As fichas de Commander Masters

Commander é um formato com batalhas monumentais, histórias épicas e lendas emocionantes. Com o lançamento de Commander Masters, você poderá trazer toda a dimensão dos jogos de Commander para seu próximo draft. Isso significa que queremos que você tenha acesso a todas as fichas de que precisa quando jogar seu próximo jogo de Commander.

Existem 82 fichas com arte completa distribuídas entre os produtos de Commander Masters, juntamente com 8 emblemas diferentes e 2 cards de ajuda. Você poderá encontrar 57 dessas fichas, emblemas e cards de ajuda nos Boosters de Draft, Boosters de Coleção e Boosters de Colecionador. Além disso, as fichas incluídas nos Boosters de Colecionador serão metalizadas tradicionais e dupla face.

Para ver quais são os cards que criam essas fichas, confira a nossa Galeria de imagens de cards de Commander Masters. Além disso, você pode consultar as novas variantes na Galeria de imagens de cards alternativos de Commander Masters, onde se encontram as imperdíveis versões Booster Fun desses cards. Por fim, confira a Galeria de imagens de cards de Commander de Commander Masters para saber quais são os cards dos quatro decks exclusivos que serão lançados em breve.

Com isso, chegou a hora de assumir o comando de todas as suas fichas! Você pode reservar seus Pacotes, expositores de boosters, decks de Commander e muito mais da coleção Commander Masters na sua loja local e em vendedores on-line como a Amazon.