cópia (Jace) Gire o card Soldado // Servus Gire o card Soldado // Ogro

Sliver Swarm

Sliver Gravemother Rukarumel, Biologist Comandante de exibição Sliver Gravemother

Sliver Gravemother e Rukarumel, Biologist são cards metalizados tradicionais. O comandante de exibição Sliver Gravemother foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo impresso em cartão grosso — ótimo para mostrar seu comandante, mas não é permitido em jogos de sancionados.

1 Sliver Gravemother 1 Rukarumel, Biologist 1 Regal Sliver 1 Taunting Sliver 1 Titan of Littjara 1 Lazotep Sliver 1 Capricious Sliver 1 Descendants' Fury 1 For the Ancestors 1 Hatchery Sliver 1 Bonescythe Sliver 1 Cleansing Nova 1 Harsh Mercy 1 Galerider Sliver 1 Synapse Sliver 1 Crippling Fear 1 Syphon Sliver 1 Spiteful Sliver 1 Brood Sliver 1 Megantic Sliver 1 Realmwalker 1 Cloudshredder Sliver 1 Decimate 1 Sliver Hivelord 1 Icon of Ancestry 1 Vanquisher's Banner 1 Canopy Vista 1 Cinder Glade 1 Exotic Orchard 1 Irrigated Farmland 1 Prairie Stream 1 Scattered Groves 1 Sheltered Thicket 1 Smoldering Marsh 1 Sunken Hollow 1 Arcane Signet 1 Fellwar Stone 1 Sol Ring 1 Ash Barrens 1 Command Tower 1 Path of Ancestry 1 Constricting Sliver 1 Sentinel Sliver 1 Sinew Sliver 1 Diffusion Sliver 1 Distant Melody 1 Shifting Sliver 1 Windfall 1 Winged Sliver 1 Clot Sliver 1 Crypt Sliver 1 Blade Sliver 1 Blur Sliver 1 Bonesplitter Sliver 1 Cleaving Sliver 1 Hollowhead Sliver 1 Striking Sliver 1 Two-Headed Sliver 1 Cultivate 1 Farseek 1 Gemhide Sliver 1 Manaweft Sliver 1 Might Sliver 1 Nature's Lore 1 Quick Sliver 1 Three Visits 1 Venom Sliver 1 Crystalline Sliver 1 Firewake Sliver 1 Harmonic Sliver 1 Hibernation Sliver 1 Lavabelly Sliver 1 Necrotic Sliver 1 Herald's Horn 1 Pillar of Origins 1 Flood Plain 1 Frontier Bivouac 1 Grasslands 1 Jungle Shrine 1 Mountain Valley 1 Mystic Monastery 1 Nomad Outpost 1 Opulent Palace 1 Rocky Tar Pit 1 Sandsteppe Citadel 1 Savage Lands 1 Seaside Citadel 1 Secluded Courtyard 1 Unclaimed Territory 2 Plains 2 Island 2 Swamp 2 Mountain 3 Forest

Fichas de Sliver Swarm

1 ficha de Fractius Exército // Fractius

8 fichas de Cópia // Fractius

1 ficha de Cópia // O Monarca (card de ajuda)

Gire o card Fractius Exército Gire o card Cópia // Fractius Gire o card Cópia // O Monarca (card de ajuda)

Esses decks serão lançados com Commander Masters, no dia 4 de agosto de 2023. Você pode reservá-los em lojas on-line como Amazon, em sua loja local e em outros lugares em que Magic é vendido.