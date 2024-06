Em 30% dos Beyond Boosters de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®, já disponíveis para reserva em sua loja de jogos local e em sites de compras como Amazon, você pode encontrar um card de arte exibindo 1 ds 20 ilustrações da coleção. Em 5% dos Beyond Boosters, o card terá uma assinatura dourada de um artista ou o símbolo de Planeswalker..

Saiba mais sobre os Beyond Boosters, e outras coisas incríveis que você pode encontrar neles, Colecionando Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® e veja todos os cards de arte na Galeria de imagens de cards de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® (as versões sem estampa dourada têm a mesma arte, mas sem as assinaturas de artistas ou o símbolo de Planeswalker)