Até o lançamento de Terras Selvagens de Eldraine, as rotações nos formatos Padrão e Alquimia aconteciam todo mês de setembro. (“Rotação” do Padrão é quando uma nova coleção é lançada para o formato Padrão ao mesmo tempo que as coleções que foram lançadas mais de um ano antes disso saem, ou rotacionam para fora, do formato Padrão.) Até então, concentrar as recompensas no Padrão (exceto no caso de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™) funcionava para atingir os objetivos de ambos os formatos. Uma vez que não haverá uma rotação do Padrão simultânea à rotação de Alquimia com esse lançamento, os formatos serão um pouco mais diferentes um do outro a partir de agora.

Queremos que os Pacotes Dourados e as recompensas de card individual (ICRs) para vitórias diárias e para a Semana Magic sejam atraentes para jogadores focados em cada formato, equilibrando seus interesses. Assim, as ICRs incluirão apenas cards que sejam válidos no Padrão e em Alquimia. As recompensas não incluirão cards exclusivos do lançamento de Alquimia e nem cards do ano anterior de Padrão no Magic, que não são mais válidos em Alquimia. A única exceção a essa regra é que os Pacotes Dourados ainda terão coleções individuais de Alquimia (como O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média), embora isso aconteça em menor escala quando não se tratar da coleção mais recente.

Isso significa que, com o lançamento de Terras Selvagens de Eldraine, os Pacotes Dourados terão:

2 cards raros e/ou míticos raros de Terras Selvagens de Eldraine.

1 card mítico raro de Dominária Unida, A Guerra dos Irmãos, Phyrexia: Tudo Será Um, Marcha das Máquinas, Marcha das Máquinas: Consequências ou Terras Selvagens de Eldraine.

1 card raro ou mítico raro de Dominária Unida, A Guerra dos Irmãos, Phyrexia: Tudo Será Um, Marcha das Máquinas, Marcha das Máquinas: Consequências ou Terras Selvagens de Eldraine.

2 cards raros e/ou míticos raros de Dominária Unida, A Guerra dos Irmãos, Phyrexia: Tudo Será Um, Marcha das Máquinas, Marcha das Máquinas: Consequências, O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média ou Terras Selvagens de Eldraine.

Proteção de Duplicatas

Se você encontrar um card em um Pacote Dourado do qual já tenha quatro cópias na coleção, a proteção de duplicatas será tratada da seguinte forma, nesta mesma ordem: