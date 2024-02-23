首次一窥光雷驿镖客
欢迎来到全新的边疆时空光雷驿，在这里你可以当坏人，谋划大劫案，然后满载而归，策马奔向夕阳。光雷驿镖客在4月19日问世，这是万智牌的第一个西部主题系列，这里风险极高，非瑞人入侵的影响还未完全褪去，围绕奇怪预兆路的故事还在继续。
预兆路打开，许多人涌入小镇，化身狂徒，寻找人生转机。其中最坏的狂徒当属瓯柯，他集结了一批多重宇宙赏金最高的家伙，准备实施惊天劫案。
伙计，很遗憾，这个时空容不下我们所有人。
光雷驿出现在了一座古老的宝库，传言说里面藏着未知的财富和力量。人人都想分一杯羹，但是瓯柯及其不安分的团队誓要拔得头筹。
瓯柯的儿子凯澜终于找到了这个反复无常的父亲，没想到他的计划会把凯澜一下变成大反派。
光雷驿镖客里充斥着狂徒之间的黑吃黑，背景设定是引人入胜的边境风格奇幻。
号外新闻额外牌以及满载而归
刚刚收到消息：在一个狂徒数量极多的时空，罪行只是一种生活方式，号外新闻额外牌里就满是罪行（本系列一种常见的核心机制）和标志性重印牌。你能在常规补充包和聚珍补充包里开到这类牌，在聚珍补充包里还有机会开到特有的号外新闻牌纹理闪版本。
狂徒所到之处，必有通缉令相随，光雷驿镖客里有一群不法之徒出现在悬赏海报处理上，可在常规补充包和聚珍补充包里开出。
当然也少不了无边框牌和宽画牌。
满载而归的牌属于一个特殊的子系列，有自己的系列符号、系列代码和牌框（仅某些牌有）——它们都可用于标准赛！特别登场牌和满载而归的30张秘稀都有宝库牌框。
特殊的浮雕闪宝库牌框只会出现在聚珍补充包里。
在常规补充包内，特别登场牌和满载而归的牌（没有宝库牌框处理）会出现在一个专门卡位。
罪行、满载而归，以及更多精彩内容——走上预兆路，误入光雷驿，这可十分危险。小心不要在那里迷路。
务必来光雷驿镖客牌图集合看看第一批预览牌，我们会在3月26日公布更多内容！
光雷驿镖客详情
OTC系列符号
OTP系列符号
BIG系列符号
SPG系列符号
光雷驿镖客系列代码：OTJ
光雷驿镖客指挥官系列代码：OTC
号外新闻系列代码：OTP
满载而归系列代码：BIG
特别登场系列代码：SPG
网站：光雷驿镖客
立即预订
着手准备购买光雷驿镖客：可以在本地游戏店订购，可以在亚马逊网购，也可以在其他万智牌产品的地方预定。
光雷驿镖客关键日期
- 故事开始：3月18日
- 系列首次登场并开启预览：3月26日
- 牌图集合和预览完成时间：4月5日
- 《MTG竞技场》全球上线：4月16日
- 桌面版全球发售：4月19日
光雷驿镖客游戏赛事
- 售前赛：4月12-18日
- 体验日：4月19-21日
- 指挥官欢庆会：4月26日-5月2日
- 店家冠军赛：5月4-12日
- 标准赛对决：4月19日-7月25日