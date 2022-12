Boas-vindas à apresentação do Pré-lançamento de A Guerra dos Irmãos!

É hora de preparar seus mecas para uma das batalhas mais famosas da história do Magic! Os Pré-lançamentos são os meus eventos favoritos no Magic, e são perfeitos tanto para jogadores novos quanto para veteranos. Eles celebram uma nova coleção, e são uma excelente ocasião para jogar em seu primeiro evento de Magic. Com o Pré-lançamento de A Guerra dos Irmãos de 11 a 17 de novembro, agora é uma ótima hora de aparecer e experimentar!

Se quiser saber mais sobre como jogar Magic, eu recomendo alguns desses recursos:

Além disso, se você estiver procurando uma loja para jogar, eu sempre recomendo o nosso localizador de lojas. É só digitar sua localização e nós lhe mostraremos as lojas mais perto de você.

Após encontrar um local, entre em contato com a loja para saber se fazem pré-inscrição. Os Pré-lançamentos são eventos populares, e é melhor você garantir o seu lugar na mesa.

Se você prefere assistir um vídeo sobre este assunto, há um disponível no Good Morning Magic:

Mas o que torna o Pré-lançamento uma experiência tão incrível? Por que você deveria participar de um? Vamos falar um pouco sobre isso!

Preparando-se para o Pré-lançamento

Não há nada que se compare à sensação de abrir os cards novos de uma coleção, e é exatamente isso que você faz durante um Pré-lançamento. Todo mundo está em pé de igualdade. Ninguém tem aqueles cards antes do Pré-lançamento, e é a sua primeira chance de explorá-los e ver como eles funcionam juntos.

Num Pré-lançamento, a energia é palpável. É a descontração e a diversão quando as pessoas abrem seus cards, falam sobre as coisas legais que encontraram e descobrem combinações legais pela primeira vez.

Uma das coisas mais legais de um Pré-lançamento é o excelente ambiente para ajudar você em seu primeiro evento. Mesmo que nunca tenha jogado antes, os jogadores e funcionários estarão por perto para ajudá-lo e para garantir que você tenha uma experiência fantástica.

E o que está acontecendo nessa coleção? Bem, estamos viajando de volta no tempo para uma das tramas mais emblemáticas de Magic: The Gathering, a Guerra dos Irmãos. Urza e Mishra, os irmãos em conflito, enfrentam-se em busca de supremacia com seus exércitos de artefatos. É um confronto histórico!

E aí, você precisa levar um deck de casa? Não! No Pré-lançamento, você jogará um formato chamado Deck Selado. A premissa é simples: você abre seis boosters de A Guerra dos Irmãos e constrói um deck com os cards que houver neles. O foco é realmente a nova coleção e seus cards. Observe com atenção todos os cards, dos comuns aos raros, para saber qual é o melhor deck a construir.

E como isso funciona, exatamente? Deixa que eu explico.

Negócio selado

Quando se sentar numa mesa de jogo no dia do Pré-lançamento, você receberá um Pacote de Pré-lançamento. Você receberá um de Urza:

ou um de Mishra!

Não há nenhuma diferença de jogabilidade entre os cards que você encontrará, nenhum card temático extra nem nada do tipo. Há algumas diferenças cosméticas divertidas, mas não se estresse com isso.

Embora haja muitas coisas legais ali, como um dado spindown d20 para marcar seus pontos de vida, um folheto bacana com dicas e informações, o mais importante são esses seis boosters de draft.

Você vai abrir todos os boosters e terá uma pilha de cards. O Pacote também terá um card carimbado com o qual você pode jogar. Não se esqueça de retirá-lo. Agora, você está pronto para construir um deck.

Como começar?

Bom, em primeiro lugar, você precisa saber o que fazer. No formato Deck Selado, você constrói um deck de 40 cards, e não 60 ou 100. Além disso, você pode obter quantos terrenos básicos adicionais desejar na própria loja.

Nossa recomendação é jogar com 17 terrenos. Então, no final das contas, você vai jogar com cerca de 23 cards não de terreno abertos nos boosters. E o seu objetivo é esse: identificar os 23 cards com os quais vai jogar.

Ok, assim parece um pouco mais fácil. E como faço isso?

A primeira coisa que você deve fazer é ordenar seus cards por cor. Faça oito pilhas: uma para cada uma das cores, uma para cards multicoloridos, uma para artefatos e uma para terrenos. Conforme analisa suas pilhas, você poderá ler os cards e ver quais são os que mais lhe interessarem.

Normalmente, recomendamos que você restrinja o deck a duas cores. Às veze, você pode pôr uma pitada de uma terceira cor, jogando com duas cores como base e uns dois ou três cards poderosos ou custos adicionais de outra cor, mas eu me concentraria de verdade é nas duas cores que você quiser usar. Você pode selecioná-los como quiser. Talvez você só goste das cores, mas fique de olho em três coisas:

Quaisquer cards raros fortes com que você se empolgue nessas cores

Muitos cards de remoção (Cards que destroem ou cuidam das criaturas do oponente de outras formas.)

Evasão (Muitos jogos de Deck Selado são vencidos com criaturas ou cards difíceis de bloquear.)

Um elemento adicional a se levar em consideração são boas sinergias e cards multicoloridos. Cada par de cores de A Guerra dos Irmãos tem um tema. Saber quais são esses temas pode ajudar você a decidir com que cores jogar.

Uma vez escolhidas as suas cores, é importante pensar em sua curva de mana. Isso ajuda você a garantir que tenha criaturas para conjurar em todos os turnos do jogo. Se todos os cards do seu deck custarem seis manas, você ficará para trás na hora de jogar criaturas; se todos os cards custarem dois manas, você será dominado em turnos posteriores.

Veja como verificar a sua curva de mana. Em primeiro lugar, ordene suas criaturas por ordem de valor de mana, da esquerda para a direita. Portanto, ordene todas as suas criaturas de custo um, depois todas as criaturas de custo dois, e assim em diante. Ordene seus cards não de criatura desta forma apenas se você pretende jogá-los assim que tiver mana suficiente. Por exemplo, você pode jogar um Equipamento no turno dois, por isso ele conta como um card de dois manas; porém, é menos provável que você jogue uma mágica de remoção no turno dois.

Isso pode ser um tanto complicado em A Guerra dos Irmãos por conta da mecânica protótipo. Eis um exemplo de um card com protótipo.

Eles podem ser jogados por um custo de mana mais barato como uma criatura menor ou pelo custo de mana integral para obter a versão maior. Em geral, eu usaria o custo menor para priorizar esses cards em sua curva de mana, uma vez que essa será sua primeira oportunidade de ter acesso a eles. Dito isso, pense bem e confie em seu taco. Por exemplo, se você não espera prototipar certo card em seu deck, considere seu custo de mana integral.

Em geral, em formatos Limitados, eu tentaria jogar com essa quantidade de cards em cada ponto da curva de mana:

1 mana: 0–2

2 manas: 4–6

3 manas: 3–5

4 manas: 2–4

5 manas 1–3

6+ manas: 0–2

Depois de definir a sua curva, acrescente suas mágicas não de criatura. É provável que você queira jogar todas as suas mágicas de remoção para lidar com as criaturas de seus oponentes. Além disso, é bom ter formas de fortalecer instantaneamente suas criaturas e formas de comprar cards. Mas isso pode ser ajustado conforme preferir, dependendo do que você acha que funciona melhor no seu deck.

E aí está! Quando terminar, você terá um deck de 40 cards. Você pode jogar com mais de 40 cards, mas recomendo que você não faça isso: cada card que você joga além de 40 diminui sua probabilidade de comprar seus melhores cards.

E é assim que se constrói um deck selado. Mas quais são as mecânicas que você pode esperar? Vou falar um pouco sobre elas.

Mecânicas de A Guerra dos irmãos

A Guerra dos Irmãos está repleta de mecânicas antigas e novas, do retorno de desenterrar à prototipação, novinha em folha.

A coleção tem até a mecânica bizarra chamada fusão, em que você pega dois cards e, uma vez que tenha ambos em jogo, você pode combiná-los para formar um card gigantesco! Confira Urza, Lorde Protetor, e As Pedras de Força e de Fraqueza

Gire o card Gire o card

Para saber dos detalhes das mecânicas e de seu funcionamento, confira o artigo de Matt Tabak: Mecânicas de A Guerra dos Irmãos.

Um Pré-lançamento épico

O Pré-lançamento vem aí, de 11 a 17 de novembro. Entre em contato com a sua loja local, confira a coleção na Galeria de imagens de cards de A Guerra dos Irmãos e prepare-se para muita diversão.

Ah, mais uma coisa: você também pode fazer a pré-encomenda de expositores de boosters para retirar no seu Pré-lançamento! Por isso, se quiser levar um pouco de A Guerra dos Irmãos para casa com você, fale com a sua loja local.

Espero que essas informações ajudem você na sua jornada rumo ao Pré-lançamento! E, como sempre, caso tenha alguma dúvida, fale comigo no Twitter, Instagram, TikTok ou YouTube. Eu sempre gosto de ouvir o que as pessoas têm a dizer.

Divirta-se com essa jornada ao passado!

Gavin

