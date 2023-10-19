万智牌与《辐射》强强联手——重磅推出备受期待的传奇联动系列！于2024年3月8日震撼上市，这次史无前例的合作打造而成的系列以万智牌玩法为框架，深入探索经典角色扮演游戏《辐射》中以反乌托邦为主旨的后核战世界。

Magic: The Gathering® - Fallout®凝聚了1997年来历代辐射系列的所有元素，首次以 "现代视角 "诠释了部分经典系列，并对其中的角色和设定进行了创新。制作本系列的目的是向《辐射》世界中那充满能量且行动力十足的经典角色扮演元素致以敬意。废土生活实属不易，你可以选择加入恶人的队伍，也可以选择成为一名避难所幸存者，与劫掠者、超级变种人、遭辐射的怪物和战前机器人战斗。

Magic: The Gathering® – Fallout®指挥官套牌

本系列共推出四副指挥官套牌，每副套牌均围绕一个特定主题：

拾荒余生（红绿白）：这副套牌侧重于搜寻工具、食品衍生物以及结交盟友，忠实善良的伙伴狗肉是你的指挥官。废料衍生物会出现在这副套牌中，牺牲它们可以换取抓牌。对于喜欢衍生物并擅长用武具和灵气强化生物的牌手，这副套牌便是不二之选。

拾荒余生（红绿白）

忠心同伴狗肉（传统闪） 废料衍生物

变种威胁（黑绿蓝）：想要来点不一样的，那就试试变种威胁套牌，《辐射》游戏中的危险变种生物均汇集于此，比如这副套牌的指挥官，天蛾人智者。召唤生物，之后利用指示物和增殖为其加成。使用最新推出的拉德指示物（会让你受到伤害并磨牌的指示物）让你和对手遭受辐射。

变种威胁（黑绿蓝）

天蛾人智者（传统闪） 狂尸鬼 辐射量（游戏辅助卡）

凯撒万岁（红白黑）：在凯撒万岁套牌中，游戏里臭名昭著的人物凯撒将作为你的指挥官。这副套牌的主题围绕着军团领袖及其军士以及废土劫掠者展开。利用小队机制派出衍生生物大军进行强攻，该机制能帮助你派出更多衍生复制品。

凯撒万岁（红白黑）

军团皇帝凯撒（传统闪） 盖瑞克隆体

科学无敌！（蓝白红）：最后隆重登场的是科学无敌！套牌，以高科技能量武器、科学家、合成人以及战前机器人为主要元素。有麦蒂森·黎博士作为你的指挥官，你就能利用神器生产能量，这个回归机制特别契合辐射主题。

科学无敌！（蓝白红）

麦蒂森·黎博士（传统闪） 生化狗雷克斯

Magic: The Gathering® – Fallout®补充包添趣

Magic: The Gathering® – Fallout®聚珍补充包展示盒

想搜罗一些精美的全新牌张处理吗？本系列的聚珍补充包推出了丰富多彩的补充包添趣处理，绝对会让各位喜出望外。首先要介绍的是特色牌框哔哔小子，共计26张牌拥有此处理。这些牌中有9张为重印牌，并配有全新牌张称号和插画。此类处理共有三个版本：不闪、传统闪和潮涌闪。

忠心同伴狗肉（特色牌框哔哔小子） 天蛾人智者（特色牌框哔哔小子）

军团皇帝凯撒（特色牌框哔哔小子） 麦蒂森·黎博士（特色牌框哔哔小子）

聚珍补充包内还会开出无边框避难所小子重印牌，此类牌共有9张并配有辐射主题插画，有不闪、传统闪和潮涌闪三个版本。

秘法印记（无边框避难所小子） 世间锤炼（无边框避难所小子）

阳光戒（无边框避难所小子） 荒原（无边框避难所小子）

Magic: The Gathering® – Fallout®指挥官套牌推出了5张不闪的全图基本地，牌张描绘了《辐射》经典系列中的等角环境。这些牌在聚珍补充包里有传统闪和潮涌闪两个版本。

平原（全图） 平原（全图）

海岛（全图） 海岛（全图）

沼泽（全图） 沼泽（全图）

山脉（全图） 山脉（全图）

树林（全图） 树林（全图）

宽画牌回归本系列，在Magic: The Gathering® – Fallout®聚珍补充包中可以开出不闪、传统闪和潮涌闪三个版本。

生化狗雷克斯（宽画版） 狂尸鬼（宽画版）

最后，本系列的娃娃拥有限量编号处理，共7种，每种限量500张（共7种）。限量编号娃娃具有复合虹彩闪处理。

智力娃娃（限量编号复合虹彩闪）

牌张处理介绍完毕，下面请欣赏本系列中的部分精美新牌，顺便了解一下部分重要日期。避难所虽要等到2024年3月才会打开，但你现在就可以预订本系列的产品！

死亡爪首领 指挥塔 V.A.T.S.

负重太多 核子可乐贩卖机 辐射风暴

总裁兼执行官豪斯先生 101号避难所：生日派对

Magic: The Gathering® – Fallout®详情

Magic: The Gathering® – Fallout®系列代码：PIP

网站：Magic: The Gathering® – Fallout®

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Magic: The Gathering® – Fallout®重要日期