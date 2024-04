Os Boosters de Jogo de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, disponíveis para reserva em sua loja de jogos local e em vendedores on-line como Amazon, podem incluir um card de arte exibindo uma das 54 ilustrações da coleção. Em 5% dos Boosters de Jogo, o card de arte terá um carimbo dourado com a assinatura do artista ou com o símbolo de Planeswalker.

Saiba mais sobre os Boosters de Jogo — e as coisas incríveis que você pode encontrar neles — em Colecionando Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão e veja os cards de arte abaixo (versões sem o carimbo têm a mesma arte, mas sem a assinatura do artista ou o símbolo de Planeswalker).

CARDS DE ARTE

Card de arte 1/54 Arcanjo dos Dízimos

Card de arte 2/54 Buscadora da Fronteira

Card de arte 3/54 Vigilante do Porto dos Presságios

Card de arte 4/54 Caranguejo do Cânion

Card de arte 5/54 Geralf, o Escultor de Carne

Card de arte 6/54 Tubarão Agiota

Card de arte 7/54 Jato Metamórfico

Card de arte 8/54 Deslumbrador

Card de arte 9/54 Adesão de Ossinhos

Card de arte 10/54 Ossinhos, o Trombadinha

Card de arte 11/54 Terror Costespíneo

Card de arte 12/54 Cactarântula

Card de arte 13/54 Facínora de Espinoduro

Card de arte 14/54 Desbravadora Renegada

Card de arte 15/54 Paladino de Mataspina

Card de arte 16/54 Akul, o Impenitente

Card de arte 17/54 Annie Flash, a Veterana

Card de arte 18/54 Adesão de Annie

Card de arte 19/54 Barão Bertran Graywater

Card de arte 20/54 Bruse Tarl, Rancheiro Itinerante

Card de arte 21/54 Dr Aurock, Gênio Grisalho

Card de arte 22/54 O Gitrog, Montaria Voraz

Card de arte 23/54 Adesão de Kellan

Card de arte 24/54 Kellan, the Kid

Card de arte 25/54 Lazav, Estranho Familiar

Card de arte 26/54 Lilah, Tirofino Invicta

Card de arte 27/54 Marchesa, Mercadora da Morte

Card de arte 28/54 Obeka, Fracionadora de Segundos

Card de arte 29/54 Oko, o Cabeça 1

Card de arte 30/54 Pilhar o Charco

Card de arte 31/54 Adesão de Rakdos

Card de arte 32/54 Legislador Impiedoso

Card de arte 33/54 Sequência Irada

Card de arte 34/54 Adesão de Vraska

Card de arte 35/54 Wylie Duke, Herói Atiin

Card de arte 36/54 Planície

Card de arte 37/54 Caminho para o Exílio

Card de arte 38/54 Armadilha de Arquivo

Card de arte 39/54 Mana Drain

Card de arte 40/54 Forças Esmagadoras

Card de arte 41/54 Quebra-crânio

Card de arte 42/54 Infestação de Praga

Card de arte 43/54 Ultimato Cruel

Card de arte 44/54 Dizimar

Card de arte 45/54 Negação Decisiva

Card de arte 46/54 Identidade Fraturada

Card de arte 47/54 Pancada Selvagem

Card de arte 48/54 Verso Desvanecedor

Card de arte 49/54 Gosmanuladora

Card de arte 50/54 Máquina de Contágio

Card de arte 51/54 Gisa, Criadora Infernal

Card de arte 52/54 Eriette, a Ludibriadora

Card de arte 53/54 Rakdos, a Força Bruta

Card de arte 54/54 Oko, o Cabeça 2

Reserve Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão na sua loja local, em vendedores on-line como a Amazon e em todos os outros lugares que vendem Magic antes do lançamento da coleção, no dia 19 de abril de 2024.