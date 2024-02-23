欢迎来到全新的边疆时空光雷驿，在这里你可以当坏人，谋划大劫案，然后满载而归，策马奔向夕阳。光雷驿镖客在4月19日问世，这是万智牌的第一个西部主题系列，这里风险极高，非瑞人入侵的影响还未完全褪去，围绕奇怪预兆路的故事还在继续。

预兆路打开，许多人涌入小镇，化身狂徒，寻找人生转机。其中最坏的狂徒当属瓯柯，他集结了一批多重宇宙赏金最高的家伙，准备实施惊天劫案。

魁首瓯柯 扒手细骨

伙计，很遗憾，这个时空容不下我们所有人。

光雷驿出现在了一座古老的宝库，传言说里面藏着未知的财富和力量。人人都想分一杯羹，但是瓯柯及其不安分的团队誓要拔得头筹。

瓯柯的儿子凯澜终于找到了这个反复无常的父亲，没想到他的计划会把凯澜一下变成大反派。

光雷驿镖客里充斥着狂徒之间的黑吃黑，背景设定是引人入胜的边境风格奇幻。

平原（西部风情全图地） 海岛（西部风情全图地） 沼泽（西部风情全图地）

山脉（西部风情全图地） 树林（西部风情全图地）

号外新闻额外牌以及满载而归

刚刚收到消息：在一个狂徒数量极多的时空，罪行只是一种生活方式，号外新闻额外牌里就满是罪行（本系列一种常见的核心机制）和标志性重印牌。你能在常规补充包和聚珍补充包里开到这类牌，在聚珍补充包里还有机会开到特有的号外新闻牌纹理闪版本。

攫取思绪

（号外新闻） 攫取思绪

（纹理闪号外新闻）

罪行 // 惩罚

（号外新闻） 罪行 // 惩罚

（纹理闪号外新闻）

狂徒所到之处，必有通缉令相随，光雷驿镖客里有一群不法之徒出现在悬赏海报处理上，可在常规补充包和聚珍补充包里开出。

魁首瓯柯

（悬赏海报） 扒手细骨

（悬赏海报）

当然也少不了无边框牌和宽画牌。

严厉惩罚（宽画）

满载而归的牌属于一个特殊的子系列，有自己的系列符号、系列代码和牌框（仅某些牌有）——它们都可用于标准赛！特别登场牌和满载而归的30张秘稀都有宝库牌框。

财势剑 财势剑

（宝库边框）

特殊的浮雕闪宝库牌框只会出现在聚珍补充包里。

财势剑

（浮雕闪宝库牌框）

在常规补充包内，特别登场牌和满载而归的牌（没有宝库牌框处理）会出现在一个专门卡位。

罪行、满载而归，以及更多精彩内容——走上预兆路，误入光雷驿，这可十分危险。小心不要在那里迷路。

迷途边缘夫毕佐

务必来光雷驿镖客牌图集合看看第一批预览牌，我们会在3月26日公布更多内容！

光雷驿镖客详情

OTJ系列符号

OTC系列符号 OTC系列符号

OTP系列符号 OTP系列符号

BIG系列符号 BIG系列符号

SPG系列符号 SPG系列符号

光雷驿镖客系列代码：OTJ

光雷驿镖客指挥官系列代码：OTC

号外新闻系列代码：OTP

满载而归系列代码：BIG

特别登场系列代码：SPG

网站：光雷驿镖客

立即预订

着手准备购买光雷驿镖客：可以在本地游戏店订购，可以在亚马逊网购，也可以在其他万智牌产品的地方预定。

光雷驿镖客关键日期

故事开始 ：3月18日

：3月18日 系列首次登场并开启预览 ：3月26日

：3月26日 牌图集合 和预览完成时间 ：4月5日

：4月5日 《MTG竞技场》全球上线 ：4月16日

：4月16日 桌面版全球发售：4月19日

光雷驿镖客游戏赛事

售前赛 ：4月12-18日

：4月12-18日 体验日 ：4月19-21日

：4月19-21日 指挥官欢庆会 ：4月26日-5月2日

：4月26日-5月2日 店家冠军赛 ：5月4-12日

：5月4-12日 标准赛对决：4月19日-7月25日

光雷驿镖客将于4月19日上市，赶紧去你的本地游戏店订购，去亚马逊网购，也可以在其他出售万智牌产品的地方预定。